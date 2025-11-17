ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นสั่งยกเลิก 30 เที่ยวบิน หลัง “ภูเขาไฟซากุระจิมะ” ปะทุครั้งใหญ่ พ่นเถ้าถ่านสูง 4,400 ม.

Photo of Bas Basเผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 09:52 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 09:52 น.
154

ทางการญี่ปุ่นเตือนภัยระดับ 3 หลังเกิดเหตุ “ภูเขาไฟซากุระจิมะ” ปะทุครั้งใหญ่ พ่นเถ้าถ่านสูงถึง 4,400 เมตร พร้อมสสั่งยกเลิกเที่ยวบินแล้วกว่า 30 ไฟลต์

เกิดเหตุภูเขาไฟซากุระจิมะ (Sakurajima volcano) ในจังหวัดคาโกชิมะ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น ปะทุขึ้นเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (16 พฤศจิกายน) โดยพ่นกลุ่มเถ้าถ่านและควันขนาดมหึมาขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงถึง 4,400 เมตร

ตามรายงานของ Kyodo News การปะทุเกิดขึ้นที่ปล่องภูเขาไฟมินามิดาเกะ (Minamidake crater) เมื่อเวลา 12:57 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024 ที่เถ้าถ่านพุ่งสูงเกิน 4,000 เมตร

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) ได้ออกประกาศเตือนเถ้าถ่านอย่างรวดเร็วสำหรับหลายพื้นที่ รวมถึงจังหวัดคาโกชิมะ, คุมาโมโตะ และมิยาซากิ พร้อมรายงานว่าเถ้าภูเขาไฟได้ลอยไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ และเตือนให้ประชาชนระวังผลกระทบตลอดทั้งวันอาทิตย์ โดยระดับการเตือนภัยภูเขาไฟยังคงอยู่ที่ระดับ 3 จากทั้งหมด 5 ระดับ ซึ่งจำกัดการเข้าถึงพื้นที่รอบปล่องภูเขาไฟและขอให้ประชาชนระมัดระวัง

นอกจากนี้ สื่อท้องถิ่นยังรายงานว่ามีเที่ยวบินเข้าและออกจากสนามบินคาโกชิมะประมาณ 30 เที่ยวบินถูกยกเลิก เนื่องจากการสะสมของเถ้าถ่านและทัศนวิสัยที่ลดลง

ทางการยืนยันว่าไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อโครงสร้างอาคาร แต่มีหินภูเขาไฟขนาดใหญ่ถูกพ่นออกมาไกลถึงสถานีที่ห้าของภูเขา ซึ่งเน้นย้ำถึงความรุนแรงของการปะทุ โดยไม่พบการไหลของหินหนืด (pyroclastic flows) ในเหตุการณ์นี้

ทั้งนี้ ภูเขาไฟซากุระจิมะเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นที่สุดในญี่ปุ่น และถูกจับตาดูอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการปะทุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เดิมทีภูเขาไฟแห่งนี้เคยเป็นเกาะ ก่อนจะเชื่อมต่อกับคาบสมุทรโอสุมิ (Osumi Peninsula) ในเกาะคิวชู หลังจากการไหลของลาวาครั้งใหญ่ในปี 1914

อ้างอิง : www.thedailyjagran.com

 

