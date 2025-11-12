นักโทษเอกวาดอร์ ถูกพบเป็นศพแขวนคอในเรือนจำ ตายรวม 31 ศพ
นักโทษเอกวาดอร์ ถูกพบเป็นศพแขวนคอ 27 ศพ ตายรวม 31 ศพ หลังเหตุปะทะระหว่างแก๊งอาชญากรรม ช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศเอกวาดอร์ระบุว่าพบนักโทษเสียชีวิต 31 ศพ ภายในเรือนจำเอลโอโรของเมืองมัจฉาลา โดยในจำนวนดังกล่าวนักโทษถูกแขวนคอ 27 ศพ
โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ย้อนไทม์ไลน์ว่า เมื่อช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นับแจ้งเหตุปะทะในเรือนจำระหว่างแก๊งอาชญากรรม โดยเหตุการณ์แรกมีผู้เสียชีวิต 4 ศพ และได้รับบาดเจ็บ 30 ราย
ก่อนที่ในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่จะได้รับแจ้งเตือนถึงเหตุความรุนแรงในเรือนจำอีกครั้ง โดยครั้งนี้พบนักโทษถูกแขวนคอเสียชีวิตอยู่ที่ชั้น 3 จำนวน 27 ศพ
ทั้งนี้ในประเทศเอกวาดอร์นั้นเผชิญปัญหาเรือนจำแออัดและนำไปสู่เหตุความรุนแรงและเหตุจลาจล ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 100 ศพในช่วงปีที่ผ่านๆมา ซึ่งเมื่อไม่นานเรือนจำเอลโอโรก็ได้เกิดเหตุปะทะในเมื่อช่วงเดือนกันยายนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 14 ศพ โดยหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำ
