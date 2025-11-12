โรงเรียน แจงปม พี่ชายบุกทำร้าย นร.กลางห้องเรียน ยันไม่ได้นิ่งนอนใจ-ดำเนินคดีถึงที่สุด
โรงเรียน จ.นครศรีธรรมราช ออกแถลงการณ์ กรณีพี่ชายบุกทำร้ายนักเรียน ม.2 ถึงในห้องเรียน ยืนยันเหตุเริ่มต้นจากการหยอกล้อ และได้แจ้งความดำเนินคดีผู้ก่อเหตุแล้ว
จากกรณีพี่ชายของนักเรียนคนหนึ่ง บุกห้องเรียนและใช้ปืนตบทำร้ายนักเรียนชายชั้น ม.2 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.นครศรีธรรมราช จนได้รับบาดเจ็บ ทางโรงเรียนได้ออกแถลงการณ์ต่อเหตุการณ์ดังล่าว โดยระบุว่า
ตามที่เป็นกระแสข่าวนักเรียนถูกทําร้ายร่างกายในโรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา โดยประมาณ 11.30 น. ได้แพร่สะพัดไปนั้น ทางโรงเรียนต้องขอโทษและเสียใจที่เกิดเหตุสุดวิสัยในครั้งนี้ ซึ่งทางโรงเรียนได้ตรวจสอบและประมวลเหตุการณ์ทั้งหมดแล้ว ขอชี้แจง ดังนี้
1. นักเรียนชั้น ม.2/2 ได้ทําการหยอกล้อกันจนทําให้เพื่อนได้รับบาดเจ็บปากแตก และทางโรงเรียนได้ทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เรียบร้อยแล้ว
2. งานวินัยนักเรียนได้ดําเนินการไกล่เกลี่ยนักเรียนคู่กรณีเป็นการเรียบร้อยแล้ว นักเรียนได้ให้อภัยกันแล้ว และทางงานวินัยได้ประสานให้ผู้ปกครองของนักเรียนได้รับทราบแล้ว
3. หลังจากนั้นนักเรียนที่โดนกลั่นแกล้งได้โทรศัพท์แจ้งให้พี่ชายมารับกลับบ้าน ในขณะที่พี่ชายเข้ามารับนักเรียน ยามที่รักษาความปลอดภัยได้สอบถามว่าเข้ามาทำธุระอะไร พี่ชายบอกว่า ขออนุญาตมารับน้องกลับบ้าน ประกอบกับก่อนหน้านี้พี่ชายคนนี้ได้นําน้องชายมาสอบแก้ตัวที่โรงเรียนระยะหนึ่งแล้ว จึงไม่เป็นที่สงสัยของทางโรงเรียน
เมื่อพี่ชายเข้ามารับน้องในโรงเรียนแล้ว จึงให้น้องไปชี้ตัวเพื่อนที่กลั่นแกล้งที่ห้องเรียน หลังจากนั้นพี่ชายได้ลงมือทําร้ายร่างกายนักเรียนตามข่าว
4. ในช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนต้องทําการเปลี่ยนห้องเรียนจากห้องเรียนภาคศาสนา ไปห้องเรียนภาคสามัญ จึงทําให้ไม่มีครูอยู่ในห้องเรียน
5. หลังเกิดเหตุการณ์มีผู้ใหญ่บ้านและหน่วยรักษาความปลอดภัยในชุมชนได้เข้ามาดูแลความเรียบร้อย และได้พูดคุยกับผู้ปกครองของนักเรียนที่ถูกทําร้ายและผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุ ได้ความว่า พ่อซึ่งเป็นผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีสัญชาติเมียนมายังไม่ได้มอบอํานาจให้พี่ชายมาดําเนินการ แต่พี่ชายได้เข้ามาก่อการอย่างอุกอาจในโรงเรียนโดยที่พ่อไม่รับทราบ ในขณะเดียวกันได้มีร้อยเวรเข้ามาบันทึกเหตุการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
6. ทางฝ่ายพี่ชายผู้ก่อเหตุได้ปล่อยข่าวว่าน้องชายโดนเพื่อนที่โรงเรียนกลั่นแกล้งเป็นประจํา ประกอบกับน้องชายเป็นโรคประจําตัว คือโรคหอบหืด และโลหิตจางและเลือดน้อย และปล่อยข่าวว่าเคยโดนเพื่อนคนเดิมกลั่นแกล้งจนหมดสติ โดยที่ไม่ได้รับการดูแลจากทางโรงเรียน
ทางโรงเรียนได้ตรวจสอบเรื่องนี้ไปยังงานวินัยนักเรียนและงานพยาบาล งานวินัยนักเรียนให้ข้อมูลว่า ไม่เคยได้รับเรื่องว่านักเรียนคนนี้ถูกกลั่นแกล้งเป็นประจํา และครูแจ้งว่าไม่เคยพบว่านักเรียนคนนี้มีโรคประจําตัว อีกทั้งผู้ปกครองยังไม่เคยแจ้งว่าลูกมีโรคประจําตัว
