อวสานไอศกรีมเรนโบว์ ผู้บริโภคโร่ถาม กินกับลูกสาว “กัดเต็มๆ” ไม่ทันได้ดู

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 09:48 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 09:53 น.
ภาพ @พวกเราคือผู้บริโภค

กัดไปเต็มคำไม่ทันดู หัวอกแม่ในฐานะผู้บริโภคโร่ถามกลุ่มเฟซบุ๊กเจ้าดัง หลังเจอตัวแปลกปลอมในไอศกรีมเรนโบว์ นาทีซื้อรับประทานกับลูกสาว ย้ำจุดประสงค์แค่ต้องการเตือนภัย

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2568 ที่ผ่านมา เพจพวกเราคือผู้บริโภคได้มีสมาชิกในกลุ่มเฟซบุ๊กเข้ามาแชร์ภาพจุดจบของมื้อไอศกรีมเรนโบว์สุดโปรด โดยระบุใจความว่า ไอตัวนี้มีพิษมั้ยคะ กินกับลูกสาว ไม่ทันได้กัดเต็มๆ งับไปโดนเเข็งๆก่อน ไม่งั้นคงจะลืมไม่ลงไปอีกนาน โพสต์นี้จุดประสงค์ สอบถามเเละเตือนค่ะ ! ก่อนกินสิ่งใดควรระวัง ด้วยนะคะ !!

อวสานไอศกรีมเรนโบว์ (1)
ภาพ @พวกเราคือผู้บริโภค
อวสานไอศกรีมเรนโบว์ (2)
ภาพ @พวกเราคือผู้บริโภค

ต่อมาสมาชิกในกลุ่มผู้หวังดีไม่รอช้าเข้ามาให้ข้อมูลและพิษภัยอันตราย ขนาดที่ว่าบางคนเคลมเจ้าตัวแปลกปลอมนี้ดั่งไซยาไนท์อ่อนๆ เลยทีเดียว

ฟ้องเลย ทำไมสกปรกได้ขนาดนี้ เป็นคนที่กลัวกิ้งกือมาก พักเลยแบบนี้ไม่กล้ากินไอติมไปอีกนานนนนนนน

ถ้ามันยังมีชีวิตมันจะปล่อยพิษกลุ่มไซยาไนด์ ทำให้ผิวไหม้ได้ แต่ถ้าตายแล้วก็ฟีลๆเปลือกกุ้งค่ะ แต่ควาทขยะแขยงคืออออ ขนลุกแทนนน

แค่เห็นจะอ๊วกเลย แล้วคนที่กัดเข้าไปจะขนาดไหน

ถ้านี่เจอรับรองว่ารีบปาทิ้งอย่างไวค่ะ แล้วก้รีบล้างคอให้เร็วน่าจะล้างท้องด้วยจะอ้วกกกกกกกกกก น่าเกลียดน่าขนลุก แล้วมันเขเาไปได้ไงก่อน เจองี่แพนิคได้นะสต.เป็นคนที่ไม่ชอบไอ้เจ้านี่อยู่แล้วกลัวมากๆเพราะมันเหม็นทำให้ผิวเราไหม้ได้

จริงๆเอาผิดได้ครับ พรบ.เรื่องความสะอาดและสามารถแจ้งความเอาผิดโทษฐานละเลยเรื่องความสะอาดสามารถนำคนที่กินแล้วเจอไปตรวจที่รพ.ให้เค้ารับผิดชอบสามารถเรียกร้องค่าเสียหายต่อชีวิตได้

นอกจากคนที่เข้ามาแนะนำให้อาผิดพ.รบ.ความสะอาดแล้ว ผู้ใช้โซเชียลบางรายยังสอบถามตัวกิ้งกือนี้เมื่อไปถูกมันเข้าจะเกิดรอยไหม้เล็กๆ ใช่หรือไม่ ? ก็มีคนเข้ามาตอบว่า “มันคือ ไซยาไนด์ ค่ะ คนไม่ถึงตาย แต่ทำผิวหนังเป็นรอยไหม้ได้”

คอมเมนต์เพจพวกเราคือผู้บริโภค
ภาพ @พวกเราคือผู้บริโภค
เคยทับตัวกิ้งกือ
ภาพ @พวกเราคือผู้บริโภค
อวสานไอศกรีมเรนโบว์ (4)
ภาพ @พวกเราคือผู้บริโภค
อวสานไอศกรีมเรนโบว์ (3)
ภาพ @พวกเราคือผู้บริโภค
กิ้งกือในไอศกรีม
ภาพ @พวกเราคือผู้บริโภค

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ภาพแสดงรายได้ของบริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จำกัด ที่มีรายได้ 30.3 ล้านบาท

เปิดรายได้ Ohana Clip ยูทูบ 8 ล้านซับ รายได้บริษัทล่าสุด กว่า 30 ล้าน

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568
ลูกชายอดีตรอง ผกก

คลิปมัดนาที “ลูกอดีตรองผกก.” กร่างหนัก! ผลักตร.ล้มทั้งยืนกลางงานหมอลำ

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568

ฮุนเซน ประกาศกร้าว ไม่ลดตัวขอไทยเปิดด่าน ลั่นต่อให้ปิด 500 ปีก็ไม่ตาย

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568

ปปง. ไม่มีระบบคุ้มครองสิทธิฯ ผ่านโซเชียล เตือนระวังอย่าถูกหลอก

เผยแพร่: 17 พฤศจิกายน 2568
