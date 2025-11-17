ข่าวต่างประเทศ

ซาร์ โสกา เยี่ยมแรงงานเขมร อ้าง ถูกทหารไทยชุดดำ รุมโทรม-ทำร้ายร่างกาย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 13:30 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 13:30 น.
115
ซาร์ โสกา เยี่ยมแรงงานเขมร อ้าง ถูกทหารไทยชุดดำ รุมโทรม-ทำร้ายร่างกาย

ซาร์ โสกา เยี่ยมแรงงานสาววัย 18 ปี หลังอ้างถูกทหารไทยชุดดำอย่างน้อย 7 นาย รุมข่มขืน ขณะเดินทางกลับประเทศพร้อมพวก 13 คน

ซาร์ โสกา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา พร้อมภริยา ได้เดินทางเข้าเยี่ยมแรงงานหญิงชาวกัมพูชาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ หลังจากแรงงานหญิงคนดังกล่าวอ้างว่า ถูกทหารไทยในเครื่องแบบสีดำทำร้ายร่างกาย ขณะเดินทางกลับจากประเทศไทย การเข้าเยี่ยมครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างที่นาย ซาร์ โสกา ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในจังหวัดบันเตียเมียนเจย

สื่อท้องถิ่นกัมพูชารายงานเหตุการณ์นี้ว่า มีแรงงานชาวกัมพูชาทั้งชายและหญิงรวมกว่า 10 คน ตกเป็นเหยื่อ รายงานระบุว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกทหารไทยในเครื่องแบบสีดำอย่างน้อย 7 นาย รุมข่มขืน ทหารกลุ่มดังกล่าวยังถูกกล่าวหาว่าได้ทุบตีและทรมานแรงงานชาย พร้อมทั้งขโมยโทรศัพท์มือถือและเงินสดของแรงงานกลุ่มนี้ไป

นาย ซาร์ โสกา รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา กำลังเข้าเยี่ยมแรงงานหญิงที่ได้รับบาดเจ็บ
FB/ Sar Sokha

เหตุโจมตีดังกล่าวมีรายงานว่าเกิดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์ ใกล้ชายแดนกัมพูชา-ไทย ใน อ.กัมเรียง จ.พระตะบอง กลุ่มแรงงานชาวกัมพูชา 13 คน ประกอบด้วยหญิง 6 คน ชาย 6 คน และเด็กเล็ก 1 คน กำลังเดินทางกลับจากไทย ทั้งหมดได้ข้ามลำธารชายแดนกลับเข้ากัมพูชาเมื่อเวลาประมาณ 22.00 น.

แรงงานชาวกัมพูชาให้การว่า ทหารไทยกลุ่มดังกล่าวสั่งหยุดรถ บังคับให้ผู้โดยสารทั้งหมดลงมา ก่อนจะทุบตีและทารุณกรรม แรงงานชายถูกทุบตี เตะ และใช้ปืนทุบ ส่วนทหารกลุ่มนั้นได้ลากตัวหญิงสาววัย 18 ปีคนหนึ่งแยกออกไปและรุมข่มขืน

หลังจากการทำร้ายร่างกาย ทหารกลุ่มนั้นได้ยึดเงิน 6,500 บาท และโทรศัพท์มือถือ 4 เครื่องไป ก่อนจะปล่อยตัวกลุ่มแรงงานให้เดินทางข้ามกลับไปยังกัมพูชา เมื่อเดินทางมาถึงด่านชายแดนสวายเจ็ก แรงงานกลุ่มนี้ถูกตำรวจตระเวนชายแดนกัมพูชาควบคุมตัว ก่อนจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์รับแรงงานใน อ.กัมเรียงเพื่อสอบปากคำเบื้องต้น เหยื่อและคนงานคนอื่น ๆ ได้ถูกส่งตัวไปยังศูนย์สุขภาพในท้องถิ่นเพื่อตรวจร่างกายและรับการรักษา

FB/ Sar Sokha

ที่มา: KHMER TIMES

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

พินทองทา น้ำตาคลอหลังเยี่ยม “ทักษิณ” เผยพ่อช้ำหนัก! อุทธรณ์พลิกคดี 112

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อญี่ปุ่นลงข่าว “แจ็กแปปโฮ” ถอดเสื้อเต้นหน้าลอว์สันฟูจิ ชี้ไม่เคารพกฎ-มารยาท

12 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ด่วน ศาลฎีกา พิพากษา “ทักษิณ” แพ้คดีหุ้นชินคอร์ป ต้องจ่ายภาษี 1.76 หมื่นล้านบาท

19 นาที ที่แล้ว
ตึกแดง วินเทจ แถลงการณ์ขอโทษ หลังแม่ค้าด่าลูกค้าไม่ซื้ออย่าจับ ข่าว

ตึกแดง วินเทจ ขอโทษลูกค้า ปมแม่ค้าด่าไม่ฉลาด ยันไม่ยอมรับพฤติกรรมละเมิดสิทธิ

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลบังกลาเทศสั่งประหารชีวิต “ชีค ฮาสินา” อดีตนายกฯ ฐานสั่งปราบม็อบนักศึกษา สังเวย 1,400 ศพ

40 นาที ที่แล้ว
หลวงตาบุญชื่น จําวัดไหน ข่าว

หลวงตาบุญชื่นธุดงค์วันที่ 37 อัปเดตอาการหลังวูบ! ปัดพักฝื้นรพ. แสวงบุญต่อ

47 นาที ที่แล้ว
กองทัพเรือ โต้กลับสื่อเขมร อ้าง จนท.ไทยล่วงละเมิดแรงงาน ยันไม่เป็นความจริง ข่าว