7. ตอนนี้ผู้ปกครองของนักเรียนที่ถูกทําร้ายร่างกายไปแจ้งความดําเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทางโรงเรียนได้แจ้งความดําเนินคดีกับผู้ก่อเหตุครั้งนี้ด้วย ทางโรงเรียนขอยืนยันว่าจะดําเนินคดีกับผู้ก่อเหตุในครั้งนี้อย่างถึงที่สุด
8. ในระหว่างที่ร่างแถลงการณ์นี้ทางโรงเรียนได้รับข่าวว่าตํารวจได้จับกุมผู้ร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้แล้ว ทางโรงเรียนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตํารวจที่จับกุมผู้ร้ายได้อย่างรวดเร็ว
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้ ทางโรงเรียนขอชี้แจงว่าทางโรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความปลอดภัยของนักเรียน ทางโรงเรียนขอชี้แจงว่าโรงเรียนมีมาตรการในรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อทําให้โรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยของนักเรียนทุกคน โดยมีมาตรการ ดังนี้
1. โรงเรียนมีนโยบายสันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงมาแก้ปัญหาในสถานศึกษา
2. ทางเข้า-ออกของโรงเรียนมี 2 ทาง คือประตูหน้าและประตูหลัง โรงเรียนเปิดใช้ประตูทั้ง 2 ประตูเฉพาะเวลาเช้าและเวลาเย็น ส่วนในเวลาเรียนตั้งแต่ 08.00 น.- 16.00 น. โรงเรียน ปิดประตูเข้าออกทั้งสองทาง และจะเปิดประตูหน้าให้ผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียนโดยมีเจ้าหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบตลอดระยะเวลาทําการ
3. ทางโรงเรียนได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในห้องเรียนเกือบทุกอาคารเรียน และปีการศึกษาหน้าจะติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครบทุกห้องเรียน นอกจากนั้นทางโรงเรียนได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดใน จุดเสี่ยงทั่วบริเวณโรงเรียน
4. โรงเรียนมีรั้วกําแพงที่มั่นคงรอบโรงเรียน
ทางโรงเรียนขอแจ้งว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้แล้วทางโรงเรียนขอน้อมรับทุกคําแนะนํามาปรับปรุงเพื่อสร้างความปลอดภัยให้นักเรียนให้มากยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองได้เชื่อมั่นว่า ทางโรงเรียนจะดูแลบุตรหลานของท่านอย่างดี ดังนี้
1. ทางโรงเรียนจะเยียวยาจิตใจของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทั้งสองคน ขณะนี้ทางผู้บริหาร โรงเรียนได้ส่งตัวแทนไปเยี่ยมนักเรียนที่รับการรักษาตัวที่พยาบาล และให้กําลังใจผู้ปกครอง
2. เพื่อให้ผู้ปกครองสบายใจและเกิดความเชื่อมั่นต่อทางโรงเรียน ทางโรงเรียนจะแจ้งความเพื่อ ดําเนินคดีกับผู้ก่อเหตุในครั้งนี้อย่างถึงที่สุด
ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านศึกษาธิการจังหวัดที่ติดตามและให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา นอกจากนั้น โรงเรียนต้องขอบคุณผู้ปกครอง และประชาชนทุกท่านที่ส่งความปรารถนาดี กำลังใจและความห่วงใยมาทางโรงเรียนอย่างมากมาย ทางโรงเรียนขอดุอาอฺให้อัลลอฮฺประทานความรักและความเมตตาแด่ทุกท่าน อามีน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โซเชียลเดือด ครูอุดรฯ ตำหนิเด็ก ป.6 ใช้เหรียญ 50 สตางค์ จ่ายค่าโบว์ถวายอาลัย
- พี่สาว “หมอมุกกินเค้ก” แจงเอง สู้กลับปมดราม่าลองชุด POEM ชี้ ถูกพนักงานพูดไม่ดี
- จูดี้ โพสต์แล้ว หลังดราม่าพี่จอง-คัลแลน เจอแม่ค้าขายของแพง ลั่น ไม่ต้องโอนเงินคืน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: