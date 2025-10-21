ข่าวดาราบันเทิง

คลิปนาที โดม ปกรณ์ ร่วมเฟรม นางงามเขมร อ้างถูกจีบทางสายตา โพสต์คำนี้ คนเมนต์สนั่น

100
เปิดคลิปนาที โดมถูกกล่าวหาจีบนางงามกัมพูชาด้วยสายตา

เปิดคลิปนาที ‘โดม ปกรณ์ ลัม’ ถูกกล่าวหาจีบนางงามกัมพูชาทางสายตากลางงาน เจ้าตัวโต้ทันควัน ‘มองทางซ้ายคล้ายหนูรัตน์ มองชัด ๆ คล้ายหนูหิ่น’

กลายเป็นประเด็นร้อนดราม่าข้ามประเทศ จากกรณีที่ ป๊อก กิม เทง โสตถิตา มิสแกรนด์กัมพูชา 2021 ออกมากล่าวอ้างว่าพระเอกหนุ่มตลอดกาล โดม ปกรณ์ ลัม ได้ใช้สายตายั่วยวนในเชิงจีบเธอระหว่างที่ได้ร่วมงานกัน ล่าสุด เพจดัง อรรถรสได้เผยแพร่คลิปวิดีโอวินาทีที่เป็นต้นเรื่อง

เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ โดม ปกรณ์ ลัม เล่าประสบการณ์ที่เคยไปทำงานในกัมพูชาและได้เห็นตึกของพวกสแกมเมอร์ด้วยตาตัวเอง ซึ่งในเวลาต่อมา ป๊อก กิม เทง โสตถิตาได้ออกมาโพสต์ข้อความตอบโต้ในทำนองว่า “ฉันสาบานได้เลยว่า โดม ปกรณ์ ลัม พยายามจีบฉันด้วยสายตา ตอนที่เราเจอกันที่ sky bar…และเรื่องนี้ฉันไม่ได้โม้”

หลังจากที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ เพจ อรรถรส เผยแพร่คลิปวิดีโอในวันที่โดมและเธอได้ร่วมงานกัน ซึ่งเป็นภาพขณะที่ทั้งสองกำลังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน โดยในคลิปจะเห็นว่าหนุ่มโดมมีการหันไปมองพิธีกรซึ่งอยู่ด้านเดียวกับที่นางงามกัมพูชายืนอยู่ พร้อมระบุข้อความว่า “ย้อนเหตุการณ์ วันที่ พี่โดม ปกรณ์ ลัม ทำงานร่วมกันกับนางงามกัมพูชา ป๊อก กิม เทง แหมม…แล้วบอกว่าพี่โดมจีบฉันด้วยทางสายตาที่ยั่วยวน”

แม้ โดม ปกรณ์ ลัม จะไม่ได้ออกมาตอบโต้แบบตรง ๆ แต่ก็ได้เคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดีย Dome Pakorn Lam
ด้วยสไตล์ที่คมคายและเจ็บแสบเช่นเคยโพสต์ว่า “อยู่ดี ๆ โดนของขมอย เข้าแล้วกรู” หลังจากเรื่องราวยังไม่จบ เจ้าตัวได้โพสต์ภาพตนเองนอนหลับตาและห้อยพระเต็มคอ พร้อมแคปชั่นว่า “สวดครบทุกบท ที่ทุกคนแนะนำมาแล้วนะครับ ฝันดีครับ”

เรื่องราวดูเหมือนไม่จบลงง่าย ๆ หนุ่มโดม ออกมาสวนกลับแรงว่า “มองทางซ้ายคล้ายหนูรัตน์ มองชัด ๆ คล้ายหนูหิ่น”

โดม ปกรณ์ และ นางงามเขมร
ภาพจาก Facebook : อรรถรส
โดม ปกรณ์ และ นางงามเขมร
ภาพจาก Facebook : อรรถรส
โดม ปกรณ์ และ นางงามเขมร-3
ภาพจาก Facebook : อรรถรส
เพจอรรถรสเปิดนาที โดม ปกรณ์ ร่วมงาน นางงามกัมพูชา
ภาพจาก Facebook : อรรถรส
ชาวเน็ตคอมเมนต์ หลัง โดม ปกรณ์ ร่วมงาน นางงามกัมพูชา
ภาพจาก Facebook : อรรถรส
โดม ปกรณ์ โพสต์ถึงนางงามเขมร
ภาพจาก Facebook : Dome Pakorn Lam
โดม ปกรณ์ ลัม โต้กละบนางงามกัมพูขา
ภาพจาก Facebook : Dome Pakorn Lam
ป๊อก กิม เทง โสตถิตา นางงามชาวกัมพูชา
ภาพจาก Facebook : Sothida Pokimtheng

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

