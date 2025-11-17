ครอบครัวร้อง เกย์ติดเอดส์ ไม่ป้องกัน แพร่เชื้อให้คู่นอนไปทั่ว อ.หนองแค
ครอบครัวร้อง เกย์ติดเอดส์ ไม่ป้องกัน แพร่เชื้อให้คู่นอนไปทั่ว อ.หนองแค ทำน้องชายของตนติดเชื้อ ถามเอาผิดอะไรได้ไหม เพราะเป็นภัยสังคม
จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก อาร์ต ผดุงเกียรติ ได้รับการร้องเรียนว่า มีญาติผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนกับทางเพจว่า มีกลุ่มเกย์ LGBTQ พื้นที่ อ.หนองแค ที่ติดเชื้อเอดส์ กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโดยไม่มีการป้องกัน
ผู้สื่อข่าวในท้องที่ได้พูดคุยกับนายเอ (นามสมมุติ) พี่ชายผู้เสียคนดังกล่าวเล่าว่าน้องชายของตนเอง ซึ่งเป็น LGBTQ ได้คบหาเป็นแฟนกับ นายโจ้ (นามสมมติ) อายุ 29 ปี หนุ่มเกย์ LGBTQ โดยอยู่กินกันมาได้สักระยะหนึ่ง
จากนั้นน้องชายของตน ได้สงสัยในพฤติกรรมของ นายโจ้ เมื่อไปค้นในกระเป๋าแล้วพบยาชนิดหนึ่งอยู่ในกระเป๋า จึงได้นำยาสาตรวจสอบ จนทราบว่า เป็นยาต้านเชื้อไวรัสเอดส์ (HIV) จนน้องชายตนเองได้เข้าไปถามว่า เป็นเอดส์แล้วทำไมไม่บอก กลับได้รับคำตอบกลับมาว่า “ก็มึ…ไม่ถาม”
จากนั้น น้องชายตนเองได้เข้าไปตรวจ ที่ รพ.หนองแค เมื่อเดือนกันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งผลก็ออกมาว่าน้องชายของตนเองติดเชื้อเอดส์ ทุกวันนี้น้องชายของตนเองยังคงต้องกินยาต้านอยู่ จนทำให้ต้องเลิกรากัน แต่น้องชายของตนเองก็ยังถูกนายโจ้ หนุ่มเกย์ โทรมาข่มขู่อยู่ตลอด
นายเอ (นามสมมติ) เล่าพฤติกรรมของนายโจ้ ว่า ได้ติดยาเสพติดตั้งแต่เรียนอยู่สถานศึกษาแห่งหนึ่งใน จ.ขอนแก่น จากนั้นก็เข้ากลุ่มก๊วน ชวนกันเล่น ยาไอซ์ โดนการฉีดเข้าเส้นเลือด โดยการฉีด โดยเพื่อนที่ร่วมก๊วนฉีดให้แบบไม่รู้ปริมาณเล่น จนตัวลอยและการเกิดความต้องการทางเพศมาก จนมาถึงมีเพศสัมพันธ์กันไปทั่วแบบเซ็กซ์หมู่ จนได้ติดเชื้อ เอดส์ แต่เขายังไม่หยุด ซึ่งเขาเคยพุดว่า “กูติด มึงก็ติดกู”
จากนั้นมาเขาก็เริ่มเล่นหนักขึ้น จนป้ากับลุงลูกพี่ลูกน้อง ทนไม่ไหว ไล่ให้กลับไปอยู่กับพ่อกับแม่ ที่ อ.หนองแค แต่ก็ยังไม่เลิก และก็เล่นยาทุกวัน จนอาการแย่แต่ก็ไม่ยอมหยุด มีทั้งร่วมวงปาร์ตี้สวิงกิ้ง และอีกนิสัยหรือกิจกรรมที่น่ากลัวพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสังคม ก็คือเวลาฉีดยาแล้วตัวเขาเองจะมีความต้องการทางเพศสูง โดยชอบไปปฏิบัติกิจตามปั๊มน้ำมัน โดยจะเข้าไปแอบดูคนที่เข้าห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ และจะช่วยตัวเอง
ทุกวันนี้ยังแชตหาคู่ไปทั่ว เพื่อเอาตัวแลกกับยาไอซ์ ถ้ารู้ว่ามีใครเล่นยาก็จะไปโดยไม่มีการป้องกันไดๆทั้งสิน ทั้งๆที่รู้ว่าตนเองเป็นเอดส์ ไม่ว่าจะเป็นแบบตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่ม ซึ่งจะไปร่วมวงเสพไปทั่ว ไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพฯ บางแสน ขอนแก่น โดยเฉพาะพื้นที่ อ.หนองแค จ.สระบุรี
เท่าที่ตนเองรู้มา ก็ประมาณ 10 กว่าคนแล้ว ที่ร่วมหลับนอนกับ นายโจ้ โดยไม่มีการป้องกัน และอีกพฤติกรรมหนึ่ง ก็คือจะแชตในกลุ่ม ทวิตเตอร์เอ็กซ์ หรือ แอปเอ็กซ์ เป็นการเซ็กซ์โฟน บ้าง และชอบดมกางเกงที่ไม่ได้ซัก และนำไปลงขายในกลุ่ม โดยบอกสรรพคุณว่า กางเกงในใส่แล้วยังไม่ได้ซัก แถมมีคราบน้ำอสุจิด้วย ในราคาตัวละ 400-500 บาท
ส่วนที่ตนเองมาร้องสื่อในวันนี้ เนื่องจากว่า อยากรู้ว่าสามารถเอาผิดอะไรเขาได้บ้าง ซึ่งมันเป็นภัยต่อสังคม โดยการแพร่เชื้อในกลุ่ม LGBTQ ด้วยกันโดยที่เขาไม่รู้ เกรงว่าเกิดมีใครมาซื้อบริการเขาที่เขาขายและติดเชื้อกลับไปจะทำให้เขาเสียอนาคตไปได้ จึงอยากเตือนภัยกับสังคม และอีกอย่างสิ่งที่เกิดก็มาเกิดกับครอบครัวตัวเองด้วย ซึ่งทุกวันนี้ นายโจ้ ยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.หนองแค จ.สระบุรี และยังใช้ชีวิตปกติ โดยการร่วมหลับนอนกับบุคคลทั่วไป เพื่อแลกกับยา
ทางด้าน นายอาร์ต เล่าว่า มีผู้มาขอความช่วยเหลือ เป็นการเตือนภัยสังคม เป็นเคสที่ติดโรคร้ายแรง ในกลุ่มเพศทางเลือก ซึ่งตนเองได้ประสาน ผู้สื่อข่าวเพื่อเป็นการเตือนภัยสังคม ว่ามีการกระทำลักษณะนี้เป็นการแพร่เชื้อ ซึ่งเป็นการทำลายในกลุ่ม LGBTQ เป็นการเตือนกลุ่ม LGBTQ ให้มีความระมัดระวังกันด้วย
