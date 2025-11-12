ข่าว

ชาติแรก สิงคโปร์เตรียมเก็บ “ภาษีเชื้อเพลงการบิน” จากผู้โดยสาร คนละ 260-1,000 บาท

Photo of Bas Basเผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 09:39 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 09:39 น.
65

นักเดินทางเตรียมพร้อม สิงคโปร์จ่อเก็บ “ภาษีเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน” จากผู้โดยสารสนามบิน โดยผู้เดินทางจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 260-1,000 บาท

สำนักงานการบินพลเรือนสิงคโปร์ (CAAS) เปิดเผยแผนการจัดเก็บ “ภาษีเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน” (Sustainable Aviation Fuel – SAF) โดยอัตราภาษีเชื้อเพลิงจะแตกต่างกันไปตามเส้นทางและชั้นโดยสารที่ผู้โดยสารเลือกเดินทาง

สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด (Economy) และพรีเมียมอีโคโนมี (Premium Economy) ที่เดินทางในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนจะจ่ายเพิ่ม 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 25 บาท) ขณะที่เที่ยวบินระยะไกลไปยังทวีปอเมริกา จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 10.40 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 260 บาท) ส่วนผู้โดยสารชั้นธุรกิจ (Business Class) และชั้นหนึ่ง (First Class) จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่อาจสูงสุดถึง 41.60 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 1,000 บาท สำหรับเที่ยวบินระยะไกล

สิงคโปร์จะเริ่มบังคับใช้มาตรการภาษีดังกล่าวกับตั๋วโดยสารที่จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2026 สำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากสิงคโปร์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีเดียวกัน เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารที่แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์แต่อย่างใด ส่วนเที่ยวบินขนส่งสินค้าจะถูกเก็บภาษีในอัตราส่วนตามน้ำหนักที่คิดเป็นกิโลกรัม

การลดคาร์บอนในอุตสาหกรรมการบินถือเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมาก แม้ข้อมูลจากคณะกรรมาธิการยุโรปจะระบุว่าอุตสาหกรรมการบินจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียง 1.2% ของโลก เนื่องจากความต้องการเดินทางที่สูงขึ้น สวนทางกับต้นทุนเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน (SAF) ที่ยังคงสูงลิ่ว และมีปริมาณการผลิตที่จำกัดมาก ข้อมูลจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) พบว่า แม้การผลิตเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนจะขยายตัวถึง 2 เท่าเมื่อปี 2024 แต่ก็ยังคิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.3% ของเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นทั้งหมดเท่านั้น

ความเคลื่อนไหวของสิงคโปร์ยังเกิดขึ้นในช่วงเดียวกับการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ COP30 ที่บราซิล และแม้ตัวเลขภาษีจะดูสูง แต่ก็ยังต่ำกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ในตอนแรก เนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนในตลาดโลกปรับตัวลดลง ทำให้สามารถกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าคาดได้ ส่วนเงินที่ได้จากค่าธรรมเนียมก้อนนี้จะถูกนำไปใช้ซื้อเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตจากวัสดุชีวภาพทางการเกษตร โดยสิงคโปร์ตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนจาก 3% เป็น 5% ภายในปี 2030

อ้างอิง : milelion.com

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
น้ำตาร่วง ยาย 91 ถูกจับขโมยยาให้สามีป่วยหนัก ศาลยกฟ้องทันที ชี้ &quot;ระบบล้มเหลว&quot; ข่าว

น้ำตาร่วง ยาย 91 ถูกจับขโมยยาให้สามีป่วยหนัก ศาลยกฟ้องทันที ชี้ “ระบบล้มเหลว”

8 นาที ที่แล้ว
ภาพของบ้านที่เกิดเหตุฆาตกรรม 5 ศพ ครอบครัวขายขนมจีนในชลบุรี ข่าวอาชญากรรม

เปิดปม ฆาตกรรม 5 ศพ ครอบครัวขายขนมจีน ผู้ลงมือคือคนใกล้ชิด

45 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ ชุดเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว งวดหวยออกวันอาทิตย์ 16 พ.ย. 68 มั่นใจเด่น 6 ต้องมา เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวดหวยออกวันอาทิตย์ 16 พ.ย. 68 มั่นใจเด่น 6 ต้องมา

47 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สส.ปัญญารัตน์ รับเอง เป็นยายแก่ลากเรือ อาสาสมัคร เผย มีประจำเดือนลงน้ำไม่ได้

48 นาที ที่แล้ว
กรณ์ ณรงค์เดช ร้องไห้ กอดพ่อเกษม หลังศาลอุทธรณ์ตัดสินคดีปลอมลายเซ็น ข่าว

กรณ์ หลั่งน้ำตากอดพ่อ เกษม ณรงค์เดช ลั่น ความเหนื่อยไม่สูญเปล่า หลังสู้คดีมานาน

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไทยให้คำมั่น ‘ดูแลความปลอดภัยสูงสุด’ แก่คณะนักกีฬา-เจ้าหน้าที่กัมพูชา ในศึกซีเกมส์ 2025

50 นาที ที่แล้ว
ข่าว

4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำใกล้เต็มความจุเก็บกัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กลุ่มชนพื้นเมืองบราซิลบุกประท้วงกลางการประชุม COP30 ปมป่าแอมะซอนถูกรุกราน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตแชมป์เพาะกาย 37 ปี เสียชีวิต ข่าวกีฬา

เผยปริศนาพราก แชมป์เพาะกายวัย 37 ปี ช็อก! ปีแห่งความสูญเสียวงการกล้ามโต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ในกรุงเทพมหานครสูงถึงระดับสีส้มในบางพื้นที่ ข่าว

