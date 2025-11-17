ข่าว

“ไอติม พริษฐ์” เผยข้อกังวล ต่อสัมปทานทางด่วน หวั่นไม่คุ้มค่า เสียหายยาว

17 พ.ย. 2568
“ไอติม พริษฐ์” จี้รัฐบาลเฉพาะกิจ ยืนยันไม่เดินหน้าขยายสัมปทานทางด่วนพ่วง Double Deck ชี้ 3 ข้อกังวล ทำรัฐเสียโอกาส-ไม่คุ้มค่า-ส่อไม่โปร่งใส

17 พ.ย. 2568 ที่อาคารอนาคตใหม่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีรัฐบาลเตรียมขยายอายุสัมปทานทางด่วนชั้นที่สอง (Double Deck) นายพริษฐ์ย้ำว่ารัฐบาลปัจจุบันเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจ จึงไม่ควรดำเนินการใด ๆ ที่อาจสร้างความเสียหายระยะยาวต่อประเทศ

พรรคประชาชนมีความกังวลว่า รัฐบาลจะเร่งรัดขยายสัมปทานทางด่วนให้กับเอกชนเจ้าเดิม จากกำหนดสิ้นสุดเดิมในปี 2578 ขยายออกไปอีก 20 กว่าปี จนถึงปี 2601 การขยายสัมปทานครั้งนี้อาจมีการพ่วงสิทธิ์ในการก่อสร้างโครงการทางด่วนชั้นที่สอง (Double Deck) เข้าไปด้วย

นายพริษฐ์ ได้ระบุถึง 3 ข้อกังวลหลักในการดำเนินการเรื่องนี้ ได้แก่

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรคประชาชน แถลงข่าวที่อาคารอนาคตใหม่
1. การขยายสัมปทานให้เอกชนเจ้าเดิม จะทำให้รัฐเสียโอกาสในการเปิดประมูลสัมปทานใหม่ เพื่อให้เอกชนแข่งขันกันเสนอข้อตกลงที่ดีที่สุดต่อประชาชน รัฐยังเสียโอกาสในการออกแบบนโยบายใหม่ เช่น การลดค่าทางด่วน หรือการให้ประชาชนขึ้นทางด่วนฟรีในเวลากลางคืนเพื่อความปลอดภัย

2. โครงการ Double Deck ต้องใช้เงินลงทุนสูงถึง 34,800 ล้านบาท มีหลายฝ่ายทักท้วงว่าโครงการนี้อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหารถติดบนทางด่วนได้จริง เพราะไม่ได้เชื่อมโยงกับพื้นราบโดยตรง สุดท้ายปัญหาคอขวดยังคงอยู่

3. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดโครงการต่อสภาและประชาชน ก่อนที่จะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) หาก ครม. อนุมัติไปก่อน ประชาชนจะไม่มีโอกาสร่วมตัดสินใจหรือทักท้วงได้เลย

โฆษกพรรคประชาชนเห็นว่า รัฐบาลเฉพาะกิจไม่ควรเร่งตัดสินใจเรื่องใหญ่เช่นนี้ ควรรอให้พรรคการเมืองต่าง ๆ ได้เสนอจุดยืนและนโยบายของตนเองต่อประชาชน เพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจผ่านการเลือกตั้งครั้งต่อไป

พรรคประชาชนจึงเรียกร้องให้รัฐบาลออกมายืนยันว่า จะไม่ตัดสินใจเดินหน้าขยายสัมปทานพ่วงโครงการ Double Deck แต่จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลชุดถัดไปที่มาจากการเลือกตั้ง หากรัฐบาลชุดนี้ยังคงเร่งรัดเดินหน้า อาจถูกตั้งข้อครหาได้ว่า สาเหตุที่เร่งรีบนั้น ไม่ใช่เพราะโครงการมีประโยชน์ต่อประชาชน แต่เป็นเพราะต้องการเก็บสะสมกระสุน เพื่อใช้ในการเลือกตั้งที่จะมาถึง

