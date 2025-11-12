โซเชียลเดือด ครูอุดรฯ ตำหนิเด็ก ป.6 ใช้เหรียญ 50 สตางค์ จ่ายค่าโบว์ถวายอาลัย
ครูโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.อุดรธานี ตำหนินักเรียน ป.6 จ่ายเงินด้วยเหรียญ 50 สตางค์ บอกว่าเหมือนประชด ชาวเน็ตจวกดูถูกเงินเหรียญเล็กน้อย
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.อุดรธานี โดยระบุว่า ระหว่างที่โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ่ายเงินคนละ 1 บาท เพื่อทำโบว์ถวายอาลัยติดเสื้อ
นักเรียนชายคนหนึ่งได้นำเหรียญ 50 สตางค์ จำนวน 2 เหรียญ มาจ่ายให้คุณครูประจำชั้น เพื่อรวบรวมส่งต่อให้กับครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม แต่เมื่อครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมได้รับเงินดังกล่าว กลับเดินเข้ามาในห้องเรียน พร้อมถามเสียงดังว่า “ใครเอาเหรียญ 50 สตางค์มาจ่าย ทำไมถึงเอามาจ่ายแบบนี้”
เมื่อเด็กชายคนนั้นยกมือบอกว่าเป็นตนเอง ครูคนดังกล่าวกลับตำหนิว่า “ครูไม่รู้ว่าเธอหมายความว่าอย่างไร แต่มันเหมือนเธอประชดครู ไม่มีเงินแต่เอาเหรียญ 50 สตางค์มาจ่าย มันสมควรไหม เหมาะสมไหม”
จากนั้นครูยังหันไปพูดกับครูอีกคนว่า “เข้าใจไหม มันเหมือนประชด” ก่อนเดินออกจากห้องไป ท่ามกลางความงุนงงของเด็กนักเรียนทั้งห้อง โดยเฉพาะเด็กชายเจ้าของเหรียญ 50 สตางค์ ที่ได้เพียงแต่ตั้งคำถามในใจว่า “เหรียญ 50 สตางค์มันไม่ใช่เงินเหรอ มันใช้ไม่ได้จริง ๆ หรือ”
ผู้โพสต์ข้อความยังวิจารณ์ว่า เหตุการณ์นี้สะท้อนถึง วุฒิภาวะทางอารมณ์ของครู ที่ควรจะเป็นแบบอย่างให้เด็ก แต่กลับแสดงพฤติกรรมดูถูกเงินเหรียญเล็กน้อย ซึ่งอาจทำให้เด็กเข้าใจผิดว่า “เหรียญ 50 สตางค์ไม่มีค่า” พร้อมตั้งคำถามถึงจิตสำนึกของความเป็นครูว่า “เด็กไม่อายที่จะใช้ แต่ครูกลับอายที่จะรับ”
โดยเรื่องราวดังกล่าวได้ถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์ ชาวเน็ตจำนวนมากต่างแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า เหรียญ 50 สตางค์ก็คือเงิน มีค่าเท่ากับ 1 บาทเมื่อรวมกันสองเหรียญ พร้อมเรียกร้องให้โรงเรียนตรวจสอบพฤติกรรมของครูผู้เกี่ยวข้อง และทบทวนแนวทางการสอนให้สอดคล้องกับจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง
