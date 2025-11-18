ข่าว

เปิดกฎหมายญี่ปุ่น แจ็กแปปโฮ ปีนรถเต้น Lawson วิวฟูจิ เสี่ยงคุก 3 ปี ปรับ 5 แสนเยน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 09:44 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 09:46 น.
113
แจ็กแปปโฮ ปีนรถเต้นหน้าร้าน Lawson วิวฟูจิ เสี่ยงถูกดำเนินคดีตามกฎหมายญี่ปุ่น
ภาพจาก : FB/สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ

เพจ JapanSalaryman ชี้ พฤติกรรมปีนหลังคารถ เต้นหน้าร้าน Lawson วิวฟูจิ เข้าข่าย “ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย” เสี่ยงจำคุก 3 ปี แถมถูกจับตามองเป็นพิเศษ หลังเทศบาลเพิ่งสร้างกำแพงบังวิว

จากกรณีที่อินฟลูเอนเซอร์ชาวไทย แจ็กแปปโฮ ถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถที่ลานจอดรถร้าน Lawson วิวภูเขาไฟฟูจิ ล่าสุดเพจ JapanSalaryman ได้ออกมาวิเคราะห์ข้อกฎหมาย โดยระบุว่า พฤติกรรมนี้ไม่ใช่แค่เรื่องมารยาท แต่เป็นเรื่องกฎหมายที่ “เอาผิดได้จริง”

4 ข้อหา แจ็กแปปโฮ เสี่ยงถูกดำเนินคดี

ร้าน Lawson สาขา Fujikawaguchiko เป็นจุดที่อ่อนไหวที่สุดในญี่ปุ่นตอนนี้ เนื่องจากพื้นที่นี้เคยถูกนักท่องเที่ยวถล่มด้วยพฤติกรรมไม่เหมาะสมมานาน จนเทศบาลต้องตัดสินใจ สร้างกำแพงบังวิวสูง 2.5 เมตร เพื่อจัดการนักท่องเที่ยว

การที่อินฟลูเอนเซอร์มาปีนหลังคารถ-เต้นหน้าร้าน จึงกลายเป็นประเด็นร้อนแรงทันที เพราะพื้นที่นี้อยู่ใน “โหมดเข้มงวดสูงสุด” อยู่แล้ว

เพจ JapanSalaryman ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น โดยระบุว่าพฤติกรรมของ แจ็คแปปโฮ อาจเข้าข่ายความผิดอย่างน้อย 4 ข้อหา ดังนี้

เพจ Japan Salaryman
ภาพจาก : JapanSalaryman

1. ความผิดฐานทำให้ทรัพย์สินเสียหาย (刑法261条)

หากการปีนขึ้นไปบนหลังคารถที่ไม่ใช่ของตัวเอง ทำให้หลังคายุบ หรือเกิดรอยบุบแม้เพียงเล็กน้อย เจ้าของรถมีสิทธิแจ้งความดำเนินคดีอาญาได้ทันที บทลงโทษคือ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 เยน (ประมาณ 70,000 บาท)

2. ความผิดฐานขัดขวางการทำธุรกิจ (業務妨害 刑法233・234条 )

เนื่องจากคลิปดังกล่าวถ่ายในจุดใกล้ทางเข้า-ออกร้าน Lawson ซึ่งมีคนพลุกพล่าน หากการเต้น-ถ่ายคลิปทำให้รถลูกค้าเข้าออกลำบาก หรือขัดขวางการทำงานของพนักงานจนทำให้ร้านเสียหาย อาจเข้าข่ายความผิดนี้ ด้วยการได้รับบทลงโทษเป็น จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 เยน

3. กฎหมายลหุโทษ (ก่อความเดือดร้อนสาธารณะ)

การทำเสียงดัง สร้างความวุ่นวาย หรือแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ หากตำรวจมาเจอเหตุการณ์ อาจถูกเชิญตัวไปสถานีตำรวจได้ทันที บทลงโทษ คือ กักตัวไม่เกิน 30 วัน หรือปรับไม่เกิน 10,000 เยน

