สุขภาพและการแพทย์

กรมแพทย์แผนไทยฯ เผย บริษัทฝรั่งเศสสนใจตำรับยา “แก้องคชาตตาย”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 พ.ย. 2568 14:29 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2568 14:29 น.
68
แฟ้มภาพ

กรมการแพทย์แผนไทยฯ เผย บริษัทเอกชนฝรั่งเศส สนใจตำรับยาไทยเสริมสมรรถภาพทางเพศ พร้อมผลักดัน 18 ยาบำรุง ยาอายุวัฒนะ ตำรับชาติฯ ต่อยอดสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 พญ.กัญญาภัค ศิลารักษ์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เปิดเผยว่ากรมการแพทย์แผนไทยฯ ผลักดันการใช้ภูมิปัญญาไทยในการดูแลผู้มีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (ED) โดยเฉพาะการนำ “ตำรับยาแก้องคชาตตาย” มาใช้ในการรักษาและวิจัย พบว่ามีผลดีในการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและเสริมสมรรถภาพทางเพศ ในบุรุษ และยังมี “นารีพลีชีพ” ที่อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย สำหรับรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศสตรี

ขณะนี้ มีบริษัทจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากธรรมชาติ ประเทศฝรั่งเศส ได้แสดงความสนใจในตำรับยาไทยรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกฝ่ายจะร่วมกันพิจารณา เพื่อสร้างโอกาสในการส่งเสริมภูมิปัญญาและต่อยอดเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ปัจจุบันยังมี “ตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ” ซึ่งมีที่มาจากตำรับยาแผนไทยของชาติ ที่มีเจตนาคุ้มครองและส่งเสริมนำไปใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพและเศรษฐกิจ ในกลุ่มยาบำรุงและยาอายุวัฒนะกว่า 18 ตำรับ ที่มีศักยภาพในการบำรุงร่างกายและเสริมสมรรถภาพทางเพศ เช่น ยาบำรุงสำหรับบุรุษ สูตร 1 ซึ่งประกอบด้วยสมุนไพรสำคัญอย่าง บัวขม ขิง ดีปลี ชะพลู ผักเสี้ยนผี พริกไทย มะเขือขื่น และไม้เท้ายายม่อม

รวมถึงตำรับยา “แก้องคชาตตาย” ที่มีส่วนผสมของดีปลี ชะพลู พริกชี้ฟ้า ขิง ลูกจันทน์ กระวาน สะแก และกัญชา ซึ่งอยู่ระหว่างการผลักดันเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางวิชาการและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์.

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

พญ กัญญาภัค ศิลารักษ์
แฟ้มภาพ

อ่านข่าวประเด็นที่น่าสนใจประจำวันที่ 15 พ.ย.2025

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รถบัสสวเดนชน ต่างประเทศ ข่าวต่างประเทศ

คลิปพยานเล่านาที รถบัสสองชั้นพุ่งอัดป้ายรถเมล์ กลางสตอกโฮล์ม คร่า 3 ชีวิต

4 นาที ที่แล้ว
ซื้อหุ้นบริษัท AI ตัวไหนดี ไม่ตกรถ คลื่น AI กำลังเปลี่ยนโลก ขึ้นก่อนไม่ตกขบวน เศรษฐกิจ

ซื้อหุ้นบริษัท AI ตัวไหนดี ไม่ตกขบวน 5 กฎเหล็ก เช็กก่อนลงทุน

6 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

จอร์เจีย พบ สเปน ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 15 พ.ย. 68

24 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ทภ.2-ทัพฟ้า ย้ำประชาชนชายแดนอ่อนไหว-ขอ “งดแชร์ข่าวไร้แหล่งที่มา”

31 นาที ที่แล้ว
จตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 31 เตะกี่โมง ข่าว

จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 เปิดยิ่งใหญ่ สี่โมงวันนี้! ลุ้นเจ้าภาพอัสสัมฯ พบเทพศิรินทร์

47 นาที ที่แล้ว
ต้นแบบโรงพยาบาลรัฐ พลิกโฉมตึกผู้ป่วยรวม หรูหรา-สะอาดตา ชาวเน็ตแห่ชื่นชม ข่าว

ต้นแบบโรงพยาบาลรัฐ พลิกโฉมตึกผู้ป่วยรวม หรูหรา-สะอาดตา ชาวเน็ตแห่ชื่นชม

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บราซิล พบ เซเนกัล ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 15 พ.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซึ้งใจ &quot;อี ยองแอ&quot; ควักเงินส่วนตัว 10 ล้านวอน ช่วย นศ.สาวไทยป่วยหนักได้กลับบ้านเกิด บันเทิงเกาหลี

ซึ้งใจ “อียองแอ” ควักเงินส่วนตัว 10 ล้านวอน ช่วย นศ.สาวไทยป่วยหนักได้กลับบ้านเกิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลดค่าทางด่วน 50 บาท แลกกับอะไร ข่าวการเมือง

ปชน.แฉ ลดค่าทางด่วน 50 บ. แลกสัมปทานข้ามศตวรรษเอื้อนายทุน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

กรมแพทย์แผนไทยฯ เผย บริษัทฝรั่งเศสสนใจตำรับยา “แก้องคชาตตาย”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกฯ อนุทิน เผยโทรคุย ทรัมป์-อันวาร์ ยันไทยพร้อมรบหากจำเป็น บีบเขมรขอโทษปมระเบิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดัสกรไม่ได้เสียบเต ข่าวกีฬา

