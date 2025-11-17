ดราม่าฉ่ำ “แจ๊กแปปโฮ” ปีนรถถอดเสื้อเต้นหน้าลอว์สันวิวภูเขาไฟฟูจิ ชาวเน็ตชี้กระทบภาพลักษณ์นทท.ไทย
กลายเป็นดราม่าใหม่แบบสดๆ ร้อนๆ เมื่ออินฟลูดัง “แจ็กแปปโฮ” ปีนขึ้นรถก่อนถอดเสื้อเต้น หน้าโลเคชันดังที่ญี่ปุ่น ทำชาวเน็ตออกมาติงว่าไม่เหมาะสม
กำลังเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ เมื่ออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอย่าง “แจ๊กแปปโฮ” ได้โพสต์คลิปล่าสุด (17 พฤศจิกายน) ลงในเพจเฟซบุ๊ก พร้อมแคปชั่นว่า “แม้ใครจะดูถูกฉัน ไม่สนใจคำพูดเหล่านั้น”
โดยในคลิปดังกล่าวจะเห็นว่า แจ๊กแปปโฮ ปีนขึ้นรถตู้พร้อมกับถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถ หน้าร้านลอว์สัน (Lawson) ร้านสะดวกซื้อดัง สาขาฟูจิคาวากุจิโกะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในมุมถ่ายรูปภูเขาไฟฟูจิที่โด่งดังและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของแดนปลาดิบ
แน่นอนว่าเมื่อคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการติติงพฤติกรรมของอินฟลูฯดังรายนี้ ว่าไม่มีความเหมาะสม และเป็นการไม่ให้เกียรติสถานที่ที่ตนเองไปเยือน อีกทั้งยังมรชาวเน็ตบางส่วนมองว่าการกระทำของ แจ๊กแปปโฮ ในครั้งนี้อาจทำให้ภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยดูไม่ดีในสายตาคนญี่ปุ่น
และนี่คือตัวอย่างความเห็นของชาวเน็ตเกี่ยวกับประเด็นนี้
“มีมารยาทก่อนนะคะ เข้าใจว่ามีเงิน แต่ควรพกสิ่งอะไรที่ดีๆไปค่ะ บ้านเมืองเขามีกฎนะคะ”
“ได้ทำคลิปขอโทษชัวร์ 5555”
“จุดที่น่ากลัวที่สุดคือจุดที่ไม่มีใครเตือนเราได้ครับคนเตือนเยอะขนาดนี้เขายังเลือกเชื่อตัวเขาเองคนเดียว”
“ไม่สมควรอย่างยิ่ง อายแทนว่ะ อย่างไรก็ตาม ผมต้องกราบขออภัยขอโทษชาวญี่ปุ่นทุกๆคนไว้ล่วงหน้าด้วยน่ะครับ”
“อย่าเลย อายแทน ไปที่ไหนก็เคารพกฎระเบียบบ้านเค้าหน่อย มีขอบเขตหน่อยก็ดีค่ะ”
