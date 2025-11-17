ข่าวการเมือง

อ่านจดหมายๆเต็ม “ทูตเชิดชาย” ยื่น UN ย้ำกัมพูชาทำตัวเป็นปฏิปักษ์และยั่วยุไทย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 13:42 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 13:42 น.
78

อ่านจดหมายๆเต็ม “ทูตเชิดชาย” ยื่นต่อสหประชาชาติ อัปเดตสถานการณ์ชายแดน 10 ข้อ ย้ำกัมพูชาทำตัวเป็นปฏิปักษ์และยั่วยุไทย

นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำ สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ส่งจดหมายถึงถึงเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรเซียร์ราลีโอนประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ในฐานะประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ประจำเดือนพฤศจิกายน ชี้แจงถึงพัฒนาการล่าสุดเกี่ยวกับการกระทำต่อเนื่องของกัมพูชาที่เป็นปฏิปักษ์และยั่วยุต่อประเทศไทย ว่า
เรียน เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรเซียร์ราลีโอนประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก

กระผมขอเรียนให้ท่านและสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติทราบ โดยเร่งด่วนถึงพัฒนาการล่าสุดเกี่ยวกับการกระทำต่อเนื่องของกัมพูชา ที่เป็นปฏิปักษ์และยั่วยุต่อประเทศไทย ดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ ไทยและกัมพูชาได้ลงนาม “ถ้อยแถลงผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรไทยและนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย” ผ่านการเป็นคนกลางในการประสานงานของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียน และประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นพัฒนาการและความมุ่งมั่นสำคัญในการยุติสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชาอย่างสันติ

๒. นับตั้งแต่นั้น ไทยได้ดำเนินมาตรการที่จำเป็นทุกประการที่จะยึดมั่นต่อคำมั่นที่ให้ไว้ และขับเคลื่อนการดำเนินการตามถ้อยแถลงดังกล่าว ด้วยจิตวิญญาณแห่งการอยู่ร่วมกันฉันมิตรกับเพื่อนบ้าน ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของอาเซียน และการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงกฎบัตรสหประชาชาติอย่างสัมบูรณ์

๓. ในส่วนของความร่วมมือด้านการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมนั้น ไทยและกัมพูชาได้จัดตั้ง คณะทำงานประสานงานร่วม (Joint Coordinating Task Force – JCTF) ด้านการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม รวมถึงจัดทำ มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติ (Standard Operating Procedures – SOP) เพื่อกำหนดพื้นที่ที่มีลำดับความสำคัญตามแนวชายแดนที่จะเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม รวมถึงประสานงานในการวางแผนและปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ซึ่งภายใต้กลไกดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบพื้นที่เป้าหมายลำดับแรกในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในจังหวัดสระแก้วของไทยแล้ว

๔. เป็นที่น่าเสียใจว่า เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. เพียงสองสัปดาห์หลังการลงนามถ้อยแถลงฯ และท่ามกลางพัฒนาการเชิงบวกในความร่วมมือด้านการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ทหารไทยจากกองร้อยทหารราบที่ ๑๑๖๑ ซึ่งปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนตามเส้นทางที่ใช้ตามปกติในพื้นที่ห้วยตามาเรีย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้เหยียบทุ่นระเบิด โดยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นทุ่นระเบิดประเภท PMN-2 ที่ถูกวางใหม่ ส่งผลให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บสาหัส ๔ นาย โดยหนึ่งนายต้องสูญเสียขาขวา ทั้งนี้ ขอย้ำว่า ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นมา ได้เกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทุ่นระเบิดในแผ่นดินไทยแล้ว ๗ ครั้ง รวมถึงเหตุการณ์ข้างต้น ทำให้ทหารไทยรวม ๗ นายพิการถาวร โดยแต่ละนายต้องสูญเสียขา การใช้ทุ่นระเบิดของกัมพูชาอย่างต่อเนื่องถือเป็นการไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าและผิดกฎหมาย ซึ่งถือเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงต่อ อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (Anti-Personnel Mine Ban Convention – APMBC) กฎบัตรสหประชาชาติ ข้อ ๒(๔) และอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของไทย

