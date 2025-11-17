ต้าเหนิง ช็อก! ป่วยตับอักเสบอี ทั้งที่ไม่ดื่มเหล้า เผยค่าตับพุ่ง 1,400

ต้าเหนิง นักแสดงและนางแบบสาว เล่าประสบการณ์ วิกฤตสุขภาพ แอดมิทโรงพยาบาลนานหลายวัน หลังตรวจพบ ถุงน้ำดีบวม-น้ำในปอด สาเหตุจากอาหารไม่สะอาด
ต้าเหนิง กัญญาวีร์ นักแสดงและนางแบบสาว ได้ออกมาอัปเดตวิกฤตสุขภาพครั้งใหญ่ ผ่านช่อง YouTube “THANAERNG” ให้แฟน ๆ ได้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เธอต้องแอดมิทโรงพยาบาลนานหลายวันเพราะ ป่วยเป็นโรค ไวรัสตับอักเสบอี (Hepatitis E)
เรื่องที่น่าตกใจที่สุดคือ ต้าเหนิงเป็นคนที่ดูแลสุขภาพดีมาก ไม่ดื่มเหล้า ไม่เที่ยว และออกกำลังกาย แต่กลับมีอาการรุนแรงจนค่าตับพุ่งสูงถึง 1,300-1,400 ซึ่งถือว่าวิกฤตมาก เพราะค่าตับของคนปกติจะอยู่เพียงหลักสิบ (ไม่เกิน 45) ตัวเลขนี้จึงมากกว่าคนที่ดื่มเหล้าหนัก ๆ หลายเท่า
ต้าเหนิงได้เล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นของอาการว่า มาจากอาการไข้หนัก หนาวสั่น แต่กลับมีเหงื่อออก ซึ่งตอนแรกเธอคิดว่าเป็น “ไข้ทับระดู” จึงไปโรงพยาบาลเพื่อฉีดยาระงับปวด (มอร์ฟิน) แล้วกลับไปทำงาน แต่เมื่ออาการปวดแย่ลงเรื่อย ๆ จนทนไม่ไหว คุณแม่จึงต้องรีบพาแอดมิท
เมื่อตรวจอย่างละเอียด ผลที่ออกมาสร้างความกังวลอย่างมาก แพทย์พบว่าเธอมีอาการ ตับโต, ถุงน้ำดีบวม และที่สำคัญคือ มีน้ำในปอดทั้งสองข้าง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอเหนื่อยง่ายและหายใจไม่ไหว
ต้าเหนิงเล่าว่า ช่วงสัปดาห์แรกในโรงพยาบาลนั้นทรมานมาก เธอต้องเจาะเลือดทุกวันจนมีรอยเข็มเกือบ 20 รู ต้องเสียบเข็มค้างไว้ 2 ชุด เพื่อรับยา 2 ตัวและน้ำเกลือพร้อมกัน เธอต้องรับมอร์ฟิน ยาแก้ปวด และยาแก้อ้วกทุก 4 ชั่วโมง เพราะกินข้าวไม่ได้เลย และมีช่วงที่รู้สึกเหมือนจะตาย มึน ลอย ๆ และลุกไม่ไหว
แพทย์วินิจฉัยในที่สุดว่าเธอเป็น ไวรัสตับอักเสบ E ซึ่งโชคดีที่เป็นชนิดที่สามารถหายเองได้ แต่ต้องใช้เวลานานถึง 3 เดือน โดยสาเหตุมาจาก การกินอาหารไม่สะอาด ซึ่งเธอคาดว่าอาจเกิดขึ้นในช่วงที่ภูมิคุ้มกันตก นอกจากนี้ แพทย์ยังตรวจพบ ซีสต์ (ถุงน้ำ) ใหม่ และสั่งห้ามกินยาพาราเซตามอลเด็ดขาด เพราะจะกระทบค่าตับ
ผลกระทบครั้งนี้ทำให้เธอต้องถอนตัวจากซีรีส์ที่กำลังจะถ่ายทำ ปัจจุบันเธอยังไม่สามารถทำงานหนักติดต่อกันหลายวัน หรือออกกำลังกายได้ และยังต้องไปตรวจเลือดทุกเดือนเพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
