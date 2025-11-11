ข่าวต่างประเทศ

จับแล้ว! แพน โมนิก้า สาวเขมรชี้นิ้วด่าทหารไทย โดนคดีฉ้อโกง แอบอ้างเบื้องสูง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 15:27 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 15:27 น.
ภาพจาก : เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force

ตำรวจกัมพูชารวบตัว “แพน โมนิก้า” อินฟลูเอนเซอร์คนดังชาวเขมร กลางกรุงพนมเปญ หลังผลสอบชัด ไม่มีเชื้อสายกษัตริย์สีหนุตามที่อ้าง

เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ Army Military Force รายงานว่า แพน โมนิก้า (Pan Monika) หรือ นโรดม แพน โมนิกา (នរោត្តម ផែន ម៉ូនីកា) อินฟลูเอนเซอร์คนดังชาวกัมพูชา ได้ถูกตำรวจกัมพูชาเข้าจับกุมตัวแล้วกลางกรุงพนมเปญ รายงานระบุว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นผลมาจากคดีฉ้อโกง และการแอบอ้างเบื้องสูง โดยผลการตรวจสอบยืนยันชัดเจนว่า แพน โมนิก้า ไม่มีเชื้อสายราชวงศ์กษัตริย์สีหนุ ตามที่เคยอ้างไว้ก่อนหน้านี้

ย้อนรอยไวรัล ชี้นิ้วด่า ทหารไทย

สำหรับ แพน โมนิก้า กลายเป็นบุคคลที่คนไทยรู้จักอย่างกว้างขวาง เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 ในขณะนั้น ได้มีคลิปวิดีโอเหตุการณ์ปะทะคารมอย่างดุเดือด บริเวณปราสาทตาเมือนธม อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เผยแพร่ในโลกออนไลน์ โดยในคลิปปรากฏภาพ แพน โมนิก้า กำลังชี้นิ้วและต่อว่าทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณดังกล่าวอย่างรุนแรง โดยกล่าวหาว่าทหารไทย “ล้ำแดน”

แพน โมนิก้า โดนจับแล้ว คนที่เคยชี้ด่าทหารไทย
ภาพจาก : เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force

เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนเป็นอย่างมาก ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ สื่อไทยหลายสำนักได้รายงานประวัติของเธอ โดยระบุชื่อว่า “นโรดม แพน โมนิกา” (Norodom Pan Monika) และมีการอ้างอิงว่าเธอเป็น “เชื้อสายสกุลนโรดม” หรือ “หลานสมเด็จสีหนุ” ซึ่งการจับกุมล่าสุดในข้อหาแอบอ้างเบื้องสูง ได้ยืนยันแล้วว่าคำกล่าวอ้างเรื่องเชื้อสายดังกล่าวไม่เป็นความจริง

