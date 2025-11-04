ต้น จักรกฤษณ์ แอดมิตรพ.ด่วน หลังปวดท้องหนัก พบ นิ่วถุงน้ำดีอักเสบ ต้องรอผลทีซีสแกน

ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 16:38 น.
70
ส่งกำลังใจ ต้น จักรกฤษณ์ แอดมิตรพ.ด่วน หลังมีอาการปวดท้องอย่างหนัก พบ “นิ่วถุงน้ำดีอักเสบ” ลุ้นผลทีซีสแกนต่อ เผยอาการไม่เหมือน หนุ่ม กรรชัย

ถูกส่งตัวแอดมิตในโรงพยาบาลเป็นการด่วนตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันที่ 29 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา สำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่ ต้น จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์ โดยเจ้าตัวเผยว่า มีอาการปวดท้องอย่างหนักจนไม่สามารถทนได้ ต้องพาตัวเองไปโรงพยาบาลตอนตี 3

ล่าสุดเจ้าตัวมีอาการดีขึ้นและได้ขึ้นไลฟ์ในช่องติ๊กต็อก @khuntonjuckkrit โดยทาง ต้น จักรกฤษณ์ เผยว่า ตนเป็นนิ่วถุงน้ำดีอักเสบ เริ่มต้นจากมีอาการปวดท้องหนักมาก ชนิดที่ว่าไม่สามารถทนได้ หมอจึงให้แอดมิตรพ.ด่วน และจะมีการทำทีซีสแกนเพื่อดูอาการอีกครั้ง

“เป็นนิ่วในถุงน้ำดีอักเสบ อาการตอนนั้นรู้สึกปวดร้าวรุนแรง เหมือนมีคนเอามือไปขยำไส้ในช่องท้อง ปวดทะลุกลางหลังเลย แต่บางคนจะค่อย ๆ ปวดทีละน้อย ๆ แต่ของต้นไม่ใช่ ของต้นจะปวดมาก ต้องรีบมาโรงพยาบาลทันที เพราะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้ว เป็นแบบเฉียบพลันเลย ต้นพูดเลยว่าต้นอดทนไม่ไหว ที่จริงต้นเป็นคนอดทนมาก ๆ ๆ ๆ นะ ไม่โอดครวญเลย ไม่บอกใครเลยนะ แต่ต้นไม่ไหวเลย มันปวดมากที่สุดเลย เลยต้องมาโรงพยาบาลเองตอนตี 3”

ด้านแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าอาการเดียวกันกับ หนุ่ม กรรชัย หรือไม่ ทางด้าน ต้น จักรกฤษณ์ เผยว่า “เกี่ยวกับถุงน้ำดีเหมือนกัน แต่รายละเอียดต่างกัน เพราะมีโอกาสได้คุยกับหนุ่ม กรรชัย แล้วว่าอาการเป็นอย่างไร ซึ่งพบว่าอาการต่างกัน เดี๋ยวตอน 4 โมงเย็นจะทำซีทีสแกน เพราะคุณหมออยากดูว่าเป็นอะไร ถ้าด้วยปัจจัยและเงื่อนไขต่าง ๆ มันบ่งบอกว่าต้องตัดทิ้ง ก็ต้องตัด ส่วนเรื่องอาการการกินที่ผ่านมา ตนกินได้แค่มื้อละคำ ไม่มีแรงกิน เมื่อวานรู้สึกค่อยยังชั่วขึ้นมาหน่อย กินข้าวกับหมูทอดตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลย ตอนแรกกะจะกินเค้กกล้วยหอมสัก 10 โมงแต่ไลฟ์เพลินไปหน่อยจนตอนนี้กินไม่ได้แล้ว”

นอกจากนั้น ต้น จักรกฤษณ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ปัญหาหลักของผู้ที่ไม่มีถุงน้ำดีอยู่กับตัวเองแล้ว หลัก ๆ มีเรื่องเดียว คือเรื่องการรับประทานอาหาร เพราะฉะนั้นถ้าจัดการตรงนี้ได้ ถ้าโชคดีกินได้ปกติ คำว่ากินได้ปกติหมายถึง ปกติที่เรากินมา ซึ่งเรารู้ว่าอันนี้คือปกติเรา คือโชคดีมากเลย คือพฤติกรรมการทานอาหารของคน หนึ่งคนหนึ่งแบบ ล้านคนล้านแบบ คล้าย ๆ กัน เหมือนกันเป๊ะ ๆ เป็นไปยากมาก เพราะฉะนั้นมันรายละเอียดอะไรต่อมิอะไรอีกเยอะที่มันจะบอกว่ามันได้หรือมันไม่ได้ ถ้าบอกว่าเอาถุงน้ำดีออกไปแล้วยังได้อยู่ คุณโคตรโชคดีเลย”

ผลงาน ต้น จักรกฤษณ์
ภาพจาก IG : juckkritamarat
ต้น จักรกฤษณ์ ออกบวช
ภาพจาก IG : juckkritamarat

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : TikTok @khuntonjuckkrit

GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

