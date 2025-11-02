สมกับที่ทำมา “กันจอมพลัง” ขึ้นรับรางวัลจากสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม
กัน จอมพลังเผยภาพขึ้นรับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม จากสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม งานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2568
วันที่ 2 พ.ย.68 นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” เปิดเผยภาพตัวเองขณะขึ้นไปรับรางวัลจากสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม ให้รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม” โดยเจ้าตัวยังหล่นเนรนื้อหาเปิดใจอีกด้วยว่า “ผมได้รับเลือกจากสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม ให้รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม ซึ่งก่อนมางาน ผมให้ทีมงานยืนยันกับรางวัลว่า ยังอยากให้ผมรับรางวัลใช่ไหม เพราะผมตอนนี้มีทั้งคนรักและคนที่ไม่ชอบ ทางรางวัลก็ยืนยันว่าอยากให้ผม ผมจึงเดินทางมารับรางวัล จากตอนแรกที่อยากหยุดอยากเลิก แต่สิ่งนี้กลับเป็นกำลังใจจากคนที่เห็นผลงานผม และยังมีคนที่อยากให้ผมทำต่อไป
ถ้ามีโอกาสมีเวลาผมจะกลับไปช่วยสังคมครับ ไม่ให้รางวัลนี้ต้องผิดหวังครับ ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ผม ขอบคุณที่ทำให้รู้สึกอยากทำต่อและขอบคุณ FC ทุกคนที่เคียงข้างผมในทุกช่วงเวลาครับ”
ทั้งนี้ เมื่อวานที่ผ่านมา (1 พ.ย.) ได้มีการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2568 พร้อมกับมีพิธีมอบรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 เซ็นทรัล รามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพฯ ในงานมีการร่วมแสดงความยินดีกับพิธีมอบรางวัลเยาวชนและบุคคลต้นแบบ “𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝 𝟐𝟎𝟐𝟓” ส่งพลังเชียร์ผู้จัดละครชื่อดัง และศิลปิน นักร้อง-นักแสดงในดวงใจ อาทิ หน่อง อรุโณชา, ทราย สก๊อต, คริส คริสโตเฟอร์&วินเนอร์ ธนทัต, ปูน อัครภัทร์&ฮาซัน เฟโรส, พาเวล นเรศ&พูห์ กฤติน, ฟิล์ม จิรายุ, ป๊อป ภัทรพล, เอตั้น ธนกร, เกิร์ลกรุ๊ปวง XS, อ๋อง สิทธานต์ &โอห์ม สุทธิพงษ์, มาญ่า ฌนิศชา,ยูริ ณัฐรัตน์, สมรักษ์ ลุงจาย และกัน จอมพลังที่ได้ขึ้นไปโชว์ตัวพร้อมกับโร่เกียรติยศล่าสุดของเขา.
