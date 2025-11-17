พระเอก MV โผล่ปีนรั้วช่วยลุง แจงสั่งแฟนถ่ายคลิป ลูกเจอรีบไหว้ขอบคุณฮีโร่
นิ่ง รพีวรางค์กูล พระเอกเอ็มวี MV โผล่ปีนรั้วบ้านช่วยลุง สั่งแฟนถ่ายคลิปก่อนเคราะห์ดีลูกสาวกลับมาทัน รีบขอบคุณฮีโร่ในเวลาไม่คาดฝัน
กำลังเป็นคลิปวิดีโอที่แห่แชร์กันบนโลกโซเชียล หลังจากวานนี้ (16 พ.ย.68) นิ่ง รพีวรางค์กูล พระเอกเอ็มวีและช่างตัดผมใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เผยแพร่คลิปเหตุการณ์ที่ตัวเองปีนรั้วบ้านของลุงท่านหนึ่งที่กำลังล้มฟุบอยู่กับพื้น เพื่อรีบเข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยทราบต่อมาว่า ลุงอยู่คนเดียวข้างในและลูกสาวออกไปทำงาน
“ขับรถผ่านแฟนเห็นมีคนล้มอยู่รีบกลับรถกลับมาช่วย สุดท้ายก็ตัดสินใจปีนเข้าไปช่วยเพราะลุงอยู่คนเดียว ลุงเกาะราวเดินออกกำลังกายแต่ล้ม ลูกสาวออกไปข้างนอก แต่พอผมช่วยลุงเส็ดลูกสาวลุงก็กลับมาครับ” แคปชั่นที่ติดไว้บนเฟซบุ๊กของเจ้าตัว ซึ่งต่อมายังได้อัดคลิปแล้วนำมาโพสต์อธิบายรายละเอยีดที่เกิดขึ้นทั้งหมดอีกครั้งด้วย
นิ่ง รพีวรางค์กูล อายุ 41 ปี เล่าว่า วันนั้นได้ตะโกนเรียกคนในบ้านแต่ไม่มีใครออกมา จึงประสานเพื่อนบ้านให้ช่วยถ่ายคลิป เพราะต้องป้องกันตัวเองก่อน จากนั้นจึงตัดสินใจปีนรั้วบ้านเข้าไปเพื่อจะช่วยคุณลุงซึ่งนอนล้มลงอยู่กับพื้น โดยลุงพยายามจะพูดบางอย่าง
พระเอกเอ็มวีในคราบฮีโร่ระบุต่อว่า ตอนแรกยังไม่กล้าช่วย แต่ต่อมาก็ค่อยๆ ประคองให้ลุกขึ้น แล้วพาลุงเดินตามราวเหล็กที่ติดไว้หน้าบ้าน ก่อนตะโกนเรียกคนในบ้านอีกครั้ง แต่ไม่มีใครออกมาจึงรู้ว่า “ลุงอยู่บ้านคนเดียว”
พี่นิ่งบอกด้วยว่า พอช่วยลุงจนลุกขึ้นมได้เสร็จ ตนไม่ได้พาลุงเข้าไปในบ้าน เพราะเห็นว่าเป็นที่พักส่วนตัว ระหว่างการช่วยเหลือ ได้ให้แฟนสาวถ่ายคลิปไว้ตลอด กระทั่งเวลาผ่านไปสักพักปรากฏลูกสาวของลุงเดินทางมา พอเห็นตนและทราบเรื่องต่อมาอีกฝ่ายจึงรีบกล่าวขอบคุณ พูดจาดี โดยบอกว่าปกติแล้ว พ่อมักจะมาเดินจับราวเหล็กหน้าบ้านออกกำลังกาย หากเหนื่อยก็จะนั่งลงแล้วนอนไปเลย
ส่วนตอนเกิดเรื่องลูกสาวออกไปซื้อกับข้าว เมื่อนำคลิปมาลงมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชม เป็นจำนวนมาก
อย่างไรก็ดีเรื่องนี้ไม่อยากให้ตำหนิลูกสาว เพราะเห็นว่า หากลุงเหนื่อยก็จะนอนลงไปเป็นปกติ แต่ตนนั้นเห็นครั้งแรกก็ตกใจจึงรีบเข้าช่วยเหลือ อีกทั้งลูกของลุงก็พูดจาดีอีกด้วย อีกทั้งโดยปกติตนมักดูแลแม่ป่วยอยู่ที่บ้านอยู่แล้ว พอเจอเหตุการณ์กับตัวก็ไม่สามารถปล่อยผ่านได้ จึงได้ถือวิสาสะปีนรั้วเข้าไปช่วย.
