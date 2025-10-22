“อุ๊งอิ๊ง” ลาออกหัวหน้าเพื่อไทย คำถามใหญ่ เงินดิจิทัล 10000 ยังได้ไหม?
วิเคราะห์หลัง อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร อดีตนายกรัฐมนตรี ลาออกหัวหน้า พรรคเพื่อไทย คำถามใหญ่ เงินดิจิทัล 10,000 บาท ยังได้ไหม นโยบายเรือธงต้องรอรัฐบาล-มติ ครม. ชุดใหม่?
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งสำคัญเช้าวันนี้ (22 ต.ค. 68) มีรายงานยืนยันว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งต่อที่ประชุม สส.พรรคเพื่อไทย ถึงการ ขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค โดยให้เหตุผลสำคัญคือเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติในการลงนามรับรองผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคในอนาคต
การลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคของ น.ส.แพทองธาร ทำให้เกิดคำถามใหญ่ที่สุดในหมู่ประชาชนว่า โครงการเรือธงอย่าง เงินดิจิทัล 10,000 บาท (Digital Wallet) ที่เคยประกาศไว้ จะยังคงเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ ซึ่งคำตอบที่คาดการณ์ความเป็นไปได้ในขณะนี้คือ สถานะปัจจุบัน โครงการนี้ ยังไม่สามารถดำเนินการต่อได้
เนื่องจากรัฐบาลเดิมได้สิ้นสุดลงพร้อมกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ การจะผลักดันโครงการนี้จำเป็นต้องมี รัฐบาลชุดใหม่, มติคณะรัฐมนตรีใหม่ และต้องมีกฎหมาย/งบประมาณรองรับ อย่างถูกต้อง
โครงการเงินดิจิทัล 1 หมื่นนี้ เผชิญกับข้อกังวลด้านกฎหมายมาโดยตลอด โดยเฉพาะประเด็นเรื่องวินัยการคลัง ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่รัฐบาลชุดใหม่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
ส่วนกระแสข่าวเกี่ยวกับการแจกเป็นเงินสด หรือการโอนเงินในช่วงที่ผ่านมา ไม่เป็นความจริง ยังไม่มีการประกาศจ่ายเงินรอบใหม่แต่อย่างใด
การลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคของ น.ส.แพทองธาร ไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อโครงการเงินดิจิทัล แต่สถานะของโครงการนี้ได้หยุดชะงักไปแล้วตั้งแต่รัฐบาลสิ้นสุดลง และการจะกลับมาดำเนินการได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและกระบวนการทางกฎหมายของรัฐบาลชุดใหม่เท่านั้น
การลาออกครั้งนี้เป็นการเคลียร์พื้นที่ทางกฎหมายเพื่อให้พรรคเพื่อไทยสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง โดยพรรคจะต้องจัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ และกำหนดทิศทางนโยบายต่อไป