4. ผิดเทศบัญญัติท้องถิ่น

พื้นที่ Fujikawaguchiko มีมาตรการควบคุมนักท่องเที่ยวอย่างจริงจัง ถ้าฝ่าฝืน ตำรวจท้องถิ่นมีสิทธิ์ออกคำสั่งหรือปรับตามระเบียบได้

เพจ JapanSalaryman ย้ำว่า สังคมญี่ปุ่นเน้นความสงบเรียบร้อยสูงมาก และที่สำคัญ คลิปคือหลักฐานทางกฎหมายโดยสมบูรณ์ ญี่ปุ่นเคยจับกุมคนจากคลิป TikTok/YouTube มาแล้วหลายครั้ง แม้ตัวคนทำจะเดินทางกลับประเทศไปแล้วก็ตาม

พฤติกรรมของแจ็กแปปโฮ สะท้อนถึงความไม่เคารพกฎระเบียบในญี่ปุ่น
ภาพจาก : Japanese Law Translation

เปิดเคสอินฟลูฯ เยอรมัน “ตีลังกากลางชานชาลา” บทเรียนมารยาทญี่ปุ่น

นอกจากนี้ เพจ JapanSalaryman ยังได้ยกตัวอย่างเคสคล้าย ๆ กันกับกรณีของแจ็กแปบโฮ ย้อนไปเมื่อประมาณ 6 เดือนที่ผ่านมา ประเทศญี่ปุ่นเคยมีกรณีดราม่าใหญ่ที่สื่อหลายสำนักต้องรายงาน เมื่ออินฟลูเอนเซอร์ชาวเยอรมันคนหนึ่ง (มีผู้ติดตามกว่า 1 ล้านคน) เดินทางมาทำคอนเทนต์ในโตเกียวด้วยพฤติกรรมสุดป่วน จนถูกชาวญี่ปุ่นวิจารณ์อย่างหนัก

เหตุการณ์นี้ถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญที่แสดงให้เห็นว่า คนญี่ปุ่น “ซีเรียส” กับพฤติกรรมก่อกวนของชาวต่างชาติมากแค่ไหน

3 พฤติกรรมที่รบกวนสังคมญี่ปุ่น

1. เปิดลำโพงยักษ์ในรถไฟ

  • ผู้ก่อเหตุได้ถือ “ลำโพงแบบกระเป๋าลาก” เปิดเพลงเสียงดังมากบนรถไฟสายยามาโนะเตะ ซึ่งถือเป็นการเสียมารยาทขั้นสูงสุดในสังคมญี่ปุ่น ผู้โดยสารคนอื่นๆ ได้แต่ยืนนิ่งแต่แสดงสีหน้าอึดอัดอย่างเห็นได้ชัด

2. ตีลังกากลางชานชาลา

  • เมื่อรถไฟถึงสถานีชิบุยะหรือสถานีเอะบิสุ เขาจะวิ่งออกไปกลางชานชาลาแล้ว ตีลังกา (backflip) ทันที แม้ว่าจุดนั้นจะมีคนเยอะมากและเป็นพื้นที่อันตรายระดับสูง คนญี่ปุ่นมองว่าเป็นการ “ทำร้ายความปลอดภัยสาธารณะชัดเจน” เพราะอาจทำให้คนอื่นตกลงรางรถไฟได้

3. จัดกิจกรรมเสียงดังโดยไม่ขออนุญาต

  • เขานัดแฟน ๆ ญี่ปุ่นกว่า 100 คนมารวมตัวกันที่สวนสาธารณะโดยไม่ขออนุญาต ทำให้เกิดความโกลาหล เสียงดัง และปิดทางเดิน จนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องเข้าไปตักเตือนและโทรแจ้งตำรวจในเวลาต่อมา

เมื่อถูกสื่อญี่ปุ่นตามไปสัมภาษณ์ตรงๆ ว่า “รู้ไหมว่าผิดกฎหมายหรือไม่” อินฟลูเอนเซอร์คนดังกล่าวกลับตอบว่า “ผมทำแบบนี้ทั่วโลก ไม่ผิดกฎหมายหรอก ไม่เป็นไรหรอก” คำตอบนี้ทำให้ชาวญี่ปุ่นโกรธหนักขึ้นไปอีก เพราะแปลว่า “ไม่เคารพกฎบ้านเมืองเขาเลย”

