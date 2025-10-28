การเงินเศรษฐกิจ

เตรียมรับเงินดิจิทัล 10000 บาท ปลายปีนี้ จริงไหม? คลังเฉลยแล้ว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 10:32 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 10:33 น.
177
รัฐบาลย้ำดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทปลายปี ยังไม่มีประกาศ อย่าหลงเชื่อข่าวปลอม

กระทรวงการคลังย้ำ ข่าวเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทช่วงปลายปี 2568 ยังไม่ประกาศรายละเอียดอย่างเป็นทางการ เตือน ปชช. ระวังข่าวปลอม อย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย รายงานว่า กระทรวงการคลังได้ออกมาย้ำเตือนประชาชนอีกครั้ง ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศนโยบายหรือรายละเอียดการดำเนินงานอย่างเป็นทางการ เกี่ยวกับโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ในช่วงปลายปี 2568 ตามที่ปรากฏและมีการแชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์ ขอเน้นย้ำให้ประชาชนระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเนื้อหาข่าวสารที่เผยแพร่อยู่ในขณะนี้ อาจมีความไม่น่าเชื่อถือและมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่การหลอกลวงประชาชน

ทั้งนี้ ขอความกรุณาประชาชนให้ติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจากช่องทางที่เชื่อถือได้เท่านั้น ผ่านเว็บไซต์ www.thaigov.go.th หรือ สายด่วนรัฐบาล 1111 เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

ความคืบหน้าล่าสุด โครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ยังไม่มีการประกาศรายละเอียดการดำเนินงานอย่างเป็นทางการ หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการในลำดับต่อไป

ข่าวแจกเงินดิจิทัล 10000 เป็นข่าวปลอม
ภาพจาก : antifakenewscenter

ข้อมูลจาก : antifakenewscenter

sukanlaya s.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 10:32 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 10:33 น.
177
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

