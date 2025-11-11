ประวัติ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้ปกป้องอธิปไตยชายแดนไทย-กัมพูชา
ประวัติ พลโท บุญสิน พาดกลาง หรือ บิ๊กกุ้ง แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้บัญชาการทหารกล้าปกป้องชายแดนไทย-กัมพูชาที่ประชาชนฝากความหวังไว้
จากเหตุการณ์การปะทะระหว่างทหารไทย-กัมพูชา ชายแเดนช่องบก จ.อุบลราชธานี โดยมีพล.ท.บุญสิน พาดกลาง หรือ “บิ๊กกุ้ง” แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้บัญชาการในพื้นที่คอยสั่งการให้รั้วของชาติคอยปกป้องดินแดน และทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย ไม่ให้เกิดความเสียหายบานปลายไปมากกว่านี้
ทีมงานไทยเกอร์จึงขออนุญาตพาพี่น้องประชาชนไปเปิดประวัติ พล.ท. บุญสิน ว่าท่านเป็นใครมาจากไหน มีเส้นทางชีวิตราชการอย่างไร ก่อนที่จะมารับบทเป็นวีรบุรุษของชาติในวันนี้
“บิ๊กกุ้ง” และจุดเริ่มต้นจากโรงเรียนเตรียมทหาร
พล.ท.บุญสิน หรือ บิ๊กกุ้ง สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 26 (ตท.26) ซึ่งเป็นสถาบันเตรียมความพร้อมสำหรับนายทหารสัญญาบัตรรุ่นเยาว์ จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) รุ่นที่ 37 ก่อนจะศึกษาในระดับสูงที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 77 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการในอนาคต
ต่อมาหลังสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยฯ “บิ๊กกุ้ง” ได้เข้ารับราชการในเหล่าทหารราบ โดยปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ 2 มาอย่างต่อเนื่อง สั่งสมประสบการณ์จากหน่วยรบชายแดนและหน่วยกำลังรบหลักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านการปฏิบัติงานและดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้บังคับหมวดกองร้อย จนก้าวขึ้นเป็นผู้บังคับหน่วยระดับกองพันและกรมทหาร
เส้นทางอาชีพของบุญสินเชื่อมโยงกับภารกิจป้องกันชายแดนและการควบคุมกำลังพลในพื้นที่มาโดยตลอด เช่น ในระหว่างยศพันโท-พันเอก เขาเคยดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22, เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 3, รองแม่ทัพภาคที่ 2, แม่ทัพน้อยที่ 2 และขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 2 ลำดับที่ 44 ในวันที่ 28 กันยายน 2567 ณ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
พล.ท.บุญสิน กับบทบาทผู้ปกป้องชายแดนไทย-กัมพูชา
พล.ท.บุญสินในฐานะแม่ทัพภาคที่ 2 มีหน้าที่หลักในการอำนวยการและสั่งการทุกหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งครอบคลุมจังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชาและ สปป.ลาวทั้งหมด กำกับดูแลความมั่นคงชายแดนและรักษาความสงบเรียบร้อยในภูมิภาคนี้
กระทั่งปี 2568 เกิดสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะกรณีความเคลื่อนไหวที่บริเวณโบราณสถานปราสาทตาเมือนธม (ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สุรินทร์) ส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนและอดีตทหารพราน รวมตัวเดินทางมาให้กำลังใจและสนับสนุนการทำงานของทหารไทยในพื้นที่ ขณะที่ “บิ๊กกุ้ง” ได้กลายเป็นผู้บัญชาการปราการด่านหน้าที่พี่น้องฝากความหวังในการปกป้องอธิปไตยของชาติไว้
ส่วนเหตุการณ์ความขัดแย้งล่าสุด (ช่องบก) เจ้าหน้าที่ทหารไทยและกัมพูชาเข้าประชุมประสานงานร่วมกันที่ช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อเจรจาหาข้อยุติกรณีการปะทะในพื้นที่พิพาทชายแดน โดยมีคณะนายทหารระดับสูงของทั้งสองประเทศเข้าร่วมประชุม ฝ่ายไทยนำโดย พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก และมี พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมคณะเจรจาด้วย
ขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดย พล.อ.เมา โซะพัน ผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชา พร้อมคณะรวม 18 นาย เข้าหารือที่สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำพื้นที่ช่องจอม เพื่อร่วมกันคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าว
ล่าสุด (18 มิ.ย.) บิ๊กกุ้ง ถูกพาดพิงในคลิปเสียงระหว่าง แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐตรี และ ฮุนเซน นายกฯ กัมพูชา โดยมีสาระสำคัญคือ แพทองธาร กล่าวว่า “แม่ทัพภาค 2” เป็นคนของฝ่ายตรงข้ามพวกตน และไม่อยากให้ท่านลุง (ฮุนเซน) ไปฟัง เนื่องจากไม่ต้องให้ท่านรู้สึกโกรธ และสิ่งที่ทางนั้น (กองทัพ) ทำไปก็เพราะต้องการดูเท่ พูดอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
“แม่ทัพกุ้ง” กลับลำ บอกไม่มีใครสั่งให้หยุดยิง ชี้เป็นแค่การหารือ
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (11 พ.ย. 68) พลโท บุญสิน พาดกลาง หรือ “แม่ทัพกุ้ง” อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 และที่ปรึกษา ผบ.ทบ. ได้ออกมาชี้แจงประเด็นร้อน กรณีการปะทะบริเวณชายแดน โดย พล.ท.บุญสิน ได้ “กลับลำ” คำให้สัมภาษณ์เดิม ยืนยันว่า “ไม่มีผู้บังคับบัญชาคนใดสั่งให้หยุดยิง”
การชี้แจงครั้งนี้เกิดขึ้น หลังจากที่ “แม่ทัพกุ้ง” เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ในทำนองว่า “มีการขอให้หยุดในหกชั่วโมงแรก” ซึ่งถูกสังคมตีความไปว่า เป็น “คำสั่งหยุดยิง” จากผู้มีอำนาจ
ล่าสุด พล.ท.บุญสิน ยืนยันว่า บทสนทนาดังกล่าวเป็นเพียง “การหารือและประเมินสถานการณ์” ระหว่างการปะทะ เพื่อห่วงใยสวัสดิภาพของกำลังพล ไม่ใช่ “คำสั่งหยุดยิง” ตามที่สังคมเข้าใจ
แม่ทัพกุ้ง ย้ำว่า คำสั่งหยุดยิงที่เป็นทางการ มีเพียงฉบับเดียวคือในวันที่ 28 กรกฎาคม เท่านั้น เขายังระบุด้วยว่า ขอไม่ขยายความประเด็นนี้ให้กลายเป็นเรื่องการเมือง และขอเป็นกำลังใจให้ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2
ทั้งนี้ พล.ท.บุญสิน ระบุว่า พร้อมที่จะเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคง วุฒิสภา หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในช่วงนี้