๕. ภายหลังเหตุทุ่นระเบิดล่าสุด ไทยได้มีหนังสืออย่างเป็นทางการถึงเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรญี่ปุ่นประจำการประชุมว่าด้วยการลดอาวุธ ในฐานะประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ ๒๒ เพื่อรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และแสดงความกังวลต่อการละเมิดอนุสัญญาฯ ของกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง โดยได้แนบสำเนาหนังสือดังกล่าวมาพร้อมนี้ด้วย

๖. ยิ่งไปกว่านั้น น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๑๐ น. ทหารกัมพูชาจงใจเปิดยิงใส่ทหารไทยที่ประจำการในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งอยู่ในดินแดนของไทย โดยถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของไทยอย่างชัดเจน ทหารไทยจำเป็นต้องยิงเตือนกลับด้วยอาวุธเล็กเพื่อป้องกันตนเอง ตามหลักการความจำเป็นและได้สัดส่วนอย่างเคร่งครัด การยิงตอบโต้ระหว่างกันดำเนินถึงเวลา ๑๖.๑๕ น. โดยฝ่ายกัมพูชายิงรวม ๓๐ นัด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อฝ่ายไทย และต่อมา เมื่อเวลา ๑๗.๕๕ น. มีเสียงปืนกลประมาณ ๕ นัดจากฝั่งกัมพูชา แต่ฝ่ายไทยไม่ได้ยิงตอบโต้ การดำเนินการของไทยต่อการยั่วยุรอบนี้ของกัมพูชาเป็นการใช้สิทธิโดยชอบธรรมในการป้องกันตนเองของไทย โดยสอดคล้องอย่างสัมบูรณ์กับกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติ

๗. เป็นเรื่องที่น่าตำหนิอย่างยิ่งที่หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนกัมพูชาได้เผยแพร่ข้อมูลเท็จ โดยกล่าวหาว่า เหตุการณ์ดังกล่าวริเริ่มโดยฝ่ายไทย สิ่งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เหตุการณ์นี้เป็นการยั่วยุที่ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าโดยกัมพูชาอีกครั้ง ซึ่งดูเหมือนมีเจตนาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากความรับผิดชอบต่อเหตุทุ่นระเบิดที่เกิดขึ้นล่าสุด ไทยขอปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงต่อข้อกล่าวหาที่ไร้มูลความจริงอย่างต่อเนื่องของกัมพูชา ซึ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการบิดเบือนข้อเท็จจริงและเจตนาบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในประชาคมระหว่างประเทศ

๘. การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์และการยั่วยุอย่างต่อเนื่องของกัมพูชาต่อไทยมีแต่จะเพิ่มความตึงเครียดและเป็นการละเมิดอย่างชัดแจ้งต่อพันธกรณีที่มีร่วมกันภายใต้ถ้อยแถลงฯ ซึ่งเป็นการขัดขวางความพยายามของทุกฝ่ายในการส่งเสริมการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่อย่างสันติ และเป็นการกัดกร่อนความไว้วางใจและความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุนี้ไทยจึงถูกบีบให้ต้องระงับการดำเนินการตามถ้อยแถลงฯ เท่าที่เหมาะสม จนกว่าจะสามารถมั่นใจในความจริงใจและสุจริตใจของกัมพูชาได้

๙. ในส่วนของไทย แม้จะมีการกระทำที่เป็นการรุกรานและเป็นปฏิปักษ์โดยเจตนาและต่อเนื่องจากกัมพูชา แต่ไทยจะยังคงใช้ความอดกลั้นอย่างสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน และจะยังคงยึดมั่นอย่างแน่วแน่ต่อการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี ยิ่งไปกว่านั้น ไทยจะยังคงดำเนินการในส่วนที่เป็นองค์ประกอบสำคัญสองประการของถ้อยแถลงฯ ต่อไป คือ การเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ซึ่งจำเป็นต่อการปกป้องพลเรือนผู้บริสุทธิ์ และ การต่อสู้กับเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาติ ซึ่งส่งผลกระทบไม่เพียงแต่ต่อพลเมืองของไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก

