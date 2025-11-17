ซาร์ โสกา เยี่ยมแรงงานเขมร อ้าง ถูกทหารไทยชุดดำ รุมโทรม-ทำร้ายร่างกาย
ซาร์ โสกา เยี่ยมแรงงานสาววัย 18 ปี หลังอ้างถูกทหารไทยชุดดำอย่างน้อย 7 นาย รุมข่มขืน ขณะเดินทางกลับประเทศพร้อมพวก 13 คน
ซาร์ โสกา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา พร้อมภริยา ได้เดินทางเข้าเยี่ยมแรงงานหญิงชาวกัมพูชาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ หลังจากแรงงานหญิงคนดังกล่าวอ้างว่า ถูกทหารไทยในเครื่องแบบสีดำทำร้ายร่างกาย ขณะเดินทางกลับจากประเทศไทย การเข้าเยี่ยมครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างที่นาย ซาร์ โสกา ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในจังหวัดบันเตียเมียนเจย
สื่อท้องถิ่นกัมพูชารายงานเหตุการณ์นี้ว่า มีแรงงานชาวกัมพูชาทั้งชายและหญิงรวมกว่า 10 คน ตกเป็นเหยื่อ รายงานระบุว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกทหารไทยในเครื่องแบบสีดำอย่างน้อย 7 นาย รุมข่มขืน ทหารกลุ่มดังกล่าวยังถูกกล่าวหาว่าได้ทุบตีและทรมานแรงงานชาย พร้อมทั้งขโมยโทรศัพท์มือถือและเงินสดของแรงงานกลุ่มนี้ไป
เหตุโจมตีดังกล่าวมีรายงานว่าเกิดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์ ใกล้ชายแดนกัมพูชา-ไทย ใน อ.กัมเรียง จ.พระตะบอง กลุ่มแรงงานชาวกัมพูชา 13 คน ประกอบด้วยหญิง 6 คน ชาย 6 คน และเด็กเล็ก 1 คน กำลังเดินทางกลับจากไทย ทั้งหมดได้ข้ามลำธารชายแดนกลับเข้ากัมพูชาเมื่อเวลาประมาณ 22.00 น.
แรงงานชาวกัมพูชาให้การว่า ทหารไทยกลุ่มดังกล่าวสั่งหยุดรถ บังคับให้ผู้โดยสารทั้งหมดลงมา ก่อนจะทุบตีและทารุณกรรม แรงงานชายถูกทุบตี เตะ และใช้ปืนทุบ ส่วนทหารกลุ่มนั้นได้ลากตัวหญิงสาววัย 18 ปีคนหนึ่งแยกออกไปและรุมข่มขืน
หลังจากการทำร้ายร่างกาย ทหารกลุ่มนั้นได้ยึดเงิน 6,500 บาท และโทรศัพท์มือถือ 4 เครื่องไป ก่อนจะปล่อยตัวกลุ่มแรงงานให้เดินทางข้ามกลับไปยังกัมพูชา เมื่อเดินทางมาถึงด่านชายแดนสวายเจ็ก แรงงานกลุ่มนี้ถูกตำรวจตระเวนชายแดนกัมพูชาควบคุมตัว ก่อนจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์รับแรงงานใน อ.กัมเรียงเพื่อสอบปากคำเบื้องต้น เหยื่อและคนงานคนอื่น ๆ ได้ถูกส่งตัวไปยังศูนย์สุขภาพในท้องถิ่นเพื่อตรวจร่างกายและรับการรักษา
