ชื่นชม ผช.ผอ.เขตลาดพร้าว คว้าถังดับเพลิงสกัดไฟไหม้ร้านทอง ดีกรีไม่ธรรมดา
เปิดภาพ ผู้ช่วย ผอ. เขตลาดพร้าว คว้าถังดับเพลิงฉีดสกัดไฟไหม้สายสื่อสาร-ร้านทอง แยกวังหิน ก่อนรถดับเพลิงมาถึง เผยเป็นอดีตหัวหน้าสถานีดับเพลิง
วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2568) เวลา 09.44 น. สำนักงานเขตลาดพร้าวได้รับแจ้งจากสายด่วน 199 เกี่ยวกับเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสี่แยกวังหิน ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว พบว่า มีสายสื่อสารและสายไฟฟ้าขาดและร่วงหล่นบนพื้นถนนหลายจุด อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน
ขอให้ประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวชั่วคราว และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านพื้นที่ สำนักงานเขตลาดพร้าว อยู่ระหว่างประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าดำเนินการแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานเขตลาดพร้าว เผยสาเหตุไฟริมทางดับ เนื่องจากตัวรีเลย์เกิดความชำรุด เบื้องต้นฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตลาดพร้าวได้ดำเนินการประสานกับสำนักการโยธาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางสำนักการโยธาแจ้งว่ากำลังการแก้ไข
อย่างไรก็ดี สำนักงานเขตลาดพร้าว แชร์ภาพและวิดีโอขณะที่นักดับเพลิงกำลังดับไฟที่เผาไหม้ร้านทองและสายไฟสายสื่อสาร แต่สิ่งหนึ่งที่ทำเอาชาวเน็ตฮือฮาสุด ๆ คือ ชายคนหนึ่งในชุดข้าราชการสีกากีกำลังถือถังดับเพลิงฉีดไปที่ร้านทองเพลิงระงับไฟที่กำลังลุกโชนอยู่ ล่าสุด โถ๊ ชีวิตนักดับเพลิง ออกมาเปิดเผยว่าชายคนดังกล่าวคือ พันจ่าอากาศโทสมบูรณ์ แสงแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีดับเพลิงลาดพร้าว
หลังจากได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เขาไม่รอช้าถึงที่เกิดเหตุก่อนรถดับเพลิงถึง ได้ใช้ถังดับเพลิงฉีดดับระงับเหตุสายไฟสายสื่อสารลุกไหม้บริเวณแยกวังหิน ก่อนที่เพลิงจะลุกลามเข้าบ้านเรือนประชาชน แล้วรถดับเพลิงเข้ามาสนับสนุนต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่นักดับเพลิงอย่างเดียวใช้ถังดับเพลิงได้ หากท่านใดพบเหตุเพลิงไหม้ รีบแจ้ง 199
พร้อมกันนั้นได้แนะนำวิธีการใช้งานถังดับเพลิงได้ง่าย ๆ 4 ขั้นตอน ได้แก่
1. ดึง สาย
2 .ปลด สลัก
3. กด คันบีบ
4. ส่าย ปลายสายฉีด