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ กทม. เริ่มวิกฤตบางย่าน คลองเตย-ปทุมวัน พุ่งทะลุ 100

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชีวิตล่าสุด เป๊ก เศรณี หลังเลิก เพลง ชนม์ทิดา โพสต์ภาพพร้อมหน้าครอบครัว บันเทิง

ชีวิตล่าสุด เป๊ก เศรณี หลังเลิก เพลง ชนม์ทิดา โพสต์ภาพพร้อมหน้าครอบครัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพท วงเคลียร์ แชร์ประสบการณ์ ถูกชายต่างชาติเมา ตามถึงหน้าห้องพัก บันเทิง

น่ากลัวมาก! แพท วงเคลียร์ เล่านาที ชายต่างชาติเมาตามถึงห้องพัก โรงแรม 5 ดาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายเตี้ย เมียติด HIV ข่าวอาชญากรรม

หนุ่มใหญ่วัย 50 เมียติด HIV ไล่ย่ำยีเด็ก 4-10 ขวบ หดหู่พบเหยื่อ 7 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงเรียน แจงปม พี่ชายบุกทำร้าย นร.กลางห้องเรียน ยันไม่ได้นิ่งนอนใจ-ดำเนินคดีถึงที่สุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมออินฟลูฯ ชี้แจงหลัง ฌอน POEM แฉพฤติกรรม ยันไม่มีเจตนาทำแบรนด์เสียหาย บันเทิง

หมออินฟลูฯ ชี้แจงหลัง ฌอน POEM แฉพฤติกรรม ยันไม่มีเจตนาทำแบรนด์เสียหาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไต้หวันสั่งอพยพประชาชนเตรียมรับมือ “พายุฟงวอง” หลังถล่มฟิลิปปินส์ยับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิสกัมพูชา ปล่อยโฮ แฉถูกสื่อไทยส่องแฟลช-พูดข่มขู่ โต้ข่าวถูกบังคับถอดรองเท้าขึ้นบ้านเรือนไทย บันเทิง

นางงามกัมพูชา ร้องไห้ อ้างถูกไทยเหยียด เหตุให้ถอดรองเท้าขึ้นบ้านเรือนไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
predator badlands box office บันเทิง

“Predator: Badlands” เปิดตัว 80 ล้านดอลลาร์ทั่วโลก สวนกระแสซบเซา Box Office

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปลัดคลังชี้ ผู้ได้รับสิทธิ คนละครึ่งพลัส จำนวน 239,731 ราย ไม่ใช้จ่ายตามกำหนด ถูกดึงสิทธิคืนไปเปิดเฟส 2 ด้านยอดใช้จ่ายรวมทะลุ 3.1 หมื่นล้านบาท เศรษฐกิจ

คลังตัดสิทธิ์ 2.39 แสนคน “คนละครึ่งพลัส” นำเงินที่เหลือไปเปิด เฟส 2

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปสุดช็อก สะพานยักษ์ในเสฉวนพังถล่ม หลังเปิดใช้งานได้ไม่กี่เดือน โชคดีไร้ผู้บาดเจ็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซเชียลเดือด ครูอุดรฯ ตำหนิเด็ก ป.6 ใช้เหรียญ 50 สตางค์ จ่ายค่าโบว์ไว้อาลัย ข่าว

โซเชียลเดือด ครูอุดรฯ ตำหนิเด็ก ป.6 ใช้เหรียญ 50 สตางค์ จ่ายค่าโบว์ถวายอาลัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฌอน POEM แฉ หมออินฟลู ลวงโลก! ทำคอนเทนต์โจมตีปั่นยอด พบหลายร้านตกเป็นเหยื่อ บันเทิง

ฌอน POEM แลกหมัดแฉ หมออินฟลู ลวงโลก ทำคอนเทนต์โจมตีปั่นยอด หลายร้านตกเป็นเหยื่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
NOAA เตือนภัย โลกกำลังเผชิญ พายุสุริยะรุนแรงระดับ G4 ข่าวต่างประเทศ

NOAA เตือนภัย โลกกำลังเผชิญ พายุสุริยะรุนแรงระดับ G4

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมีทำร้ายรถของพนักงานให้อาหาร ข่าวต่างประเทศ

คลิประทึก! หมีคลั่งโจมตีรถนาทีให้อาหาร ตัวเลขน่าวิตกพุ่งเป็นประวัติการณ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอหมิว พี่สาวหมอมุกกินเค้ก ออกมาเคลื่อนไหวปกป้องน้องสาวจากดราม่า ข่าว

พี่สาว “หมอมุกกินเค้ก” แจงเอง สู้กลับปมดราม่าลองชุด POEM ชี้ ถูกพนักงานพูดไม่ดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 09:39 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 09:39 น.
65
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพของบ้านที่เกิดเหตุฆาตกรรม 5 ศพ ครอบครัวขายขนมจีนในชลบุรี

เปิดปม ฆาตกรรม 5 ศพ ครอบครัวขายขนมจีน ผู้ลงมือคือคนใกล้ชิด

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ ชุดเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว งวดหวยออกวันอาทิตย์ 16 พ.ย. 68 มั่นใจเด่น 6 ต้องมา

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ งวดหวยออกวันอาทิตย์ 16 พ.ย. 68 มั่นใจเด่น 6 ต้องมา

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568

ไทยให้คำมั่น ‘ดูแลความปลอดภัยสูงสุด’ แก่คณะนักกีฬา-เจ้าหน้าที่กัมพูชา ในศึกซีเกมส์ 2025

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568

กลุ่มชนพื้นเมืองบราซิลบุกประท้วงกลางการประชุม COP30 ปมป่าแอมะซอนถูกรุกราน

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568
Back to top button