๑๐. ในการนี้ ไทยร้องขอประชาคมระหว่างประเทศให้เรียกร้องต่อกัมพูชาให้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ และยุติการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์และการยั่วยุทั้งหมดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนชาวไทยและถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศไทยอย่างชัดเจน กัมพูชาจะต้องเคารพอย่างสูงสุด

และดำเนินการตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติโดยทันทีด้วยสุจริตใจและจริงใจเพื่อแสวงหาเส้นทางสู่สันติภาพกับไทย

ในการนี้ กระผมขอความอนุเคราะห์ให้เวียนจดหมายฉบับนี้ รวมถึงเอกสารแนบ แก่สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงฯ ทุกประเทศ ในฐานะเอกสารของคณะมนตรีความมั่นคงฯ เพื่อให้รับทราบข้อมูลข้างต้นโดยเร่งด่วน

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(เชิดชาย ใช้ไววิทย์)

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หวยลาววันนี้ 17/11/68 งวดวันจันทร์ ตรวจผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด เช็กพร้อมกันที่นี่ หวยลาว

หวยลาววันนี้ 17/11/68 ตรวจผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด ทุกรางวัล เช็กได้เลยที่นี่

19 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พินทองทา น้ำตาคลอหลังเยี่ยม “ทักษิณ” เผยพ่อช้ำหนัก! อุทธรณ์พลิกคดี 112

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อญี่ปุ่นลงข่าว “แจ็กแปปโฮ” ถอดเสื้อเต้นหน้าลอว์สันฟูจิ ชี้ไม่เคารพกฎ-มารยาท

23 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ด่วน ศาลฎีกา พิพากษา “ทักษิณ” แพ้คดีหุ้นชินคอร์ป ต้องจ่ายภาษี 1.76 หมื่นล้านบาท

30 นาที ที่แล้ว
ตึกแดง วินเทจ แถลงการณ์ขอโทษ หลังแม่ค้าด่าลูกค้าไม่ซื้ออย่าจับ ข่าว

ตึกแดง วินเทจ ขอโทษลูกค้า ปมแม่ค้าด่าไม่ฉลาด ยันไม่ยอมรับพฤติกรรมละเมิดสิทธิ

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลบังกลาเทศสั่งประหารชีวิต “ชีค ฮาสินา” อดีตนายกฯ ฐานสั่งปราบม็อบนักศึกษา สังเวย 1,400 ศพ

51 นาที ที่แล้ว
หลวงตาบุญชื่น จําวัดไหน ข่าว

หลวงตาบุญชื่นธุดงค์วันที่ 37 อัปเดตอาการหลังวูบ! ปัดพักฝื้นรพ. แสวงบุญต่อ

58 นาที ที่แล้ว
กองทัพเรือ โต้กลับสื่อเขมร อ้าง จนท.ไทยล่วงละเมิดแรงงาน ยันไม่เป็นความจริง ข่าว

กองทัพเรือ โต้กลับสื่อเขมร อ้าง จนท.ไทยล่วงละเมิดแรงงาน ยันไม่เป็นความจริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่าฉ่ำ “แจ๊กแปปโฮ” ปีนรถถอดเสื้อเต้นหน้าลอว์สันวิวภูเขาไฟฟูจิ ชาวเน็ตชี้กระทบภาพลักษณ์นทท.ไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ก แปปโฮ ถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถที่ญี่ปุ่น บันเทิง

ทัวร์ลงยับ! แจ็ก แปปโฮ ถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถที่ญี่ปุ่น คนไทยอายแทน-หวั่นโดนแบน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &quot;ผศ.พ.อ.ชูชาติ พิทักษากร&quot; ผอ.วงซิมโฟนีจุฬาฯ ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ ข่าว

อาลัย “ผศ.พ.อ.ชูชาติ พิทักษากร” ผอ.วงซิมโฟนีจุฬาฯ ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เช็กสินเชื่อเพื่อประชาชน ออมสิน 2568 ปิดหนี้้นอกระบบ จบวงจรดอกโหด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;น.อ.ธรรมนูญ&quot; โต้ เขมรปั่นเฟคนิวส์ อ้างไทยจ่อบุกทมอดา ชี้ สร้างเรื่องกลบเจอทุ่นระเบิดใหม่ ข่าว

