ภารโรง เข้าใจผิดเช็ดงานศิลปะ นึกว่าเป็นฝุ่นเกาะกระจก สรุปซ่อมไม่ได้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 08:49 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 08:49 น.
82

ทางไต้หวัน โร่ขอโทษ ศิลปิน หลังเข้าใจผิดเช็ดงานศิลปะ นึกว่าเป็นฝุ่นเกาะกระจก สรุปซ่อมแซมให้กลับมาสภาพเดิมไม่ได้

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล ได้รายงานว่า สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในจีหลง ไต้หวัน ได้ออกมาขอโทษ ภายหลังจากที่อาสาสมัครภารโรงได้เผยทำความสะอาดงานศิลปะ เพราะเข้าใจผิดว่าเป็นกระจกสกปรก

โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่นิทรรศการที่จัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย “We are me” ซึ่งในขณะที่อาสาสมัครคนดังกล่าวกำลังเดินตรวจความเรียบร้อย เขาก็เห็นงานศิลปะกระจก “Inverted Syntax — 16” ของศิลปิน เฉิน ซงจื้อ (Chen Sung-chih) ซึ่งเขาคิดว่าเป็นกระจกสกปรกจึงเข้าไปทำความสะอาด

แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปห้าม แต่ไม่ทัน ผลงานดังกล่าวไม่สามารถคืนกลับมาในสภาพเดิมได้

โดยทางสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในจีหลง กล่าวว่าเขาได้ติดต่อไปทางศิลปินและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงจะประชุมด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวซ้ำ นอกจากนี้จะมีการพูดคุยกับบริษัทประกันเพื่อพูดถึงการชดเชยต่อไป

สำหรับผลงาน Inverted Syntax — 16 เป็นผลงานที่ใช้กระจกเก่าเคล้ากับฝุ่นและผืนผ้าตาข่ายถูกผสานเข้ากับแผงวัสดุดิบ สื่อถึงการเลือนหายและความไม่หยุดนิ่ง ขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงความพยายามคงอยู่และความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์

