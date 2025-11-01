ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 พฤศจิกายน 68 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล รางวัลที่ 1, เลข 2 ตัว, เลข 3 ตัว
วันที่นักเสี่ยงโชครอคอยกับการวันประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 (1/11/68) ซึ่งคอหวยทุกท่านสามารถเตรียมตัวตรวจรางวัลได้พร้อมกันทุกประเภท ตั้งแต่รางวัลใหญ่ที่สุดอย่างรางวัลที่ 1 ไปจนถึงรางวัลเลขหน้า 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 1 พ.ย. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : รอประกาศผล
- รางวัล 2 ตัวตรง : รอประกาศผล
- รางวัล 3 ตัวหลัง : รอประกาศผล
- รางวัลที่ 1 : รอประกาศผล
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง งวด วันที่ 16 ต.ค. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 955 531
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 61
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 889 476
- รางวัลที่ 1 : 059696
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง งวด วันที่ 1 ต.ค. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 843 532
- รางวัล 2 ตัวตรง : 77
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 280 605
- รางวัลที่ 1 : 876978
สำหรับผู้โชคดีที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถติดต่อขอขึ้นเงินรางวัลได้ตามช่องทางที่สะดวก ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 07.30 – 15.00 น. หรือ ธนาคารของรัฐ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ
