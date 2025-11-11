ข่าวต่างประเทศ

ชายหื่น เมินคนสละที่ให้ จงใจนั่งตักสาว ยิ้มเยาะ-ถูไถร่างกายไม่หยุด แม้ถูกขู่กระทืบ

ชายชรานั่งตักเด็กสาวในรถไฟ

ชาวเน็ตเดือด! ชายชราเมินที่นั่งที่คนสละให้ จงใจนั่งตักหญิงสาวบนรถไฟใต้ดินเซี่ยงไฮ้ แถมยิ้มเยาะ-ถูไถร่างกายไม่หยุด ผู้โดยสารชายช่วยผลักและขู่จะกระทืบ แต่ไม่ยอมหยุด

สื่อต่างประเทศรายงานเหตุการณ์ที่สร้างความโกรธแค้นและอื้อฉาวบนรถไฟใต้ดินในเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์แสดงให้เห็นชายสูงอายุคนหนึ่งแสดงพฤติกรรมคุกคามทางเพศต่อหน้าผู้โดยสารจำนวนมาก เขาปฏิเสธที่นั่งที่คนอื่นสละให้ แต่กลับจงใจไปนั่งบนตักของหญิงสาวคนหนึ่งแทน

มีรายงานว่า หลังจากชายสูงอายุคนนี้ขึ้นรถไฟมา ผู้โดยสารหลายคนพยายามสละที่นั่งให้เขา แต่เขาปฏิเสธที่นั่งเหล่านั้น และกลับเดินไปนั่งบนตักของหญิงสาวคนดังกล่าว นอกจากนี้ยังยิ้มและถูไถร่างกายของเขาไปมากับตัวหญิงสาว

ผู้โดยสารรอบข้างพยายามเข้าช่วยเหลือหญิงสาวที่ถูกคุกคาม โดยผลักชายสูงอายุออกไป ขณะที่ผู้โดยสารชายอีกคนที่นั่งอยู่ข้าง ๆ ช่วยผลักเขาออกและขู่ว่าจะกระทืบชายสูงอายุคนนี้ แต่เขาก็ยังคงยิ้มและไม่ยอมลุกออกจากตักของหญิงสาว

ชายชราจงใจนั่งบนตักหญิงสาวในรถไฟฟ้า

เมื่อไม่มีวิธีการแก้ไขปัญหา หญิงสาวจึงตัดสินใจโทรศัพท์แจ้งตำรวจ แจ้งว่าเธอกำลังอยู่ในตู้รถที่ 4 และรถไฟกำลังจะถึงสถานีรถไฟใต้ดินชีเปา (Qibao Station)

เหตุการณ์นี้ดังกล่าวทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างหนัก ชาวเน็ตหลายคนชี้ว่าพฤติกรรมของชายคนนี้คือ การล่วงละเมิดทางเพศ ขณะที่บางคนแสดงความเห็นว่า ชายชราต้องการจะนั่งเฉพาะที่นั่งตรงนั้นเท่านั้น

ชายชราจงใจนั่งบนตักหญิงสาวในรถไฟฟ้า-3ชายชราจงใจนั่งบนตักหญิงสาวในรถไฟฟ้า-2

ชายชราจงใจนั่งบนตักหญิงสาวในรถไฟฟ้า-4

ข้อมูลจาก : mothership

