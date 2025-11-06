ข่าว

สาวแชร์อุทาหรณ์ แฟนผ่าริดสีดวงจมูก รพ.ดัง พลาด เส้นประสาทตาขาด เสี่ยงบอดถาวร

เผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 15:55 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 15:55 น.
สาวโพสต์อุทาหรณ์ แฟนผ่าตัดวันแรกตาบวมเลือดคั่ง หมอเพิ่งแจ้งวันที่ 2 ว่าเสี่ยงบอด สุดท้าย รพ.ที่ 3 ยัน "เส้นประสาทโดนตัด"
ภาพจาก : FB/เรื่องจริงผ่านจอ, FB/Poy Poy

สาวโพสต์อุทาหรณ์ แฟนผ่าตัดวันแรกตาบวมเลือดคั่ง หมอเพิ่งแจ้งวันที่ 2 ว่าเสี่ยงบอด สุดท้าย รพ.ที่ 3 ยัน “เส้นประสาทโดนตัด”

กลายเป็นอุทาหรณ์ที่สร้างความตกตะลึงในโซเชียลมีเดีย เมื่อเพจ เรื่องจริงผ่านจอ ได้แชร์เรื่องราวจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Poy Poy ซึ่งโพสต์เหตุการณ์นี้ไว้เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 โดยเธอได้ตั้งคำถามถึงมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง หลังแฟนหนุ่มของเธอต้องเผชิญกับภาวะสูญเสียการมองเห็น

Poy Poy เล่าว่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 เธอได้พาแฟนไปผ่าตัด “ริดสีดวงจมูก” ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง (รพ. ที่ 1) แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังการผ่าตัดกลับไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

หลังผ่าตัดวันแรก แฟนของเธอยังลืมตาไม่ได้ เนื่องจากมีเลือดคั่งที่ตา แต่หมอที่ทำการผ่าตัดก็ไม่ได้แจ้งข้อมูลอะไร จนกระทั่งผ่านไปวันที่ 2 หมอเพิ่งมาแจ้งว่า ตาของแฟนเธอ มีโอกาสที่จะมองไม่เห็น

สาวโวย ผ่าตัดไม่ดี
ภาพจาก : FB/เรื่องจริงผ่านจอ, FB/Poy Poy

ในวันที่ 3 โรงพยาบาลที่ 1 จึงตัดสินใจส่งตัวแฟนของเธอไปยังโรงพยาบาลอีกแห่งในกรุงเทพฯ (รพ. ที่ 2) และที่นั่นเองที่พวกเขาได้รับคำวินิจฉัยที่น่าตกใจ เมื่อโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ แจ้งว่า โดนดึงเส้นประสาทตาออกไปหมดแล้ว

แฟนหนุ่มของ Poy Poy ถูกส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลแห่งที่ 3 ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งด้านตาและจมูก ซึ่งหมอที่ รพ. 3 ได้ยืนยันผลตรวจเหมือนเดิมว่า “โดนตัดเส้นประสาทตา”

แต่สิ่งที่ทำให้เธอช็อกยิ่งกว่า คือหมอที่ รพ. 3 แจ้งว่า ติ่งเนื้อในจมูกดังกล่าว “สามารถใช้เลเซอร์ตัดออกได้ ไม่ถึงกับต้องผ่าตัด”

ผู้โพสต์จึงย้อนกลับไปสอบถามข้อเท็จจริงที่โรงพยาบาลแห่งแรกที่ทำการผ่าตัด แต่คำตอบที่ได้คือ หมอยอมรับว่า “ไม่ได้แจ้งญาติ” และพูดจา “ส่งๆ เหมือนไม่ใช่ความผิดของเขา” เธอจึงโพสต์เรื่องนี้เพื่อขอความช่วยเหลือว่า “ตอนนี้เราทำอะไรไม่ถูก เราจะทำยังไงได้บ้าง”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 15:55 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 15:55 น.
