นาทีเอาคืน! แม่ค้า ตึกแดง จตุจักร ด่าลูกค้า “ไม่ซื้ออย่าจับ” เจอตอกกลับ “ไม่อยากให้หยิบก็อย่าขายดิ”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 09:33 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 09:33 น.
แม่ค้าตึกแดงวินเทจด่าลูกค้าที่หยิบสินค้าไม่ซื้อ ทำให้เกิดการโต้ตอบ
ภาพจาก : FB/ท่านเปา, FB/Wararat Puii Chaiyaprom

แม่ค้าตึกแดงตะโกนใส่ลูกค้าที่หยิบสินค้าให้ลูกดู ก่อนตามนินทาจนลามปามแซะ “ไม่มีเงินอย่ามาเดิน” สุดท้ายถูกลูกค้าสวนกลับ “ไม่อยากให้หยิบก็อย่าขายดิ”

เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568 เกิดดราม่าและกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ หลังเพจ ท่านเปา แชร์คลิปเหตุการณ์สุดเดือดที่ ตึกแดง วินเทจ จตุจักร ซึ่งเป็นคลิปที่ลูกค้าโต้ตอบกับแม่ค้าร้านขายของมือสอง

คุณ Wararat Puii Chaiyaprom เจ้าของโพสต์ ซึ่งเป็นลูกค้า เล่าว่า ขณะที่เธอกำลังเดินเที่ยวกับครอบครัว และหยิบ กล่องเหล็ก ขึ้นมาให้ลูกดู ก็ถูกแม่ค้าตะโกนใส่ทันทีว่า

“ไม่รู้ถามได้นะ จะได้ฉลาด! นั่นกล่องใส่ซูชิ ไม่ซื้ออย่าจับ! มีป้ายห้ามจับติดอยู่ ไม่เห็นหรอ”

ลูกค้าตอบกลับแม่ค้าตึกแดงว่าไม่อยากให้หยิบก็ไม่ควรขายสินค้า
ภาพจาก : FB/ท่านเปา, FB/Wararat Puii Chaiyaprom

คุณ Wararat Puii Chaiyaprom รู้สึกไม่พอใจแต่ได้หันไปขอโทษ พร้อมชี้แจงว่าไม่เห็นป้ายห้ามจับ มีแต่ป้ายขอบคุณที่เป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นจึงพยายามเดินหนีออกจากร้านไป

เหตุการณ์กลับไม่จบ แม่ค้าได้เดินตามไปนินทาให้ร้านค้าแถวนั้นฟัง โดยกล่าวหาว่าลูกค้าหยิบของเปิดดูแล้วไม่ปิด ทั้งที่ลูกค้าถือของช้อปปิ้งอยู่

เหตุการณ์ที่ตึกแดงวินเทจจตุจักรกลายเป็นดราม่าในโลกออนไลน์
ภาพจาก : FB/ท่านเปา, FB/Wararat Puii Chaiyaprom

เมื่อลูกค้าได้ยินคำนินทา จึงหันไปว่าสวนกลับตามที่ปรากฏในคลิป ช่วงที่กำลังโต้เถียงกัน แม่ค้าได้ใช้คำพูดเชิงดูถูกว่า “ไม่มีเงินอย่ามาเดินจับเล่นด้วย”

เมื่อเห็นว่าลูกค้าไม่ยอมอ่อนข้อและโต้ตอบกลับอย่างดุเดือด แม่ค้าจึงเปลี่ยนท่าที พยายามบอกว่า “แค่ล้อเล่น ไม่คิดว่าเราคิดจริงจัง”

ลูกค้าจึงสวนกลับด้วยประโยคสุดท้ายอย่างเผ็ดร้อนว่า “มึงด่าลูกค้าว่าโง่ ไม่ฉลาดแล้วบอกว่าล้อเล่น งั้นที่กูเสียงดังวันนี้ กูก็แค่ล้อเล่นเหมือนกันค่ะ” ซึ่งเป็นประโยคที่ทำให้คลิปนี้ถูกแชร์อย่างรวดเร็ว

 

ข้อความจากคลิป

ลูกค้า : บอกว่า ไม่ ได้ ว่า ได้ ยัง ไง? ก็หยิบอยู่แล้ว! ไม่ได้เปิดด้วย! ไปกอกล้องดู! ถ้าเปิดน่ะ ถ้าเกิดเปิดแล้วเอาเรื่องได้เลย! พอดีไม่ ได้เปิดค่ะ หยิบมือเดียว มือ นึงถือถุงอยู่ จะเปิดได้ยังไง?

แม่ค้า : ก็เพิ่งไปปิดลงไปเมื่อกี้นี้เอง มัน…

ลูกค้า : ไม่ ได้ปิด! ไม่ ได้ปิดค่ะ! ไม่ ได้ปิด! หยิบมือเดียว จะใช้มือไหนเปิด? อย่ามาโกหกกัน! หยิบปุ๊บ บอกว่า…

แม่ค้า : โอเค ฉันโกหก

ลูกค้า : อยากฉลาดก็ถามสิคะ! พูดมาได้ยังไง?

แม่ค้า : เอ้า! นี้ฉันก็บอกลูกค้าขำ ๆ แต่คนไม่ขำด้วยเลย

แม่ค้าตึกแดงตะโกนใส่ลูกค้าเมื่อเห็นหยิบของให้ลูกดู
ภาพจาก : FB/ท่านเปา, FB/Wararat Puii Chaiyaprom

ลูกค้า : ขำอะไรคะ? มาด่าคนอื่นว่าโง่อ่ะ ขำเหรอ? ยายแก่ป่านนี้ มาด่าคนอื่นเค้าว่าโง่ มันสมควรไหม?

แม่ค้า : ไม่ ได้ด่า

ลูกค้า : จับดี ๆ นะเว้ย! ตั้งใจจะมาซื้อของ ทำลายวันดี ๆ ของคนอื่นเลยอ่ะ! แก่แล้วก็อยู่ส่วนแก่ดิ! ด่าคนอื่นเค้าว่าโง่ แล้วพูดอย่างงี้ได้ไง? ขอโทษสักคำก็ยังดีนะป้า!

แม่ค้า : ไม่! คุณคิดลบเอง ฉันไม่ ได้ว่า

ลูกค้า : คิดลบว่าอะไร? คนดูของก็ต้องหยิบ! แล้วบอกว่าป้ายห้ามหยิบ! ไหนวะป้ายห้ามหยิบ? ไม่ มีสักใบ! ถ้ามีป้ายห้ามหยิบ กูจะหยิบทำไม? มึงไม่ อยากให้หยิบ มึงก็อย่าขายดิ! กูตั้งใจมาซื้อของ กู ก็ต้องหยิบดู! มึงไม่ให้กูหยิบดู กูจะซื้อได้ยังไง? วันหลังมึงติดป้ายดิ ว่าอย่าหยิบ! อยากซื้อห้ามหยิบ! มึงติดป้ายไว้ กูจะได้ไม่หยิบ! กูดูเพราะกูจะซื้อ! พอ มึงพูด กูเลยไม่ซื้อ! มึงบอกว่า “อยากฉลาดก็ถาม” มึงด่าคนอื่นว่าโง่ได้ยังไง อีแก่!

คำพูดของแม่ค้าทำให้ลูกค้าไม่พอใจและโต้ตอบอย่างดุเดือด
ภาพจาก : FB/ท่านเปา, FB/Wararat Puii Chaiyaprom

204