อดีตแข้งอาร์มี่ รับแล้วเสียบ “เต วรากร” ไม่ใช่ดัสกรที่หลายคนใส่ดราม่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คาซัคสถาน พบ เบลเยียม ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 15 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียจับได้ผัวแอบเล่นจ้ำจี้กับเพื่อนร่วมงาน คว้าไม้ฟาดหัวแตกคาห้อง ท้าสาบานแลกชีวิต ข่าว

เมียจับได้ผัวเล่นชู้กับเพื่อนร่วมงาน คว้าไม้ฟาด-กระทืบซ้ำ ก่อนท้าจุดธูปสาบานแลกชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุน มาเนต สายตรงหารือ ทรัมป์ เคลียร์ปมชายแดนไทย-กัมพูชา ดันสันติภาพถาวร ข่าวต่างประเทศ

ฮุน มาเนต สายตรงหารือ ทรัมป์ เคลียร์ปมชายแดนไทย-กัมพูชา ดันสันติภาพถาวร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดัสกรทองเหลาดราม่า เตวรากรหมอนทองวิทยา ข่าวกีฬา

ดัสกร ไม่ทน! สื่อหวังเรียกทัวร์ จังหวะปะทะ เต วรากร ซัดแรงจั่วหัวแบบนี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปปง. ฟันไม่เลี้ยง สั่งยึดทรัพย์ &#039;ทิดแย้ม&#039; อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง กับพวก รวม 41 ล้าน ข่าว

ปปง. ฟันไม่เลี้ยง สั่งยึดทรัพย์ ‘ทิดแย้ม’ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง กับพวก รวม 41 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กชาย 2 ขวบดับปริศนา หูหาย-หนังหัวเปิด ตร.เร่งคลี่ปมสัตว์ทำร้ายหรือฆาตกรรมอำพราง ข่าว

เด็กชาย 2 ขวบดับปริศนา หูหาย-หนังหัวเปิด ตร.เร่งคลี่ปมสัตว์ทำร้ายหรือฆาตกรรมอำพราง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมสซี่ ประตูแรกในทวีปแอฟริกา ข่าวกีฬา

เมสซี่ สร้างสถิติเหลือเชื่อ หลังเกมฟ้าขาวอุ่นดับ แองโกลา 2-0

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งใช้ไม่ได้ ระบบล่ม ข่าว

“คนละครึ่งใช้ไม่ได้” ถามสนั่น สแกนขึ้นแบบนี้ วุ่นทั้งเช้า-คนจ่ายเต็มแห่โวย!

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเจบี-เปรียวจิ ประกาศจบความสัมพันธ์ ทั้งที่วางแผนแต่งงาน ยืนยันไร้มือที่สาม แฟนคลับเสียดายหนักมาก บันเทิง

ทนายเจบี-เปรียวจิ เลิกกันแล้ว ยันไร้ปัญหามือที่สาม แฟนๆ เสียดายกำลังแพลนแต่งงาน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งเฟส 2 เริ่มหรือยัง เศรษฐกิจ

รัฐบาลย้ำชัด “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” ยังไม่เริ่ม เตือนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แพรรี่ ไพรวัลย์ มือลั่น “ร้านอื่นถูกกว่า ทำไมไม่จูงแม่ไปซื้อ” ถูกใจชาวเน็ตเกือบแสน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทับทิม มัลลิกา ผ่าตัดเนื้องอกสมอง รอบแรก ครอบครัวอัปเดตอาการล่าสุด คนบันเทิงและแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ บันเทิง

ทับทิม มัลลิกา ผ่าตัดเนื้องอกสมอง รอบแรก ครอบครัวอัปเดตอาการล่าสุด

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแนวทางตัวเลขจาก &quot;ปฏิทินหลวงปู่สรวง&quot; งวด 16/11/68 เน้นชุด 9-7-8-5-0 พร้อมชุดเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ที่กำลังเป็นที่จับตา เลขเด็ด

มาแล้ว เลขเด็ด หลวงปู่สรวง 16 พ.ย. 68 คอหวยแห่ตามเลข 2 ตัว 3 ตัว

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 พ.ย. 2568 14:29 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2568 14:29 น.
68
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รถบัสสวเดนชน ต่างประเทศ

คลิปพยานเล่านาที รถบัสสองชั้นพุ่งอัดป้ายรถเมล์ กลางสตอกโฮล์ม คร่า 3 ชีวิต

เผยแพร่: 15 พฤศจิกายน 2568
ซื้อหุ้นบริษัท AI ตัวไหนดี ไม่ตกรถ คลื่น AI กำลังเปลี่ยนโลก ขึ้นก่อนไม่ตกขบวน

ซื้อหุ้นบริษัท AI ตัวไหนดี ไม่ตกขบวน 5 กฎเหล็ก เช็กก่อนลงทุน

เผยแพร่: 15 พฤศจิกายน 2568

จอร์เจีย พบ สเปน ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 15 พ.ย. 68

เผยแพร่: 15 พฤศจิกายน 2568

ทภ.2-ทัพฟ้า ย้ำประชาชนชายแดนอ่อนไหว-ขอ “งดแชร์ข่าวไร้แหล่งที่มา”

เผยแพร่: 15 พฤศจิกายน 2568
Back to top button