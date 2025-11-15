ข่าวการเมือง

ปชน.แฉ ลดค่าทางด่วน 50 บ. แลกสัมปทานข้ามศตวรรษเอื้อนายทุน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 พ.ย. 2568 14:44 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2568 14:44 น.
55
ลดค่าทางด่วน 50 บาท แลกกับอะไร
แฟ้มภาพ

สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ พรรคประชาชน เดินหน้าสาวไส้ ปมลดค่าทางด่วน 50 บาท ต้องแลกมากับการขยายสัมปทานข้ามศตวรรษ ซัดรัฐบาล MOA 4 เดือน ควรรอรัฐบาลชอบธรรมมาจากการเลือกตั้ง ปิดดีลใหญ่ !

วันนี้ (15 พ.ย.68) นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน แถลงจุดยืนพรรคประชาชนต่อกรณีรัฐบาล 4 เดือน จะขยายอายุสัมปทานทางด่วนทางด่วนชั้นที่ 2 หรือดับเบิล เดค (Double Deck) ยาวนานข้ามศตวรรษ โดยนักการเมืองตัวแทนปชน.ถึงกับระบุชัดเจนว่า การกระทำครั้งนี้เป็นการเอื้อต่อความร่ำรวยให้กับนายทุนเพื่อที่จะหาเงินไปใช้เลือกตั้งใช่หรือไม่ ?

สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ยังตั้งข้อสังเกตถึงการลดค่าทางด่วนไม่เกิน 50 บาทเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ไม่รวมโครงการพิเศษระหว่างเมือง เป็นโฆษณาเกินจริง ซึ่งอาจเข้าใจได้ว่าเป็นข่าวดี แต่กลับถูกแลกกับการขยายสัมปทาน จากเดิมปี2563-2578 และล่าสุดขยายข้ามศตวรรษ 15 ปี 8 เดือน ถึง 31 มีนาคม 2601 เป็นการทำการตลาดให้ประชาชนเห็นว่าจ่ายค่าผ่านทางถูกลงแต่คุ้มหรือไม่ ที่ในระยะยาวจะเข้ากระเป๋านายทุนสูงขึ้น และการขึ้นทางด่วนฟรีวันหยุดไม่ใช่ผลงานรัฐบาล แต่เป็นหนึ่งในเงื่อนไขการขยายสัปทานด้วย

ขณะเดียวกันเจ้าตัวมองว่า ถ้าเอกชนได้รับผลประโยชน์ลดลงต้องแลกมาด้วยอะไรต่างๆ มามาก ตัวอย่างโครงการขนาดใหญ่ก่อสร้างทางด่วนชั้นที่ 2 มูลค่างบประมาณ 34,800 ล้านบาท ซึ่งการขยายสัมปทานในลักษณะเช่นนี้เป็นการแช่แข็งการพัฒนา ด้วยการผูกพันของสัมปทาน พร้อมมองว่าการทำทางด่วน 2 ชั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาจราจรได้ เพราะการก่อสร้างอยู่ในช่วง งามวงศ์วาน-พระราม 9 ซึ่งไม่มีทางลงต้องใช้ทางลงเดียวกับทางด่วนชั้นที่1 เป็นเพียงการเพิ่มพื้นที่จอดรถทางอากาศที่แพงมากไม่ได้คุ้มค่า

นอกจากนี้ยังเห็นว่า การลดค่าทางด่วนสามารถทำได้อยู่แล้วโดยให้วิ่งฟรีช่วงกลางคืน หากปล่อยให้สัมปทานหมดแล้วคืนสู่รัฐ แลกกับการปรับขึ้นราคาในช่วงเวลาเร่งด่วน และตั้งสังเกตในช่วงทางด่วนสายสีแดงช่วงแจ้งวัฒนะ-บางปะอิน ไม่ได้เกี่ยวของกับโครงการทางด่วนชั้นที่ 2 แต่ได้ขยายสัมปทานไปด้วย ยืนยันว่าพรรคไม่ได้ค้านแบบหัวชนฝาแต่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับภาคเอกชนอย่างชัดเจน

พร้อมอยากชวนคิดว่าผู้บริหาร กทม.ชงเพื่อใคร ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้บริหาร กทม.แม้ว่าจะเปลี่ยนรัฐมนตรีแล้ว ใครปั้นกันมากันแน่โดยจุดยืนของพปชน. คือคัดค้านด้วย 4 เหตุผล

  1. ไม่คุ้มค่า
  2. ไม่โปร่งใส
  3. ไม่ได้ดีจริง
  4. ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลนี้

