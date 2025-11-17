นาทีเอาคืน! แม่ค้า ตึกแดง จตุจักร ด่าลูกค้า “ไม่ซื้ออย่าจับ” เจอตอกกลับ “ไม่อยากให้หยิบก็อย่าขายดิ”
แม่ค้าตึกแดงตะโกนใส่ลูกค้าที่หยิบสินค้าให้ลูกดู ก่อนตามนินทาจนลามปามแซะ “ไม่มีเงินอย่ามาเดิน” สุดท้ายถูกลูกค้าสวนกลับ “ไม่อยากให้หยิบก็อย่าขายดิ”
เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568 เกิดดราม่าและกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ หลังเพจ ท่านเปา แชร์คลิปเหตุการณ์สุดเดือดที่ ตึกแดง วินเทจ จตุจักร ซึ่งเป็นคลิปที่ลูกค้าโต้ตอบกับแม่ค้าร้านขายของมือสอง
คุณ Wararat Puii Chaiyaprom เจ้าของโพสต์ ซึ่งเป็นลูกค้า เล่าว่า ขณะที่เธอกำลังเดินเที่ยวกับครอบครัว และหยิบ กล่องเหล็ก ขึ้นมาให้ลูกดู ก็ถูกแม่ค้าตะโกนใส่ทันทีว่า
“ไม่รู้ถามได้นะ จะได้ฉลาด! นั่นกล่องใส่ซูชิ ไม่ซื้ออย่าจับ! มีป้ายห้ามจับติดอยู่ ไม่เห็นหรอ”
คุณ Wararat Puii Chaiyaprom รู้สึกไม่พอใจแต่ได้หันไปขอโทษ พร้อมชี้แจงว่าไม่เห็นป้ายห้ามจับ มีแต่ป้ายขอบคุณที่เป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นจึงพยายามเดินหนีออกจากร้านไป
เหตุการณ์กลับไม่จบ แม่ค้าได้เดินตามไปนินทาให้ร้านค้าแถวนั้นฟัง โดยกล่าวหาว่าลูกค้าหยิบของเปิดดูแล้วไม่ปิด ทั้งที่ลูกค้าถือของช้อปปิ้งอยู่
เมื่อลูกค้าได้ยินคำนินทา จึงหันไปว่าสวนกลับตามที่ปรากฏในคลิป ช่วงที่กำลังโต้เถียงกัน แม่ค้าได้ใช้คำพูดเชิงดูถูกว่า “ไม่มีเงินอย่ามาเดินจับเล่นด้วย”
เมื่อเห็นว่าลูกค้าไม่ยอมอ่อนข้อและโต้ตอบกลับอย่างดุเดือด แม่ค้าจึงเปลี่ยนท่าที พยายามบอกว่า “แค่ล้อเล่น ไม่คิดว่าเราคิดจริงจัง”
ลูกค้าจึงสวนกลับด้วยประโยคสุดท้ายอย่างเผ็ดร้อนว่า “มึงด่าลูกค้าว่าโง่ ไม่ฉลาดแล้วบอกว่าล้อเล่น งั้นที่กูเสียงดังวันนี้ กูก็แค่ล้อเล่นเหมือนกันค่ะ” ซึ่งเป็นประโยคที่ทำให้คลิปนี้ถูกแชร์อย่างรวดเร็ว
ข้อความจากคลิป
ลูกค้า : บอกว่า ไม่ ได้ ว่า ได้ ยัง ไง? ก็หยิบอยู่แล้ว! ไม่ได้เปิดด้วย! ไปกอกล้องดู! ถ้าเปิดน่ะ ถ้าเกิดเปิดแล้วเอาเรื่องได้เลย! พอดีไม่ ได้เปิดค่ะ หยิบมือเดียว มือ นึงถือถุงอยู่ จะเปิดได้ยังไง?
แม่ค้า : ก็เพิ่งไปปิดลงไปเมื่อกี้นี้เอง มัน…
ลูกค้า : ไม่ ได้ปิด! ไม่ ได้ปิดค่ะ! ไม่ ได้ปิด! หยิบมือเดียว จะใช้มือไหนเปิด? อย่ามาโกหกกัน! หยิบปุ๊บ บอกว่า…
แม่ค้า : โอเค ฉันโกหก
ลูกค้า : อยากฉลาดก็ถามสิคะ! พูดมาได้ยังไง?
แม่ค้า : เอ้า! นี้ฉันก็บอกลูกค้าขำ ๆ แต่คนไม่ขำด้วยเลย
ลูกค้า : ขำอะไรคะ? มาด่าคนอื่นว่าโง่อ่ะ ขำเหรอ? ยายแก่ป่านนี้ มาด่าคนอื่นเค้าว่าโง่ มันสมควรไหม?
แม่ค้า : ไม่ ได้ด่า
ลูกค้า : จับดี ๆ นะเว้ย! ตั้งใจจะมาซื้อของ ทำลายวันดี ๆ ของคนอื่นเลยอ่ะ! แก่แล้วก็อยู่ส่วนแก่ดิ! ด่าคนอื่นเค้าว่าโง่ แล้วพูดอย่างงี้ได้ไง? ขอโทษสักคำก็ยังดีนะป้า!
แม่ค้า : ไม่! คุณคิดลบเอง ฉันไม่ ได้ว่า
ลูกค้า : คิดลบว่าอะไร? คนดูของก็ต้องหยิบ! แล้วบอกว่าป้ายห้ามหยิบ! ไหนวะป้ายห้ามหยิบ? ไม่ มีสักใบ! ถ้ามีป้ายห้ามหยิบ กูจะหยิบทำไม? มึงไม่ อยากให้หยิบ มึงก็อย่าขายดิ! กูตั้งใจมาซื้อของ กู ก็ต้องหยิบดู! มึงไม่ให้กูหยิบดู กูจะซื้อได้ยังไง? วันหลังมึงติดป้ายดิ ว่าอย่าหยิบ! อยากซื้อห้ามหยิบ! มึงติดป้ายไว้ กูจะได้ไม่หยิบ! กูดูเพราะกูจะซื้อ! พอ มึงพูด กูเลยไม่ซื้อ! มึงบอกว่า “อยากฉลาดก็ถาม” มึงด่าคนอื่นว่าโง่ได้ยังไง อีแก่!
