ปชน.แฉ ลดค่าทางด่วน 50 บ. แลกสัมปทานข้ามศตวรรษเอื้อนายทุน
สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ พรรคประชาชน เดินหน้าสาวไส้ ปมลดค่าทางด่วน 50 บาท ต้องแลกมากับการขยายสัมปทานข้ามศตวรรษ ซัดรัฐบาล MOA 4 เดือน ควรรอรัฐบาลชอบธรรมมาจากการเลือกตั้ง ปิดดีลใหญ่ !
วันนี้ (15 พ.ย.68) นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน แถลงจุดยืนพรรคประชาชนต่อกรณีรัฐบาล 4 เดือน จะขยายอายุสัมปทานทางด่วนทางด่วนชั้นที่ 2 หรือดับเบิล เดค (Double Deck) ยาวนานข้ามศตวรรษ โดยนักการเมืองตัวแทนปชน.ถึงกับระบุชัดเจนว่า การกระทำครั้งนี้เป็นการเอื้อต่อความร่ำรวยให้กับนายทุนเพื่อที่จะหาเงินไปใช้เลือกตั้งใช่หรือไม่ ?
สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ยังตั้งข้อสังเกตถึงการลดค่าทางด่วนไม่เกิน 50 บาทเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ไม่รวมโครงการพิเศษระหว่างเมือง เป็นโฆษณาเกินจริง ซึ่งอาจเข้าใจได้ว่าเป็นข่าวดี แต่กลับถูกแลกกับการขยายสัมปทาน จากเดิมปี2563-2578 และล่าสุดขยายข้ามศตวรรษ 15 ปี 8 เดือน ถึง 31 มีนาคม 2601 เป็นการทำการตลาดให้ประชาชนเห็นว่าจ่ายค่าผ่านทางถูกลงแต่คุ้มหรือไม่ ที่ในระยะยาวจะเข้ากระเป๋านายทุนสูงขึ้น และการขึ้นทางด่วนฟรีวันหยุดไม่ใช่ผลงานรัฐบาล แต่เป็นหนึ่งในเงื่อนไขการขยายสัปทานด้วย
ขณะเดียวกันเจ้าตัวมองว่า ถ้าเอกชนได้รับผลประโยชน์ลดลงต้องแลกมาด้วยอะไรต่างๆ มามาก ตัวอย่างโครงการขนาดใหญ่ก่อสร้างทางด่วนชั้นที่ 2 มูลค่างบประมาณ 34,800 ล้านบาท ซึ่งการขยายสัมปทานในลักษณะเช่นนี้เป็นการแช่แข็งการพัฒนา ด้วยการผูกพันของสัมปทาน พร้อมมองว่าการทำทางด่วน 2 ชั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาจราจรได้ เพราะการก่อสร้างอยู่ในช่วง งามวงศ์วาน-พระราม 9 ซึ่งไม่มีทางลงต้องใช้ทางลงเดียวกับทางด่วนชั้นที่1 เป็นเพียงการเพิ่มพื้นที่จอดรถทางอากาศที่แพงมากไม่ได้คุ้มค่า
นอกจากนี้ยังเห็นว่า การลดค่าทางด่วนสามารถทำได้อยู่แล้วโดยให้วิ่งฟรีช่วงกลางคืน หากปล่อยให้สัมปทานหมดแล้วคืนสู่รัฐ แลกกับการปรับขึ้นราคาในช่วงเวลาเร่งด่วน และตั้งสังเกตในช่วงทางด่วนสายสีแดงช่วงแจ้งวัฒนะ-บางปะอิน ไม่ได้เกี่ยวของกับโครงการทางด่วนชั้นที่ 2 แต่ได้ขยายสัมปทานไปด้วย ยืนยันว่าพรรคไม่ได้ค้านแบบหัวชนฝาแต่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับภาคเอกชนอย่างชัดเจน
พร้อมอยากชวนคิดว่าผู้บริหาร กทม.ชงเพื่อใคร ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้บริหาร กทม.แม้ว่าจะเปลี่ยนรัฐมนตรีแล้ว ใครปั้นกันมากันแน่โดยจุดยืนของพปชน. คือคัดค้านด้วย 4 เหตุผล
- ไม่คุ้มค่า
- ไม่โปร่งใส
- ไม่ได้ดีจริง
- ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลนี้
ตอนท้ายตัวแทนพรรคการเมืองสีส้มระบุชัดเจน สำรับรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูลนั้น ถือว่าเป็นรัฐบาลที่ MOA ที่อยู่ไม่เกิน 31 มกราคม 2569 แต่กำลังคิดจะสร้างภาระให้กับประชาชนไปถึงปี 2061 ดีลใหญ่ๆ ไม่ควรเกิดขึ้นรัฐบาลนี้ ขอให้รอรัฐบาลหน้าที่มาด้วยความชอบธรรมในการเลือกตั้ง เป็นผู้ดำเนินการ และตนได้รับข้อมูลจากข้าราชการว่ามีวาระลับในคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน หรือ คณะกรรมการ PPP เมื่อ 31 ตุลาคม 2568 ขอให้ถาม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม หรือ สคล. มีเรื่องขยายสัมปทานหรือไม่และมติคืออะไร ? เพราะหากหลุดจากบอร์ด PPP จะหลุดเข้า ครม.ทันที.
