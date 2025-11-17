ญี่ปุ่นสั่งยกเลิก 30 เที่ยวบิน หลัง “ภูเขาไฟซากุระจิมะ” ปะทุครั้งใหญ่ พ่นเถ้าถ่านสูง 4,400 ม.
ทางการญี่ปุ่นเตือนภัยระดับ 3 หลังเกิดเหตุ “ภูเขาไฟซากุระจิมะ” ปะทุครั้งใหญ่ พ่นเถ้าถ่านสูงถึง 4,400 เมตร พร้อมสสั่งยกเลิกเที่ยวบินแล้วกว่า 30 ไฟลต์
เกิดเหตุภูเขาไฟซากุระจิมะ (Sakurajima volcano) ในจังหวัดคาโกชิมะ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น ปะทุขึ้นเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (16 พฤศจิกายน) โดยพ่นกลุ่มเถ้าถ่านและควันขนาดมหึมาขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงถึง 4,400 เมตร
ตามรายงานของ Kyodo News การปะทุเกิดขึ้นที่ปล่องภูเขาไฟมินามิดาเกะ (Minamidake crater) เมื่อเวลา 12:57 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024 ที่เถ้าถ่านพุ่งสูงเกิน 4,000 เมตร
The Sakurajima volcano in Kagoshima Prefecture, southwestern Japan erupted early Sunday morning, with plumes rising up to 4,400 meters above the summit crater.
This is the recording of the initial moments of the eruption. pic.twitter.com/Wm5lvw1ITX
— Massimo (@Rainmaker1973) November 16, 2025
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) ได้ออกประกาศเตือนเถ้าถ่านอย่างรวดเร็วสำหรับหลายพื้นที่ รวมถึงจังหวัดคาโกชิมะ, คุมาโมโตะ และมิยาซากิ พร้อมรายงานว่าเถ้าภูเขาไฟได้ลอยไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ และเตือนให้ประชาชนระวังผลกระทบตลอดทั้งวันอาทิตย์ โดยระดับการเตือนภัยภูเขาไฟยังคงอยู่ที่ระดับ 3 จากทั้งหมด 5 ระดับ ซึ่งจำกัดการเข้าถึงพื้นที่รอบปล่องภูเขาไฟและขอให้ประชาชนระมัดระวัง
นอกจากนี้ สื่อท้องถิ่นยังรายงานว่ามีเที่ยวบินเข้าและออกจากสนามบินคาโกชิมะประมาณ 30 เที่ยวบินถูกยกเลิก เนื่องจากการสะสมของเถ้าถ่านและทัศนวิสัยที่ลดลง
ทางการยืนยันว่าไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อโครงสร้างอาคาร แต่มีหินภูเขาไฟขนาดใหญ่ถูกพ่นออกมาไกลถึงสถานีที่ห้าของภูเขา ซึ่งเน้นย้ำถึงความรุนแรงของการปะทุ โดยไม่พบการไหลของหินหนืด (pyroclastic flows) ในเหตุการณ์นี้
ทั้งนี้ ภูเขาไฟซากุระจิมะเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นที่สุดในญี่ปุ่น และถูกจับตาดูอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการปะทุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เดิมทีภูเขาไฟแห่งนี้เคยเป็นเกาะ ก่อนจะเชื่อมต่อกับคาบสมุทรโอสุมิ (Osumi Peninsula) ในเกาะคิวชู หลังจากการไหลของลาวาครั้งใหญ่ในปี 1914