พฤติกรรมของแจ็กแปปโฮ อาจเข้าข่ายทำให้ทรัพย์สินเสียหายในญี่ปุ่น
ภาพจาก : FB/สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สุดท้าย อินฟลูเอนเซอร์รายนี้ถูกสังคมญี่ปุ่นตำหนิอย่างรุนแรงมาก และต้องรีบออกมาขอโทษว่า “ผมไม่รู้ว่าต้องขออนุญาต ขอโทษครับ” ก่อนจะรีบเดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นไปอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
&quot;สีหศักดิ์&quot; ติง &quot;แจ็กแปปโฮ&quot; ยืนถอดเสื้อเต้นบนรถที่ญี่ปุ่น หวั่นกระทบภาพลักษณ์ไทย ข่าว

“สีหศักดิ์” ติง “แจ็กแปปโฮ” ยืนถอดเสื้อเต้นบนรถที่ญี่ปุ่น หวั่นกระทบภาพลักษณ์ไทย

19 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

รมว.ท่องเที่ยว ฝากถึง แจ็กแปปโฮ ย้ำทุกกระทำเชิงลบ กระทบภาพลักษณ์

2 นาที ที่แล้ว
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวรายงาน เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 3.2 ลึก 1 กม. ที่ อ.สามเงา จ.ตาก เมื่อเช้าวันนี้ เขื่อนภูมิพลตรวจวัดค่าอัตราเร่งได้ 0.00277 g กฟผ. ยืนยันไม่กระทบความมั่นคงของเขื่อน ข่าว

ด่วน! แผ่นดินไหวขนาด 3.2 ศูนย์กลางที่ตาก ห่างเขื่อนภูมิพลเพียง 48 กม.

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เกาหลีใต้ พบ กานา ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 18 พ.ย. 68

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” ยันไม่มีระงับเจรจาภาษีสหรัฐฯ “อนุทิน” เดินหน้าคุย “ทรัมป์”

12 นาที ที่แล้ว
หนุ่มวัย 22 ดับสยอง ทำระเบิดเถื่อน บึ้มใส่ตัวเองคาแคร่ มือขาด อีกรายสาหัสปางตาย ข่าว

หนุ่มวัย 22 ดับสยอง ทำระเบิดเถื่อน บึ้มใส่ตัวเองคาแคร่ มือขาด อีกรายสาหัสปางตาย

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จุลพันธ์ เตือน อนุทิน ท่าทีการทูตคลาดเคลื่อน ทำไทยเสียเปรียบกัมพูชา

24 นาที ที่แล้ว
ย้อนรอยดราม่าปี 2565 กรณี แจ็ก แปปโฮ เหยียบโต๊ะเสิร์ฟอาหารร้านโอมากาเสะ ก่อนปิดดราม่าเหยียบโต๊ะ จับมือเจ้าของร้านเลี้ยงโอมากาเสะทำซูชิเลี้ยงเด็กพิการทางสายตา ข่าว

ชาวเน็ตขุดวีรกรรมเก่า แจ็ก แปปโฮ ยืนบนโต๊ะโอมากาเสะ จนร้านต้องเปลี่ยนโต๊ะทั้งแผง

24 นาที ที่แล้ว
อ.เฉลิมชัย เดือดจัด แจ็ก แปปโฮ ถอดเสื้อเต้นบนรถ ชี้ทำลายชื่อเสียงประเทศ ข่าว

รุ่นใหญ่มาเอง อ.เฉลิมชัย ซัด แจ็ก แปบโฮ ถ่อยสถุล-รสนิยมต่ำ ทำคนไทยเสียชื่อ

24 นาที ที่แล้ว
โหนกระแส ทนายแก้ว บันเทิง

กรรชัย คัมแบ็ก ปล่อยไก่ทนายแก้วหรา ไวรัลแค่ไหน? เช็กสีหน้าแขกรับเชิญ

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จีนสั่งระงับฉายหนังญี่ปุ่นทั่งประเทศ ท่ามกลางความตึงเครียดทางการทูต

29 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ครูไพบูลย์ แจ้งจับมิจฉาชีพ หลังประกาศขายบ้าน ถูกหลอกโอนเงินกว่า 5 พัน