“น.อ.ธรรมนูญ” โต้ เฟคนิวส์เขมร อ้างไทยจ่อบุกทมอดา ชี้ ปั่นเรื่องกลบเจอทุ่นระเบิดใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“ซาบอล OHANA” โพสต์แรง ก็แค่เนื้อร้าย พวกเรารักษาหายแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์คดี 112 ของทักษิณ ข่าวการเมือง

ชูวิทย์ ฟาดแรง อุทธรณ์คดี 112 คือแผนสกัด “ทักษิณ” ไม่ให้พ้นคุกก่อนเลือกตั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิสทีนกัมพูชา 2025 บันเทิง

มิสทีนกัมพูชา หลุดสุนทรพจน์ “ไทยเริ่มสงครามก่อน” เล่นบทเหยื่อจนมงฯ ลง (คลิป)

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิ้ล นาคร แอดมิตด่วนเหตุกล้ามเนื้ออักเสบ หลังโหมงานหนัก บันเทิง

หาม เปิ้ล นาคร แอดมิตรพ. ด่วน หลังโหมงานหนัก-ลุยน้ำท่วม จนกล้ามเนื้ออักเสบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจอณเดชน์วิ่ง กระบี่ บันเทิง

มาได้ไง คลิปแฟนคลับกรี๊ดสลบ จู่ๆ เจอ “ณเดชน์” วิ่งโชว์ซิกแพคแน่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เดอะมีน เคลื่อนไหวแล้ว หลัง OHANA ประกาศพ้นตำแหน่งบัญชี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จั๊กจั่น ชนะคดี! ศาลสั่ง &quot;อาบี&quot; อดีตผู้จัดการ จ่าย 2 ล้านบาท กุข่าวโลกใบที่ 2 บันเทิง

จั๊กจั่น ชนะคดี! ศาลสั่ง “อาบี” อดีตผู้จัดการ จ่าย 2 ล้าน กุข่าวโลกใบที่ 2

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวดับเพลิงไฟไหม้ร้านทอง ข่าว

ชื่นชม ผช.ผอ.เขตลาดพร้าว คว้าถังดับเพลิงสกัดไฟไหม้ร้านทอง ดีกรีไม่ธรรมดา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ไอติม พริษฐ์” เผยข้อกังวล ต่อสัมปทานทางด่วน หวั่นไม่คุ้มค่า เสียหายยาว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปีนรั้วช่วยลุง ข่าว

พระเอก MV โผล่ปีนรั้วช่วยลุง แจงสั่งแฟนถ่ายคลิป ลูกเจอรีบไหว้ขอบคุณฮีโร่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อ่านจดหมายๆเต็ม “ทูตเชิดชาย” ยื่น UN ย้ำกัมพูชาทำตัวเป็นปฏิปักษ์และยั่วยุไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบดมินตัน

เปิดตัวเลขเงินรางวัล “เมย์ รัชนก” หลังคว้าแชมป์แบดมินตัน เจแปน มาสเตอร์ส 2025

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 13:42 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 13:42 น.
78
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวยลาววันนี้ 17/11/68 งวดวันจันทร์ ตรวจผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด เช็กพร้อมกันที่นี่

หวยลาววันนี้ 17/11/68 ตรวจผลหวยลาวพัฒนาล่าสุด ทุกรางวัล เช็กได้เลยที่นี่

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568

สื่อญี่ปุ่นลงข่าว “แจ็กแปปโฮ” ถอดเสื้อเต้นหน้าลอว์สันฟูจิ ชี้ไม่เคารพกฎ-มารยาท

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568

ด่วน ศาลฎีกา พิพากษา “ทักษิณ” แพ้คดีหุ้นชินคอร์ป ต้องจ่ายภาษี 1.76 หมื่นล้านบาท

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568
ตึกแดง วินเทจ แถลงการณ์ขอโทษ หลังแม่ค้าด่าลูกค้าไม่ซื้ออย่าจับ

ตึกแดง วินเทจ ขอโทษลูกค้า ปมแม่ค้าด่าไม่ฉลาด ยันไม่ยอมรับพฤติกรรมละเมิดสิทธิ

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568
Back to top button