เด็กนักเรียน ป.5 ถูกแม่เพื่อนฉุนจัด ตบหน้า-หักนิ้ว คาที่เรียนพิเศษ เหตุแย่งที่นั่ง
แม่เด็กร้องสื่อ! ลูกสาว ป.5 ถูกแม่เพื่อนตบหน้า-หักนิ้ว คาที่เรียนพิเศษที่หาดใหญ่ หลังมีปากเสียงแย่งที่นั่งเรียน ล่าสุดแจ้งความแล้ว
หญิงอายุ 45 ปี แม่ของเด็กหญิงอายุ 10 ขวบ นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งใน จ.สงขลา ได้เข้าร้องเรียนต่อสื่อ หลังจากลูกสาวถูกผู้ปกครองของเพื่อนร่วมชั้นทำร้ายร่างกาย ทั้งตบหน้าและหักนิ้วจนได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดที่สถาบันเรียนพิเศษแห่งหนึ่ง
เด็กหญิง ป.5 ผู้เสียหาย เล่าว่า วันเกิดเหตุเวลาประมาณ 16.30 น. แม่ของเพื่อนได้วิ่งขึ้นไปบนห้องเรียนพิเศษและนำกระเป๋าไปจองที่นั่งให้ลูก เมื่อตนวางกระเป๋าที่เก้าอี้ตัวกลาง แม่ของเพื่อนก็ตะคอกใส่ว่าเขาวางกระเป๋าจองไว้ก่อนแล้ว ทำให้เกิดมีปากเสียงกัน
จากนั้น แม่ของเพื่อนได้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปตน ตนจึงนำโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายกลับบ้าง จนมีปากเสียงกันรุนแรงขึ้น เด็กหญิงยอมรับว่าตนหลุดพูดออกไปว่า “ถ่ายคลิปไว้ เพื่อนๆ จะได้รู้ว่า แม่ของเพื่อนคนนี้สันดานเสีย” ทำให้แม่ของเพื่อนโกรธจัด ปัดโทรศัพท์ของตนตกลงพื้น แล้วใช้มือตบเข้าที่ข้างศีรษะด้านซ้ายอย่างแรง และยังจับนิ้วชี้มือขวาหักถึง 2 ครั้ง จนรู้สึกชา
ด้านแม่ของเด็กหญิงผู้เสียหาย กล่าวว่า หลังเกิดเหตุลูกสาวโทรศัพท์มาด้วยอาการตื่นกลัว ร้องไห้ และบอกว่าถูกตบจนไม่อยากไปโรงเรียนอีกแล้ว ทั้งที่ตนและแม่คู่กรณีเคยสนิทสนมกัน แต่ระยะหลังลูกสาวของเขามักจะบูลลี่ลูกของตนเป็นประจำ นี่ถือเป็นครั้งที่ 3 แล้วที่แม่คู่กรณีพยายามรังแกลูกสาวตน
แม่ของเด็กหญิงยังระบุอีกว่า ผู้ปกครองคนอื่นก็เคยเล่าให้ฟังว่า แม่คนนี้ชอบไปดักรอรังแกเด็กคนอื่นที่โรงเรียนด้วย และหลังเกิดเรื่อง คู่กรณียังโพสต์เฟซบุ๊กท้าทายให้ไปแจ้งความ ซึ่งตนก็ได้เข้าแจ้งความที่ สภ.หาดใหญ่ เพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแล้ว แต่จนถึงขณะนี้คู่กรณีก็ยังไม่ติดต่อมาพูดคุยหรือขอโทษแต่อย่างใด
ที่มา: โหนกระแส
