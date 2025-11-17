ข่าว

มิสทีนกัมพูชา ลั่นกลางเวที “ประเทศไทยเริ่มสงคราม” ร่ำไห้ ทวงคืนทหารเชลย

เผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 10:40 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 10:46 น.
81
มิสทีนกัมพูชา ลั่นกลางเวที กล่าวหาประเทศไทยว่าเริ่มสงคราม
ภาพจาก : FB/ASEAN “มอง” ไทย, TikTok/@ภาพจาก : FB/ASEAN “มอง” ไทย

ผู้เข้าประกวด Miss Teen Cambodia 2025 ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์สุดเดือด ชี้ ไทยเป็นผู้เริ่มสงคราม ก่อนทวงคืน ทหารเชลย 18 นายกลางเวทีแล้วเดินร้องไห้ออกไป

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 โลกโซเชียลมีเดียกำลังจับจ้องไปยังเวทีประกวด มิสทีนกัมพูชา Miss Teen Cambodia 2025 หลังจากผู้เข้าประกวดรายหนึ่งได้กล่าวสุนทรพจน์ที่สร้างความตึงเครียดอย่างรุนแรง โดยมีประโยคเด็ดว่า “Thailand start the War” (ประเทศไทยเป็นผู้เริ่มสงคราม)

รายงานจากเพจ ASEAN “มอง” ไทย ระบุว่า ผู้เข้าประกวดคนนี้ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ โดยในช่วงต้นของการกล่าว เธอได้กล่าวเป็นภาษาเขมร โดยมีใจความสำคัญคือ การทวงคืนทหารเชลย 18 นาย บนเวที

ผู้เข้าประกวดมิสทีนกัมพูชาเรียกร้องทวงคืนทหารเชลย 18 นาย
ภาพจาก : FB/ASEAN “มอง” ไทย, TikTok/@ภาพจาก : FB/ASEAN “มอง” ไทย

จากนั้น มิสทีนเขมรจึงกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุว่า กัมพูชาและไทยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมาตลอด แต่ตอนนี้ความสงบสุขได้สิ้นสุดลงแล้ว เพราะประเทศไทยเริ่มสงครามอย่างที่เราไม่เคยขอ

เวทีประกวดมิสทีนกัมพูชาเต็มไปด้วยความตึงเครียดจากสุนทรพจน์
ภาพจาก : FB/ASEAN “มอง” ไทย, TikTok/@ภาพจาก : FB/ASEAN “มอง” ไทย

“เราไม่ต้องการต่อสู้ เราแค่ต้องการความสงบสุข เราไม่ใช่ศัตรู เราเป็นเพื่อนบ้าน มนุษย์ผู้สมควรได้รับความปลอดภัยและอนาคตที่ปราศจากความเกลียดชังและสงคราม ขอบคุณค่ะ”

คำพูดของมิสทีนกัมพูชาทำให้ผู้ชมตะลึงและอึ้ง
ภาพจาก : FB/ASEAN “มอง” ไทย, TikTok/@ภาพจาก : FB/ASEAN “มอง” ไทย

ชมคลิปนาทีมิสทีนเขมรกล่าวหาว่าไทยเป็นผู้เริ่มสงครามก่อน

มิสทีนกัมพูชากล่าวว่าไทยไม่ควรเริ่มสงคราม
ภาพจาก : FB/ASEAN “มอง” ไทย, TikTok/@ภาพจาก : FB/ASEAN “มอง” ไทย

