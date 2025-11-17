กัมพูชาส่งเอกสารไม่ทัน ขอเลื่อนประชุมก่อนการสำรวจ-ปักหมุดชั่วคราว
กัมพูชาส่งเอกสารไม่ทัน ขอเลื่อนประชุมก่อนการสำรวจ-ปักหมุดชั่วคราว ด้านฝ่ายความมั่นคงเชื่อการเลื่อนครั้งนี้ไม่ได้มีนัยยะอะไร
สืบเนื่องจากผลการประชุม JBC ไทย-กัมพูชา ที่ จ.จันทบุรี ครั้งล่าสุด ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต่อกระบวนการสำรวจและจัดทำหมุดชั่วคราวอย่างเร่งด่วน บริเวณหลักเขตแดนที่ 42-47 ในพื้นที่บ้านหนองจาน-บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โดยกำหนดการดีเดย์ในวันที่ 17 พ.ย. 2568 ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวข่าวได้รับข้อมูลจากฝ่ายความมั่นคง ยืนยันว่า การประชุมก่อนการสำรวจและปักหมุดชั่วคราว ต้องเลื่อนออกไป เป็นวันที่ 18 พฤศจิกายน เนื่องจากทางกัมพูชาส่งใบรับรองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ใบรับรองไอที) ไม่ทัน จึงขอส่งใบรับรองในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 แทน จากนั้นก็จะประชุมกันต่อในวันที่ 18 พฤศจิกายน เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลหลักหมุดชั่วคราวให้เรียบร้อยก่อน และเริ่มปักหมุดได้ในวันที่ 19 พฤศจิกายน
โดยฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าการเลื่อนครั้งนี้ คาดว่าไม่มีนัยยะไร เพียงแต่กัมพูชาส่งใบรับรองไอทีไม่ทันเพียงเท่านั้น
