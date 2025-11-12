สื่อเขมร พาดหัวจี้ไทย ทวงสัญญาส่งคืน 18 เชลยศึก อ้างจัดคนรอรับหน้าด่านปอยเปต
กัมพูชา ส่งคน-รถพยาบาลรอรับวีรบุรุษ 18 เชลยศึก หน้าด่าปอยเปต สื่อเขมร พาดหัวจี้ถามไทย จะทำตามสัญญาหรือไม่?
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 The Cambodia Morning Post สื่อกัมพูชา ได้โพสต์ภาพและข้อความกดดันฝั่งไทยให้ปล่อยตัวทหารเขมร 18 นาย เชลยศึกที่ถูกกองทัพไทยควมคุมตัวไว้ แม้ว่าฝ่ายรัฐบาลไทยจะประกาศยุติส่งตัว 18 เชลยศึกกลับเขมร หลังเกิดเหตุทหารไทยเหยียบกับระเบิด บาดเจ็บสาหัสและสูญเสียขารวม 11 นาย
สื่อกัมพูชา พาดหัวข่าวกดดันฝั่งไทย ว่า “ไทยจะทำตามสัญญาหรือไม่? เช้าวันนี้ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ฝ่ายกัมพูชาพร้อมเจ้าหน้าที่และรถพยาบาลจำนวนมากได้ไปรอที่ด่านพรมแดนนานาชาติปอยเปต เพื่อรอรับทหารกัมพูชา 18 นายกลับประเทศ ตามที่ไทยเคยให้คำมั่นไว้
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่แน่ชัดว่าฝ่ายไทยจะปล่อยตัวทหารกัมพูชา 18 นายตามที่สัญญาไว้หรือไม่ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ฝ่ายไทยได้ประกาศว่าจะไม่ปล่อยตัว หรือได้ยกเลิกแผนการปล่อยตัวทหารทั้ง 18 นายแล้ว”
