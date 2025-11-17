กองทัพเรือ โต้กลับสื่อเขมร อ้าง จนท.ไทยล่วงละเมิดแรงงาน ยันไม่เป็นความจริง
กองทัพเรือ ชี้แจงข้อมูลเท็จ กรณีสื่อกัมพูชา กล่าวหาเจ้าหน้าที่ไทย ทำร้าย ข่มขู่ และล่วงละเมิดแรงงานเขมร ยืนยัน ทร. ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล
17 พฤศจิกายน 2568 โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson โพสต์ข้อความชี้แจง ต่อกรณีสื่อของกัมพูชาได้มีรายงานว่า แรงงานชาวกัมพูชาถูกเจ้าหน้าที่ไทยทำร้ายร่างกาย ข่มขู่ และล่วงละเมิดหลังหลบหนีเข้าเมือง โดยระบุว่า
กองทัพเรือขอชี้แจงว่า จากกรณีสื่อ “สนข.เกาะสันติภาพ” ของกัมพูชา รายงานกล่าวหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยทำร้ายร่างกาย ข่มขู่รีดทรัพย์ และล่วงละเมิดแรงงานชาวกัมพูชาที่หลบหนีเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นั้น กองทัพเรือได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดแล้ว ยืนยันว่าเป็นข้อมูลเท็จ ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กองทัพเรือเป็นไปตามกฎหมายไทย มาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล นอกจากนี้การปฏิบัติในการจับกุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าฝ่ายความมั่นคงหลายส่วนและปฏิบัติการร่วมกันเป็นชุด ทั้งนี้ยืนยันว่ากำลังพลทุกนายของฝ่ายไทยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ โปร่งใส และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หลบหนีเข้าเมืองทุกคน ตามหลักสากลที่ได้รับการยอมรับ
กองทัพเรือขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ และขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวลวงที่อาจสร้างความเข้าใจผิดและสร้างความเสียหายโดยไม่จำเป็น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ซาร์ โสกา เยี่ยมแรงงานเขมร อ้าง ถูกทหารไทยชุดดำ รุมโทรม-ทำร้ายร่างกาย
- “น.อ.ธรรมนูญ” โต้ เฟคนิวส์เขมร อ้างไทยจ่อบุกทมอดา ชี้ ปั่นเรื่องกลบเจอทุ่นระเบิดใหม่
- ฮุนเซน ประกาศกร้าว ไม่ลดตัวขอไทยเปิดด่าน ลั่นต่อให้ปิด 500 ปีก็ไม่ตาย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: