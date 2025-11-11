ข่าว

เปิดอายุจริง “ผกก.หนุ่ย” บอดี้การ์ดตระกูลชิน หลัง ครม. ตั้งนั่ง รอง ผอ.ป.ย.ป.

เผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 16:13 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 16:20 น.
เช็กเลขอายุ ผกก.หนุ่ย พ.ต.อ.วทัญญู วิทยผโลทัย เกิด 3 ม.ค. 2513 ปัจจุบันอายุ 55 ปี ล่าสุด ครม. รับทราบแต่งตั้งเป็น รอง ผอ.ป.ย.ป.
จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 มีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง พ.ต.อ.วทัญญู วิทยผโลทัย หรือ ผู้กำกับหนุ่ย ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำหรับประวัติของ พ.ต.อ.วทัญญู วิทยผโลทัย หรือ “ผกก.หนุ่ย” ข้อมูลจากสื่อมวลชนระบุว่า เขาเกิดเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2513

ผกก.หนุ่ย เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะนายตำรวจอารักขา หรือบอดี้การ์ดคนสนิทของตระกูลชินวัตร โดยเคยทำหน้าที่อารักขานายกรัฐมนตรีในตระกูลชินวัตรมาแล้วหลายคน ทั้งนายทักษิณ ชินวัตร, นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

พ.ต.อ.วทัญญู วิทยผโลทัย หรือ “ผู้กำกับหนุ่ย” นายตำรวจสันติบาลที่สื่อขนานนามว่า “แมว 9 ชีวิต” กลับมามีบทบาทสำคัญอีกครั้ง ล่าสุด (11 พ.ย. 68) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบการโอนย้าย พ.ต.อ.วทัญญู มาเป็นข้าราชการพลเรือน เพื่อดำรงตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)” สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ในแวดวงการเมือง ชื่อของ “ผกก.หนุ่ย” (พ.ต.อ.วทัญญู, นรต. รุ่น 49) เป็นที่รู้จักในฐานะนายตำรวจอารักขาคนสนิท ที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากตระกูลชินวัตรมาอย่างยาวนาน สื่อหลายสำนักระบุว่า เขาเปรียบเสมือน “คนกันเอง” ที่เข้าใจรูปแบบการทำงานของตระกูลนี้เป็นอย่างดี

เส้นทางของเขาเริ่มต้นในยุครัฐบาลทักษิณ จากตำรวจตระเวนชายแดน สู่หน่วยอารักขานายกฯ ทักษิณ ชินวัตร แม้หลังรัฐประหาร 2549 เขาจะถูกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ จ.ยะลา แต่ก็กลับเข้าส่วนกลาง และได้รับมอบหมายให้ดูแลความปลอดภัยบ้านพักคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ เมื่อถึงยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ในปี 2554 เขากลับเข้าสู่ทีมอารักขานายกรัฐมนตรีอีกครั้ง และกลายเป็น “เงาตามตัว” ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ตลอดการปฏิบัติภารกิจ จนกระทั่งรัฐบาลเพื่อไทยปี 2566 เขาก็ปรากฏตัวในทีมอารักขานายเศรษฐา ทวีสิน

อย่างไรก็ตาม ฉายา “แมว 9 ชีวิต” ของ ผกก.หนุ่ย ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่มาจากจุดหักเหครั้งสำคัญในอาชีพราชการตำรวจ ในปี 2561 เขาตกเป็นข่าวโด่งดัง กรณีปรากฏภาพเดินทางไปชมฟุตบอลโลก 2018 ที่ประเทศรัสเซีย ร่วมคณะกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณและยิ่งลักษณ์ ซึ่งในเวลานั้น เขายังคงมีสถานะลาราชการ

เหตุการณ์ครั้งนั้น นำไปสู่การสอบสวนทางวินัยอย่างรุนแรง และตามมาด้วยคำสั่งให้ “ออกจากราชการ” ในปี 2562 แต่ พ.ต.อ.วทัญญู ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว จนกระทั่งในปี 2564 เขาก็ชนะอุทธรณ์ และได้รับคำสั่ง “คืนสถานะ” กลับเข้ารับราชการอีกครั้ง พร้อมรับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น รองผู้บังคับการ กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

