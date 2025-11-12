จูดี้ โพสต์แล้ว หลังดราม่าพี่จอง-คัลแลน เจอแม่ค้าขายของแพง ลั่น ไม่ต้องโอนเงินคืน
โพสต์ล่าสุด จู้ดี้ เพื่อน พี่จอง-คัลแลน หลังดราม่าซื้อเสื้อ 500 บาท ลั่น ไม่เกี่ยวว่าต้องเป็นอินฟลูฯ ไม่ควรเอาเปรียบ นทท. จะได้มีคนเที่ยวเยอะ ๆ ล่าสุด พาณิชย์ฯ สั่งปรับแม่ค้าตลาดน้ำ 2 พันบาท
หลังดราม่ายูทูปเบอร์หนุ่ม พี่จอง และ คัลแลน ไปเที่ยวที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี แต่ถูกแม่ค้าใช้ตะขอเกี่ยวเรือเข้ามาภายในร้านเพื่อขายสินค้า สุดท้าย 2 หนุ่มได้เสื้อผ้ามาคนละตัว โดยพี่จองซื้อปักลายมังกรไทยแลนด์ 500 บาท ส่วนคัลแลนซื้อกางเกงช้างสีดำมาในราคา 400 บาท รวมเป็นเงิน 900 บาท ล่าสุด ส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้น พบความผิด 2 กรณี ได้แก่ ไม่มีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าไม่ชัดเจน ปรับแล้ว 2,000 บาท และ ขายสินค้าราคาแพงเกินควร มีโทษจำคุก 7 ปี และปรับ 140,000 บาท มีการเรียกตัวแม่ค้าคนดังกล่าวเพื่อให้ปากคำและยื่นเอกสารเพื่อหาข้อเท็จจริง
ช่วงบ่ายวานนี้ (11 พฤศจิกายน 2568) หลังจากที่เกิดกระแสวิจารณ์เกี่ยวกับการขายสินค้าที่ราคาแพงเกินควร ฝั่ง จูดี้ เดี่ยว จารุกิตติ์ เพื่อนสนิทของคัลแลนและพี่จอง ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Judy Diaw แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ระบุว่า “เวลาขายของแพงไม่ต้องโอนเงินคืน และไม่เกี่ยวกับว่าเค้าจะเป็นอินฟลูรึเปล่า แค่ช่วยกันทำให้นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวสถานที่ของพวกคุณรู้สึกอุ่นใจไม่โดนเอาเปรียบจะได้มีคนไปเที่ยวเยอะ ๆ”
ล่าสุด เจ้าตัวแชร์ข้อความจากเพจ เจ๊มอย108 V1 ที่แชร์ข้อความว่า “มันก็เป็นเรื่องของการค้าขาย ใจเขาใจเรา ก็เข้าใจ การทําธุรกิจก็ต้องมีกําไร แต่การที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวเป็นแบบนี้ ก็ต้องร่วมมือร่วมใจกัน และมันจะดีกว่าไม ถ้าเราเอากําไรน้อยหน่อย แล้วให้คนได้ไปเที่ยวไม่ต้องถูกยัดเยียด และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทุกคน เค้าก็ไม่ควรเจอเหตุการณ์ที่ไปยัดเยียดการขาย หรือขายในราคาที่ไม่สมเหตุสมผล เราก็อยากให้คนมาสถานที่ท่องเที่ยวเราเยอะ ๆ ไม่ใช่เหรอ …จํานวนคนเยอะ วอลุ่มการขายมันก็เยอะเอง”
จากเรื่องราวที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีเตือนให้ร้านค้าทุกร้านในตลาดติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการที่ชัดเจน และต้องคิดค่าสินค้าให้ตรงกับป้ายราคาที่แสดง เพื่อไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาที่สูงเกินควร เพราะหากฝ่าฝืนอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้