ตอนท้ายตัวแทนพรรคการเมืองสีส้มระบุชัดเจน สำรับรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูลนั้น ถือว่าเป็นรัฐบาลที่ MOA ที่อยู่ไม่เกิน 31 มกราคม 2569 แต่กำลังคิดจะสร้างภาระให้กับประชาชนไปถึงปี 2061 ดีลใหญ่ๆ ไม่ควรเกิดขึ้นรัฐบาลนี้ ขอให้รอรัฐบาลหน้าที่มาด้วยความชอบธรรมในการเลือกตั้ง เป็นผู้ดำเนินการ และตนได้รับข้อมูลจากข้าราชการว่ามีวาระลับในคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน หรือ คณะกรรมการ PPP เมื่อ 31 ตุลาคม 2568 ขอให้ถาม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม หรือ สคล. มีเรื่องขยายสัมปทานหรือไม่และมติคืออะไร ? เพราะหากหลุดจากบอร์ด PPP จะหลุดเข้า ครม.ทันที.

อ่านข่าวการเมืองวันนี้ (15 พย.68) รวบรวมประเด็นเด็ดน่าสนใจในรอบสัปดาห์ คัดสรรไว้ที่นี่

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รถบัสสวเดนชน ต่างประเทศ ข่าวต่างประเทศ

คลิปพยานเล่านาที รถบัสสองชั้นพุ่งอัดป้ายรถเมล์ กลางสตอกโฮล์ม คร่า 3 ชีวิต

4 นาที ที่แล้ว
ซื้อหุ้นบริษัท AI ตัวไหนดี ไม่ตกรถ คลื่น AI กำลังเปลี่ยนโลก ขึ้นก่อนไม่ตกขบวน เศรษฐกิจ

ซื้อหุ้นบริษัท AI ตัวไหนดี ไม่ตกขบวน 5 กฎเหล็ก เช็กก่อนลงทุน

6 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

จอร์เจีย พบ สเปน ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 15 พ.ย. 68

24 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทภ.2-ทัพฟ้า ย้ำประชาชนชายแดนอ่อนไหว-ขอ “งดแชร์ข่าวไร้แหล่งที่มา”

31 นาที ที่แล้ว
จตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 31 เตะกี่โมง ข่าว

จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 เปิดยิ่งใหญ่ สี่โมงวันนี้! ลุ้นเจ้าภาพอัสสัมฯ พบเทพศิรินทร์

47 นาที ที่แล้ว
ต้นแบบโรงพยาบาลรัฐ พลิกโฉมตึกผู้ป่วยรวม หรูหรา-สะอาดตา ชาวเน็ตแห่ชื่นชม ข่าว

ต้นแบบโรงพยาบาลรัฐ พลิกโฉมตึกผู้ป่วยรวม หรูหรา-สะอาดตา ชาวเน็ตแห่ชื่นชม

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บราซิล พบ เซเนกัล ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 15 พ.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซึ้งใจ &quot;อี ยองแอ&quot; ควักเงินส่วนตัว 10 ล้านวอน ช่วย นศ.สาวไทยป่วยหนักได้กลับบ้านเกิด บันเทิงเกาหลี

ซึ้งใจ “อียองแอ” ควักเงินส่วนตัว 10 ล้านวอน ช่วย นศ.สาวไทยป่วยหนักได้กลับบ้านเกิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลดค่าทางด่วน 50 บาท แลกกับอะไร ข่าวการเมือง

ปชน.แฉ ลดค่าทางด่วน 50 บ. แลกสัมปทานข้ามศตวรรษเอื้อนายทุน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

กรมแพทย์แผนไทยฯ เผย บริษัทฝรั่งเศสสนใจตำรับยา “แก้องคชาตตาย”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกฯ อนุทิน เผยโทรคุย ทรัมป์-อันวาร์ ยันไทยพร้อมรบหากจำเป็น บีบเขมรขอโทษปมระเบิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดัสกรไม่ได้เสียบเต ข่าวกีฬา

อดีตแข้งอาร์มี่ รับแล้วเสียบ “เต วรากร” ไม่ใช่ดัสกรที่หลายคนใส่ดราม่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คาซัคสถาน พบ เบลเยียม ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 15 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียจับได้ผัวแอบเล่นจ้ำจี้กับเพื่อนร่วมงาน คว้าไม้ฟาดหัวแตกคาห้อง ท้าสาบานแลกชีวิต ข่าว

เมียจับได้ผัวเล่นชู้กับเพื่อนร่วมงาน คว้าไม้ฟาด-กระทืบซ้ำ ก่อนท้าจุดธูปสาบานแลกชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุน มาเนต สายตรงหารือ ทรัมป์ เคลียร์ปมชายแดนไทย-กัมพูชา ดันสันติภาพถาวร ข่าวต่างประเทศ