กองทัพเรือ โต้กลับสื่อเขมร อ้าง จนท.ไทยล่วงละเมิดแรงงาน ยันไม่เป็นความจริง

55 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่าฉ่ำ “แจ๊กแปปโฮ” ปีนรถถอดเสื้อเต้นหน้าลอว์สันวิวภูเขาไฟฟูจิ ชาวเน็ตชี้กระทบภาพลักษณ์นทท.ไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ก แปปโฮ ถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถที่ญี่ปุ่น บันเทิง

ทัวร์ลงยับ! แจ็ก แปปโฮ ถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถที่ญี่ปุ่น คนไทยอายแทน-หวั่นโดนแบน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &quot;ผศ.พ.อ.ชูชาติ พิทักษากร&quot; ผอ.วงซิมโฟนีจุฬาฯ ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ ข่าว

อาลัย “ผศ.พ.อ.ชูชาติ พิทักษากร” ผอ.วงซิมโฟนีจุฬาฯ ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เช็กสินเชื่อเพื่อประชาชน ออมสิน 2568 ปิดหนี้้นอกระบบ จบวงจรดอกโหด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;น.อ.ธรรมนูญ&quot; โต้ เขมรปั่นเฟคนิวส์ อ้างไทยจ่อบุกทมอดา ชี้ สร้างเรื่องกลบเจอทุ่นระเบิดใหม่ ข่าว

“น.อ.ธรรมนูญ” โต้ เฟคนิวส์เขมร อ้างไทยจ่อบุกทมอดา ชี้ ปั่นเรื่องกลบเจอทุ่นระเบิดใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“ซาบอล OHANA” โพสต์แรง ก็แค่เนื้อร้าย พวกเรารักษาหายแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์คดี 112 ของทักษิณ ข่าวการเมือง

ชูวิทย์ ฟาดแรง อุทธรณ์คดี 112 คือแผนสกัด “ทักษิณ” ไม่ให้พ้นคุกก่อนเลือกตั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิสทีนกัมพูชา 2025 บันเทิง

มิสทีนกัมพูชา หลุดสุนทรพจน์ “ไทยเริ่มสงครามก่อน” เล่นบทเหยื่อจนมงฯ ลง (คลิป)

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิ้ล นาคร แอดมิตด่วนเหตุกล้ามเนื้ออักเสบ หลังโหมงานหนัก บันเทิง

หาม เปิ้ล นาคร แอดมิตรพ. ด่วน หลังโหมงานหนัก-ลุยน้ำท่วม จนกล้ามเนื้ออักเสบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจอณเดชน์วิ่ง กระบี่ บันเทิง

มาได้ไง คลิปแฟนคลับกรี๊ดสลบ จู่ๆ เจอ “ณเดชน์” วิ่งโชว์ซิกแพคแน่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เดอะมีน เคลื่อนไหวแล้ว หลัง OHANA ประกาศพ้นตำแหน่งบัญชี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จั๊กจั่น ชนะคดี! ศาลสั่ง &quot;อาบี&quot; อดีตผู้จัดการ จ่าย 2 ล้านบาท กุข่าวโลกใบที่ 2 บันเทิง

จั๊กจั่น ชนะคดี! ศาลสั่ง “อาบี” อดีตผู้จัดการ จ่าย 2 ล้าน กุข่าวโลกใบที่ 2

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวดับเพลิงไฟไหม้ร้านทอง ข่าว

ชื่นชม ผช.ผอ.เขตลาดพร้าว คว้าถังดับเพลิงสกัดไฟไหม้ร้านทอง ดีกรีไม่ธรรมดา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ไอติม พริษฐ์” เผยข้อกังวล ต่อสัมปทานทางด่วน หวั่นไม่คุ้มค่า เสียหายยาว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปีนรั้วช่วยลุง ข่าว

พระเอก MV โผล่ปีนรั้วช่วยลุง แจงสั่งแฟนถ่ายคลิป ลูกเจอรีบไหว้ขอบคุณฮีโร่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อ่านจดหมายๆเต็ม “ทูตเชิดชาย” ยื่น UN ย้ำกัมพูชาทำตัวเป็นปฏิปักษ์และยั่วยุไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบดมินตัน

เปิดตัวเลขเงินรางวัล “เมย์ รัชนก” หลังคว้าแชมป์แบดมินตัน เจแปน มาสเตอร์ส 2025

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซาร์ โสกา เยี่ยมแรงงานเขมร อ้าง ถูกทหารไทยชุดดำ รุมโทรม-ทำร้ายร่างกาย ข่าวต่างประเทศ

ซาร์ โสกา เยี่ยมแรงงานเขมร อ้าง ถูกทหารไทยชุดดำ รุมโทรม-ทำร้ายร่างกาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 13:30 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 13:30 น.
115
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พินทองทา น้ำตาคลอหลังเยี่ยม “ทักษิณ” เผยพ่อช้ำหนัก! อุทธรณ์พลิกคดี 112

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568

ด่วน ศาลฎีกา พิพากษา “ทักษิณ” แพ้คดีหุ้นชินคอร์ป ต้องจ่ายภาษี 1.76 หมื่นล้านบาท

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568
ตึกแดง วินเทจ แถลงการณ์ขอโทษ หลังแม่ค้าด่าลูกค้าไม่ซื้ออย่าจับ

ตึกแดง วินเทจ ขอโทษลูกค้า ปมแม่ค้าด่าไม่ฉลาด ยันไม่ยอมรับพฤติกรรมละเมิดสิทธิ

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568
หลวงตาบุญชื่น จําวัดไหน

หลวงตาบุญชื่นธุดงค์วันที่ 37 อัปเดตอาการหลังวูบ! ปัดพักฝื้นรพ. แสวงบุญต่อ

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568
Back to top button