ลือ แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10 – 14 พ.ย.นี้ คลังตอบชัด เปิดให้ลงทะเบียนไหม?

กระทรวงการคลัง เคลียร์ชัด ข่าวแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10 – 14 พ.ย. 68 เป็นข่าวเท็จ ชี้รัฐบาลชุดปัจจุบันยังไม่มีโครงการนี้ วอนประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์
หลังจากมีประเด็นข่าวแพร่สะพัดว่ารัฐบาลจะแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต ในวันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2568 ล่าสุด กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงยืนยันว่า รัฐบาลชุดปัจจุบันยังไม่มีโครงกาเกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเงินดิจิทัลวอลเล็ต
จากการตรวจสอบพบว่า รัฐบาลชุดปัจจุบันยังไม่มีโครงการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเงินดิจิทัลวอลเล็ตตามวันเวลาที่กล่าวอ้างในข้อมูลที่ถูกส่งต่อ โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวโคมลอยที่ไม่มีที่มาที่ไปจึงขอความร่วมมือประชาชน โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดแชร์หรือส่งต่อข่าวสารดังกล่าว เพื่อป้องกันความสับสนในสังคม
ข้อมูลจาก : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