ฮุน มาเนต สายตรงหารือ ทรัมป์ เคลียร์ปมชายแดนไทย-กัมพูชา ดันสันติภาพถาวร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดัสกรทองเหลาดราม่า เตวรากรหมอนทองวิทยา ข่าวกีฬา

ดัสกร ไม่ทน! สื่อหวังเรียกทัวร์ จังหวะปะทะ เต วรากร ซัดแรงจั่วหัวแบบนี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปปง. ฟันไม่เลี้ยง สั่งยึดทรัพย์ &#039;ทิดแย้ม&#039; อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง กับพวก รวม 41 ล้าน ข่าว

ปปง. ฟันไม่เลี้ยง สั่งยึดทรัพย์ ‘ทิดแย้ม’ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง กับพวก รวม 41 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กชาย 2 ขวบดับปริศนา หูหาย-หนังหัวเปิด ตร.เร่งคลี่ปมสัตว์ทำร้ายหรือฆาตกรรมอำพราง ข่าว

เด็กชาย 2 ขวบดับปริศนา หูหาย-หนังหัวเปิด ตร.เร่งคลี่ปมสัตว์ทำร้ายหรือฆาตกรรมอำพราง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมสซี่ ประตูแรกในทวีปแอฟริกา ข่าวกีฬา

เมสซี่ สร้างสถิติเหลือเชื่อ หลังเกมฟ้าขาวอุ่นดับ แองโกลา 2-0

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งใช้ไม่ได้ ระบบล่ม ข่าว

“คนละครึ่งใช้ไม่ได้” ถามสนั่น สแกนขึ้นแบบนี้ วุ่นทั้งเช้า-คนจ่ายเต็มแห่โวย!

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเจบี-เปรียวจิ ประกาศจบความสัมพันธ์ ทั้งที่วางแผนแต่งงาน ยืนยันไร้มือที่สาม แฟนคลับเสียดายหนักมาก บันเทิง

ทนายเจบี-เปรียวจิ เลิกกันแล้ว ยันไร้ปัญหามือที่สาม แฟนๆ เสียดายกำลังแพลนแต่งงาน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งเฟส 2 เริ่มหรือยัง เศรษฐกิจ

รัฐบาลย้ำชัด “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” ยังไม่เริ่ม เตือนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แพรรี่ ไพรวัลย์ มือลั่น “ร้านอื่นถูกกว่า ทำไมไม่จูงแม่ไปซื้อ” ถูกใจชาวเน็ตเกือบแสน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทับทิม มัลลิกา ผ่าตัดเนื้องอกสมอง รอบแรก ครอบครัวอัปเดตอาการล่าสุด คนบันเทิงและแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ บันเทิง

ทับทิม มัลลิกา ผ่าตัดเนื้องอกสมอง รอบแรก ครอบครัวอัปเดตอาการล่าสุด

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแนวทางตัวเลขจาก &quot;ปฏิทินหลวงปู่สรวง&quot; งวด 16/11/68 เน้นชุด 9-7-8-5-0 พร้อมชุดเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ที่กำลังเป็นที่จับตา เลขเด็ด

มาแล้ว เลขเด็ด หลวงปู่สรวง 16 พ.ย. 68 คอหวยแห่ตามเลข 2 ตัว 3 ตัว

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 พ.ย. 2568 14:44 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2568 14:44 น.
55
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รถบัสสวเดนชน ต่างประเทศ

คลิปพยานเล่านาที รถบัสสองชั้นพุ่งอัดป้ายรถเมล์ กลางสตอกโฮล์ม คร่า 3 ชีวิต

เผยแพร่: 15 พฤศจิกายน 2568
ซื้อหุ้นบริษัท AI ตัวไหนดี ไม่ตกรถ คลื่น AI กำลังเปลี่ยนโลก ขึ้นก่อนไม่ตกขบวน

ซื้อหุ้นบริษัท AI ตัวไหนดี ไม่ตกขบวน 5 กฎเหล็ก เช็กก่อนลงทุน

เผยแพร่: 15 พฤศจิกายน 2568

จอร์เจีย พบ สเปน ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 15 พ.ย. 68

เผยแพร่: 15 พฤศจิกายน 2568

ทภ.2-ทัพฟ้า ย้ำประชาชนชายแดนอ่อนไหว-ขอ “งดแชร์ข่าวไร้แหล่งที่มา”

เผยแพร่: 15 พฤศจิกายน 2568
Back to top button