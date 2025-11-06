สาวแชร์อุทาหรณ์ แฟนผ่าริดสีดวงจมูก รพ.ดัง พลาด เส้นประสาทตาขาด เสี่ยงบอดถาวร
สาวโพสต์อุทาหรณ์ แฟนผ่าตัดวันแรกตาบวมเลือดคั่ง หมอเพิ่งแจ้งวันที่ 2 ว่าเสี่ยงบอด สุดท้าย รพ.ที่ 3 ยัน “เส้นประสาทโดนตัด”
กลายเป็นอุทาหรณ์ที่สร้างความตกตะลึงในโซเชียลมีเดีย เมื่อเพจ เรื่องจริงผ่านจอ ได้แชร์เรื่องราวจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Poy Poy ซึ่งโพสต์เหตุการณ์นี้ไว้เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 โดยเธอได้ตั้งคำถามถึงมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง หลังแฟนหนุ่มของเธอต้องเผชิญกับภาวะสูญเสียการมองเห็น
Poy Poy เล่าว่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 เธอได้พาแฟนไปผ่าตัด “ริดสีดวงจมูก” ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง (รพ. ที่ 1) แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังการผ่าตัดกลับไม่เป็นไปตามที่คาดไว้
หลังผ่าตัดวันแรก แฟนของเธอยังลืมตาไม่ได้ เนื่องจากมีเลือดคั่งที่ตา แต่หมอที่ทำการผ่าตัดก็ไม่ได้แจ้งข้อมูลอะไร จนกระทั่งผ่านไปวันที่ 2 หมอเพิ่งมาแจ้งว่า ตาของแฟนเธอ มีโอกาสที่จะมองไม่เห็น
ในวันที่ 3 โรงพยาบาลที่ 1 จึงตัดสินใจส่งตัวแฟนของเธอไปยังโรงพยาบาลอีกแห่งในกรุงเทพฯ (รพ. ที่ 2) และที่นั่นเองที่พวกเขาได้รับคำวินิจฉัยที่น่าตกใจ เมื่อโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ แจ้งว่า โดนดึงเส้นประสาทตาออกไปหมดแล้ว
แฟนหนุ่มของ Poy Poy ถูกส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลแห่งที่ 3 ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งด้านตาและจมูก ซึ่งหมอที่ รพ. 3 ได้ยืนยันผลตรวจเหมือนเดิมว่า “โดนตัดเส้นประสาทตา”
แต่สิ่งที่ทำให้เธอช็อกยิ่งกว่า คือหมอที่ รพ. 3 แจ้งว่า ติ่งเนื้อในจมูกดังกล่าว “สามารถใช้เลเซอร์ตัดออกได้ ไม่ถึงกับต้องผ่าตัด”
ผู้โพสต์จึงย้อนกลับไปสอบถามข้อเท็จจริงที่โรงพยาบาลแห่งแรกที่ทำการผ่าตัด แต่คำตอบที่ได้คือ หมอยอมรับว่า “ไม่ได้แจ้งญาติ” และพูดจา “ส่งๆ เหมือนไม่ใช่ความผิดของเขา” เธอจึงโพสต์เรื่องนี้เพื่อขอความช่วยเหลือว่า “ตอนนี้เราทำอะไรไม่ถูก เราจะทำยังไงได้บ้าง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประวัติ น้ำแข็ง AF7 หนุ่มเซอร์เวทีนักล่าฝัน สู่คู่ชีวิต CEO สาวแบรนด์อาหารกึ่งสำเร็จรูปชื่อดัง
- นักร้อง AF7 งานเข้า! เจ้าของโรงงานแฉ สั่งซองก๋วยเตี๋ยว 1 ล้านซองไม่จ่ายเงิน เสียหายพุ่ง 50 ล้าน
- ก๋วยเตี๋ยวเรือเลอรส ร่อนจดหมายแถลง หลังผู้เสียหายรวมตัวนั่ง โหนกระแส
ติดตาม The Thaiger บน Google News: