ชายหื่น เมินคนสละที่ให้ จงใจนั่งตักสาว ยิ้มเยาะ-ถูไถร่างกายไม่หยุด แม้ถูกขู่กระทืบ
ชาวเน็ตเดือด! ชายชราเมินที่นั่งที่คนสละให้ จงใจนั่งตักหญิงสาวบนรถไฟใต้ดินเซี่ยงไฮ้ แถมยิ้มเยาะ-ถูไถร่างกายไม่หยุด ผู้โดยสารชายช่วยผลักและขู่จะกระทืบ แต่ไม่ยอมหยุด
สื่อต่างประเทศรายงานเหตุการณ์ที่สร้างความโกรธแค้นและอื้อฉาวบนรถไฟใต้ดินในเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์แสดงให้เห็นชายสูงอายุคนหนึ่งแสดงพฤติกรรมคุกคามทางเพศต่อหน้าผู้โดยสารจำนวนมาก เขาปฏิเสธที่นั่งที่คนอื่นสละให้ แต่กลับจงใจไปนั่งบนตักของหญิงสาวคนหนึ่งแทน
มีรายงานว่า หลังจากชายสูงอายุคนนี้ขึ้นรถไฟมา ผู้โดยสารหลายคนพยายามสละที่นั่งให้เขา แต่เขาปฏิเสธที่นั่งเหล่านั้น และกลับเดินไปนั่งบนตักของหญิงสาวคนดังกล่าว นอกจากนี้ยังยิ้มและถูไถร่างกายของเขาไปมากับตัวหญิงสาว
ผู้โดยสารรอบข้างพยายามเข้าช่วยเหลือหญิงสาวที่ถูกคุกคาม โดยผลักชายสูงอายุออกไป ขณะที่ผู้โดยสารชายอีกคนที่นั่งอยู่ข้าง ๆ ช่วยผลักเขาออกและขู่ว่าจะกระทืบชายสูงอายุคนนี้ แต่เขาก็ยังคงยิ้มและไม่ยอมลุกออกจากตักของหญิงสาว
เมื่อไม่มีวิธีการแก้ไขปัญหา หญิงสาวจึงตัดสินใจโทรศัพท์แจ้งตำรวจ แจ้งว่าเธอกำลังอยู่ในตู้รถที่ 4 และรถไฟกำลังจะถึงสถานีรถไฟใต้ดินชีเปา (Qibao Station)
เหตุการณ์นี้ดังกล่าวทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างหนัก ชาวเน็ตหลายคนชี้ว่าพฤติกรรมของชายคนนี้คือ การล่วงละเมิดทางเพศ ขณะที่บางคนแสดงความเห็นว่า ชายชราต้องการจะนั่งเฉพาะที่นั่งตรงนั้นเท่านั้น
ข้อมูลจาก : mothership
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ว่อนเน็ต นักเรียนญี่ปุ่นพลอดรักรอรถไฟ ทัวร์ลงยับ คนโฟกัสผิดจุด สาวสวยระดับนางฟ้า
- อินเดียโฉด 3 ชาย รุมข่มขืน-ตัดหัว เด็กหญิง 5 ขวบ หลังแม่เผลอหลับในสถานีรถไฟ
- อังกฤษระทึก! ผู้โดยสารถูกแทงบนรถไฟ เจ็บหลายราย จับคนร้ายได้แล้ว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: