เจ้าชายแอนดรูว์ ถูกถอดพระยศ เซ่นเอี่ยว “เอปสตีน” คดีค้ามนุษย์

เจ้าชายแอนดรูว์ ถูกถอดพระยศและเตรียมให้ออกจากราชวัง เซ่นเอี่ยวกับคดีของ เจฟฟรีย์ เอปสตีน ในคดีค้าประเวณีและค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงถอดยศเจ้าชายของเจ้าชายแอนดรูว์ พระอนุชา และให้ย้ายออกที่ประทับภายในบริเวณพระราชวังวินด์เซอร์ เซ่นปมฉาวเกี่ยวข้องกับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน อดีตนักการเงินผู้ถูกตัดสินว่ามีความผิดคดีค้าประเวณี ค้ามนุษย์ และล่วงละเมิดเด็ก หลังจากที่พบว่าชื่อของพระองค์ปรากฎในเอกสารว่าเคยเดินทางไปยังคฤหาสน์ของเอปสตีน

แถลงการณ์จากพระราชวังบักกิงแฮม ระบุว่า มาตรการลงโทษเหล่านี้ถือว่ามีความจำเป็น แม้เจ้าชายแอนดรูว์จะยังทรงปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด ขณะที่พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และพระราชินีคามิลลาทรงแสดงความเสียพระราชหฤทัยอย่างสุดซึ้งต่อเหยื่อและผู้รอดชีวิตจากการล่วงละเมิดทุกรูปแบบ

โดยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เจ้าชายแอนดรูว์ ได้ประกาศสละฐานันดรศักดิ์ “ดยุกแห่งยอร์ก” ท่ามกลางแรงกดดันมหาศาลจากมวลชน

อ้างอิงจากบันทึกความทรงจำหลังเสียชีวิตของ เวอร์จิเนีย จิวฟรี ซึ่งเป็นหนึ่งในเหยื่อของเจฟฟรีย์ เอปสตีน ได้กล่าวหาว่าตอนที่เธอยังเป็นวัยรุ่น เธอมีเพศสัมพันธ์กับเจ้าชายแอนดรูว์ ถึง 3 ครั้ง อย่างไรก็ตาม เจ้าชายแอนดรูว์ ทรงปฏิเสธข้อกล่าวหา

