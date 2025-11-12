บันเทิง

“คุณปู่ Squid Game” โอยองซู พ้นมลทิน ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง คดีล่วงละเมิดสาว

เผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 09:42 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 09:42 น.
71
รอดคุก! "คุณปู่ Squid Game" โอยองซู พ้นมลทิน ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง คดีอนาจาร

ศาลอุทธรณ์ กลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ “โอยองซู” คุณปู่ Squid Game พ้นผิดในข้อหากระทำอนาจาร ศาลชี้ ความรุนแรงของการกอดยังไม่แน่ชัด และยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ศาลสูงเกาหลีใต้ได้มีคำพิพากษากลับคำตัดสินของศาลชั้นต้น โดยพิพากษาให้ นายโอยองซู นักแสดงอาวุโสชื่อดังจากซีรีส์เรื่อง Squid Game พ้นจากข้อหากระทำอนาจาร โดยใช้กำลังและข่มขู่

คดีนี้สืบเนื่องมาจากการที่นายโอยองซู ถูกกล่าวหาว่ากอดสมาชิกคณะละครหญิงรุ่นน้องอย่างไม่เต็มใจ ขณะเดินทางไปแสดงละครนอกกรุงโซลเมื่อเดือนสิงหาคม 2017 และหอมแก้มเธอที่หน้าบ้านพักในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน 2017 แม้ศาลชั้นต้นเคยตัดสินจำคุกเขา 8 เดือน และรอลงอาญา 2 ปี พร้อมสั่งให้เข้ารับโปรแกรมบำบัดผู้กระทำความรุนแรงทางเพศ 40 ชั่วโมง

ศาลอุทธรณ์ได้ยกเลิกคำตัดสินของศาลชั้นต้น โดยให้เหตุผลว่า แม้เหยื่อจะตกลงตามข้อเสนอขอกอดของจำเลยอย่างไม่เต็มใจ แต่ความรุนแรงและลักษณะของการกระทำยังไม่เป็นที่แน่ชัด จึงยากที่จะสรุปได้ว่าเป็นการกระทำอนาจารเพียงเพราะเหตุนั้น

โอยองซู ขณะแสดงในซีรีส์ Squid Game
ภาพจาก: Netflix

ศาลยังกล่าวเสริมว่า “แม้เหยื่ออาจรู้สึกไม่สบายใจต่อจำเลย แต่ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่อารมณ์จะเปลี่ยนแปลงหรือความทรงจำที่บิดเบือนไป” ศาลจึงให้ประโยชน์แห่งความสงสัยแก่จำเลย

ตลอดกระบวนการพิจารณาคดี นายโอยองซู ยืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอด โดยระบุว่า “หากคำพูดหรือการกระทำของผมในตอนนั้นไม่เหมาะสม ผมก็พร้อมจะรับผิดชอบ แต่ผมไม่ได้ทำอะไรที่ถือว่าเป็นการอนาจารเลย” และกล่าวว่า “ชีวิต 80 ปีของผมพังทลายลงในพริบตา ขอให้ผมได้กลับไปสู่จุดที่ผมควรอยู่ด้วย”

ในทางกลับกัน ฝ่ายเหยื่อได้ออกแถลงการณ์ผ่านที่ปรึกษากฎหมาย วิจารณ์คำตัดสินของศาลอุทธรณ์ว่าเป็น “การตัดสินใจที่น่าละอาย ซึ่งตอกย้ำโครงสร้างความรุนแรงทางเพศและการใช้อำนาจในทางที่ผิด” โดยย้ำว่าคำตัดสินว่าไม่มีความผิดไม่สามารถลบความจริงหรือความเจ็บปวดที่เหยื่อต้องเผชิญได้

ก่อนหน้านี้ นายโอยองซู เคยสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแสดงเกาหลีคนแรกที่ได้รับรางวัลลูกโลกทองคำจากบท คุณปู่ โอ อิล-นัม ในซีรีส์ Squid Game แต่หลังถูกฟ้องร้อง ก็ถูกตัดออกจากภาพยนตร์เรื่อง Big Family และถูกสถานีโทรทัศน์ KBS แบนจากการออกอากาศ

ที่มา: Korea JoongAng Daily

ข่าวล่าสุด