37 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ปัญหาปิดหนึ่งในห้องจัดแสดง พบโครงสร้างมีปัญหา

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทัวร์ไทยร้อง สถานทูตญี่ปุ่น ขึ้นบัญชีดำ แจ็กแปปโฮ ห้ามเข้าญี่ปุ่นถาวร ทำภาพลักษณ์นทท.เสื่อมเสีย

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ญี่ปุ่น พบ โบลิเวีย ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 18 พ.ย. 68

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็กมะกัน 10 ขวบขับรถกลับบ้านคนเดียว โมโหแม่ ซวยทำพ่อโดนจับไปด้วย

57 นาที ที่แล้ว
ทราย สก็อต น้องชาย พาย สุนิษฐ์ โพสต์แท็ก มายด์ ลภัสลัล กลาง IG ข่าวดารา

แห่สงสัย? ทราย สก็อต ส่งข้อความถึง ‘มายด์ ลภัสลัล’ พี่สะใภ้ กลางโซเชียล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนรอย &quot;ลอว์สันหน้าฟูจิ&quot; จุดเช็กอินมหาชน ปัญหานทท.ไร้มารยาท จนคนญี่ปุ่นเอือม ข่าว

ย้อนรอย “ลอว์สันหน้าฟูจิ” จุดเช็กอินยอดฮิต ปัญหานทท.ไร้มารยาท จนคนญี่ปุ่นเอือม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

3 แม่ลูกเยอรมันดับปริศนาในโรงแรม คาด “ยาพ่นฆ่าตัวเรือด” รั่ว ตร.จับ 11 คน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ศรีลังกา พบ ไทย ดูบอลสด ฟุตบอลเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก วันที่ 18 พ.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็กแปปโฮ ปีนรถเต้นหน้าร้าน Lawson วิวฟูจิ เสี่ยงถูกดำเนินคดีตามกฎหมายญี่ปุ่น ข่าว

เปิดกฎหมายญี่ปุ่น แจ็กแปปโฮ ปีนรถเต้น Lawson วิวฟูจิ เสี่ยงคุก 3 ปี ปรับ 5 แสนเยน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แจ็ก แปปโฮ งานเข้า เพจดังแจ้งตำรวจญี่ปุ่นเอาผิดแล้ว ปมเต้น โทษหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบ ดาว X ถ่ายคลิปโป๊แบบเอาต์ดอร์กับคนแปลกหน้า ขายกลุ่มลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิป แจ็กแปปโฮ ถอดเสื้อเต้นที่ญี่ปุ่น หายจากหน้าเพจ ทำคนสงสัยซ่อนหรือลบ? บันเทิง

คลิป แจ็กแปปโฮ ถอดเสื้อเต้นที่ญี่ปุ่นหายจากหน้าเพจ ทำคนสงสัยซ่อนหรือลบ?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปวิน ซัด แจ็ก แปปโฮ เต้นบนรถวิวฟูจิ ทำคนไทยเสียชื่อ บันเทิง

ปวิน ซัด ‘แจ็ก แปปโฮ’ ถอดเสื้อเต้นบนรถ ทำคนไทยเสียชื่อ แลกยอดไลก์กับชื่อเสียง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 09:44 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 09:46 น.
113
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เกาหลีใต้ พบ กานา ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 18 พ.ย. 68

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568

“สีหศักดิ์” ยันไม่มีระงับเจรจาภาษีสหรัฐฯ “อนุทิน” เดินหน้าคุย “ทรัมป์”

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568

จุลพันธ์ เตือน อนุทิน ท่าทีการทูตคลาดเคลื่อน ทำไทยเสียเปรียบกัมพูชา

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
ย้อนรอยดราม่าปี 2565 กรณี แจ็ก แปปโฮ เหยียบโต๊ะเสิร์ฟอาหารร้านโอมากาเสะ ก่อนปิดดราม่าเหยียบโต๊ะ จับมือเจ้าของร้านเลี้ยงโอมากาเสะทำซูชิเลี้ยงเด็กพิการทางสายตา

ชาวเน็ตขุดวีรกรรมเก่า แจ็ก แปปโฮ ยืนบนโต๊ะโอมากาเสะ จนร้านต้องเปลี่ยนโต๊ะทั้งแผง

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
Back to top button