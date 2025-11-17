มิสทีนกัมพูชา ลั่นกลางเวที “ประเทศไทยเริ่มสงคราม” ร่ำไห้ ทวงคืนทหารเชลย
ผู้เข้าประกวด Miss Teen Cambodia 2025 ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์สุดเดือด ชี้ ไทยเป็นผู้เริ่มสงคราม ก่อนทวงคืน ทหารเชลย 18 นายกลางเวทีแล้วเดินร้องไห้ออกไป
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 โลกโซเชียลมีเดียกำลังจับจ้องไปยังเวทีประกวด มิสทีนกัมพูชา Miss Teen Cambodia 2025 หลังจากผู้เข้าประกวดรายหนึ่งได้กล่าวสุนทรพจน์ที่สร้างความตึงเครียดอย่างรุนแรง โดยมีประโยคเด็ดว่า “Thailand start the War” (ประเทศไทยเป็นผู้เริ่มสงคราม)
รายงานจากเพจ ASEAN “มอง” ไทย ระบุว่า ผู้เข้าประกวดคนนี้ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ โดยในช่วงต้นของการกล่าว เธอได้กล่าวเป็นภาษาเขมร โดยมีใจความสำคัญคือ การทวงคืนทหารเชลย 18 นาย บนเวที
จากนั้น มิสทีนเขมรจึงกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุว่า กัมพูชาและไทยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมาตลอด แต่ตอนนี้ความสงบสุขได้สิ้นสุดลงแล้ว เพราะประเทศไทยเริ่มสงครามอย่างที่เราไม่เคยขอ
“เราไม่ต้องการต่อสู้ เราแค่ต้องการความสงบสุข เราไม่ใช่ศัตรู เราเป็นเพื่อนบ้าน มนุษย์ผู้สมควรได้รับความปลอดภัยและอนาคตที่ปราศจากความเกลียดชังและสงคราม ขอบคุณค่ะ”
ชมคลิปนาทีมิสทีนเขมรกล่าวหาว่าไทยเป็นผู้เริ่มสงครามก่อน
