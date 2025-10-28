เตรียมรับเงินดิจิทัล 10000 บาท ปลายปีนี้ จริงไหม? คลังเฉลยแล้ว

กระทรวงการคลังย้ำ ข่าวเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทช่วงปลายปี 2568 ยังไม่ประกาศรายละเอียดอย่างเป็นทางการ เตือน ปชช. ระวังข่าวปลอม อย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย รายงานว่า กระทรวงการคลังได้ออกมาย้ำเตือนประชาชนอีกครั้ง ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศนโยบายหรือรายละเอียดการดำเนินงานอย่างเป็นทางการ เกี่ยวกับโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ในช่วงปลายปี 2568 ตามที่ปรากฏและมีการแชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์ ขอเน้นย้ำให้ประชาชนระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเนื้อหาข่าวสารที่เผยแพร่อยู่ในขณะนี้ อาจมีความไม่น่าเชื่อถือและมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่การหลอกลวงประชาชน
ทั้งนี้ ขอความกรุณาประชาชนให้ติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจากช่องทางที่เชื่อถือได้เท่านั้น ผ่านเว็บไซต์ www.thaigov.go.th หรือ สายด่วนรัฐบาล 1111 เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
ความคืบหน้าล่าสุด โครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ยังไม่มีการประกาศรายละเอียดการดำเนินงานอย่างเป็นทางการ หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการในลำดับต่อไป
ข้อมูลจาก : antifakenewscenter
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อุ๊งอิ๊ง” ลาออกหัวหน้าเพื่อไทย คำถามใหญ่ เงินดิจิทัล 10000 ยังได้ไหม?
- กรมการปกครอง แจ้งเตือน สแกนม่านตาแลกเหรียญเงินดิจิทัล
- แจกเงินสด เงินดิจิทัล 10,000 เริ่มโอน 20 ก.ย. 68 แจงแล้วจริงไหม?
ติดตาม The Thaiger บน Google News: