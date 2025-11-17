อวสานไอศกรีมเรนโบว์ ผู้บริโภคโร่ถาม กินกับลูกสาว “กัดเต็มๆ” ไม่ทันได้ดู
กัดไปเต็มคำไม่ทันดู หัวอกแม่ในฐานะผู้บริโภคโร่ถามกลุ่มเฟซบุ๊กเจ้าดัง หลังเจอตัวแปลกปลอมในไอศกรีมเรนโบว์ นาทีซื้อรับประทานกับลูกสาว ย้ำจุดประสงค์แค่ต้องการเตือนภัย
เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2568 ที่ผ่านมา เพจพวกเราคือผู้บริโภคได้มีสมาชิกในกลุ่มเฟซบุ๊กเข้ามาแชร์ภาพจุดจบของมื้อไอศกรีมเรนโบว์สุดโปรด โดยระบุใจความว่า ไอตัวนี้มีพิษมั้ยคะ กินกับลูกสาว ไม่ทันได้กัดเต็มๆ งับไปโดนเเข็งๆก่อน ไม่งั้นคงจะลืมไม่ลงไปอีกนาน โพสต์นี้จุดประสงค์ สอบถามเเละเตือนค่ะ ! ก่อนกินสิ่งใดควรระวัง ด้วยนะคะ !!
ต่อมาสมาชิกในกลุ่มผู้หวังดีไม่รอช้าเข้ามาให้ข้อมูลและพิษภัยอันตราย ขนาดที่ว่าบางคนเคลมเจ้าตัวแปลกปลอมนี้ดั่งไซยาไนท์อ่อนๆ เลยทีเดียว
ฟ้องเลย ทำไมสกปรกได้ขนาดนี้ เป็นคนที่กลัวกิ้งกือมาก พักเลยแบบนี้ไม่กล้ากินไอติมไปอีกนานนนนนนน
ถ้ามันยังมีชีวิตมันจะปล่อยพิษกลุ่มไซยาไนด์ ทำให้ผิวไหม้ได้ แต่ถ้าตายแล้วก็ฟีลๆเปลือกกุ้งค่ะ แต่ควาทขยะแขยงคืออออ ขนลุกแทนนน
แค่เห็นจะอ๊วกเลย แล้วคนที่กัดเข้าไปจะขนาดไหน
ถ้านี่เจอรับรองว่ารีบปาทิ้งอย่างไวค่ะ แล้วก้รีบล้างคอให้เร็วน่าจะล้างท้องด้วยจะอ้วกกกกกกกกกก น่าเกลียดน่าขนลุก แล้วมันเขเาไปได้ไงก่อน เจองี่แพนิคได้นะสต.เป็นคนที่ไม่ชอบไอ้เจ้านี่อยู่แล้วกลัวมากๆเพราะมันเหม็นทำให้ผิวเราไหม้ได้
จริงๆเอาผิดได้ครับ พรบ.เรื่องความสะอาดและสามารถแจ้งความเอาผิดโทษฐานละเลยเรื่องความสะอาดสามารถนำคนที่กินแล้วเจอไปตรวจที่รพ.ให้เค้ารับผิดชอบสามารถเรียกร้องค่าเสียหายต่อชีวิตได้
นอกจากคนที่เข้ามาแนะนำให้อาผิดพ.รบ.ความสะอาดแล้ว ผู้ใช้โซเชียลบางรายยังสอบถามตัวกิ้งกือนี้เมื่อไปถูกมันเข้าจะเกิดรอยไหม้เล็กๆ ใช่หรือไม่ ? ก็มีคนเข้ามาตอบว่า “มันคือ ไซยาไนด์ ค่ะ คนไม่ถึงตาย แต่ทำผิวหนังเป็นรอยไหม้ได้”
