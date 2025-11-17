ข่าว

แห่แชร์คลิป ตำรวจกล่าวปฏิญาณ “พวกเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรม”

เผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 10:03 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 10:06 น.
69

ชาวเน็ตแห่แชร์คลิป ตำรวจทั่วประเทศกล่าวปฏิญาณ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นองค์กรอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”

จากกรณีที่ นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม และพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ หักพาล หรือ บิ๊กโจ๊ก อดีต รอง ผบ.ตร. เคยได้ออกมาให้สัมภาษณ์กล่าวหาตำรวจว่า “สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นองค์กรอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ทั้งนี้ได้มีการแชร์คลิปของตำรวจหลายโรงพักได้ออกมากล่าวคำปฏิญาณ ระบุว่า “พวกเราเป็นตำรวจของประชาชน พวกเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรม” ซ้ำ ๆ กันถึง 3 ครั้ง จนกลายเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์

ก่อนหน้านี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร หรือ บิ๊กต่าย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เคยกล่าวว่า “ขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เราถูกพายุโหมกระหน่ำ โจมตีเรื่องภาพลักษณ์ที่ถูกกล่าวหาจากบุคคลภายนอก ผมขอย้ำว่าจากบุคคลภายนอกที่กล่าวหาว่าตำรวจเป็นองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ในประเทศไทย ขีดเส้นใต้ครับ เป็นองค์กร นั่นหมายความว่าเป็นการกล่าวหาตำรวจทั้งประเทศ และเป็นการกล่าวหาสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่รุนแรงมาก รู้สึกอย่างไรครับ เจ็บปวดครับ ผมอดทน ตั้งสติ และทำงานมาจากการถูกโจมตีมาโดยตลอด

แต่การกล่าวหาอย่างรุนแรงเช่นนี้ ผมเชื่อว่าตำรวจทั้งประเทศรับไม่ได้ จะกล่าวหากันอย่างไรก็ว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมาย แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้คำมั่นสัญญากับท่านนายกรัฐมนตรี ว่าจะมุ่งมั่นทำงาน ก้มหน้าก้มตาและจะปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจนี้ให้บังเกิดผลตามนโยบายของรัฐบาล และความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอน”

