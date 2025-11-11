ข่าว

ประวัติ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้ปกป้องอธิปไตยชายแดนไทย-กัมพูชา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 11:12 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 11:08 น.
4,248
ประวัติ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2

ประวัติ พลโท บุญสิน พาดกลาง หรือ บิ๊กกุ้ง แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้บัญชาการทหารกล้าปกป้องชายแดนไทย-กัมพูชาที่ประชาชนฝากความหวังไว้

จากเหตุการณ์การปะทะระหว่างทหารไทย-กัมพูชา ชายแเดนช่องบก จ.อุบลราชธานี โดยมีพล.ท.บุญสิน พาดกลาง หรือ “บิ๊กกุ้ง” แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้บัญชาการในพื้นที่คอยสั่งการให้รั้วของชาติคอยปกป้องดินแดน และทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย ไม่ให้เกิดความเสียหายบานปลายไปมากกว่านี้

ทีมงานไทยเกอร์จึงขออนุญาตพาพี่น้องประชาชนไปเปิดประวัติ พล.ท. บุญสิน ว่าท่านเป็นใครมาจากไหน มีเส้นทางชีวิตราชการอย่างไร ก่อนที่จะมารับบทเป็นวีรบุรุษของชาติในวันนี้

“บิ๊กกุ้ง” และจุดเริ่มต้นจากโรงเรียนเตรียมทหาร

พล.ท.บุญสิน หรือ บิ๊กกุ้ง สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 26 (ตท.26) ซึ่งเป็นสถาบันเตรียมความพร้อมสำหรับนายทหารสัญญาบัตรรุ่นเยาว์ จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) รุ่นที่ 37 ก่อนจะศึกษาในระดับสูงที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 77 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการในอนาคต

ต่อมาหลังสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยฯ “บิ๊กกุ้ง” ได้เข้ารับราชการในเหล่าทหารราบ โดยปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ 2 มาอย่างต่อเนื่อง สั่งสมประสบการณ์จากหน่วยรบชายแดนและหน่วยกำลังรบหลักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านการปฏิบัติงานและดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้บังคับหมวดกองร้อย จนก้าวขึ้นเป็นผู้บังคับหน่วยระดับกองพันและกรมทหาร

เส้นทางอาชีพของบุญสินเชื่อมโยงกับภารกิจป้องกันชายแดนและการควบคุมกำลังพลในพื้นที่มาโดยตลอด เช่น ในระหว่างยศพันโท-พันเอก เขาเคยดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22, เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 3, รองแม่ทัพภาคที่ 2, แม่ทัพน้อยที่ 2 และขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 2 ลำดับที่ 44 ในวันที่ 28 กันยายน 2567 ณ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติ พลโท บุญสิน พาดกลาง
ภาพจาก สำนักงานเลขานุการกองทัพบก

พล.ท.บุญสิน กับบทบาทผู้ปกป้องชายแดนไทย-กัมพูชา

พล.ท.บุญสินในฐานะแม่ทัพภาคที่ 2 มีหน้าที่หลักในการอำนวยการและสั่งการทุกหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งครอบคลุมจังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชาและ สปป.ลาวทั้งหมด กำกับดูแลความมั่นคงชายแดนและรักษาความสงบเรียบร้อยในภูมิภาคนี้

กระทั่งปี 2568 เกิดสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะกรณีความเคลื่อนไหวที่บริเวณโบราณสถานปราสาทตาเมือนธม (ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สุรินทร์) ส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนและอดีตทหารพราน รวมตัวเดินทางมาให้กำลังใจและสนับสนุนการทำงานของทหารไทยในพื้นที่ ขณะที่ “บิ๊กกุ้ง” ได้กลายเป็นผู้บัญชาการปราการด่านหน้าที่พี่น้องฝากความหวังในการปกป้องอธิปไตยของชาติไว้

ส่วนเหตุการณ์ความขัดแย้งล่าสุด (ช่องบก) เจ้าหน้าที่ทหารไทยและกัมพูชาเข้าประชุมประสานงานร่วมกันที่ช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อเจรจาหาข้อยุติกรณีการปะทะในพื้นที่พิพาทชายแดน โดยมีคณะนายทหารระดับสูงของทั้งสองประเทศเข้าร่วมประชุม ฝ่ายไทยนำโดย พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก และมี พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมคณะเจรจาด้วย

ขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดย พล.อ.เมา โซะพัน ผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชา พร้อมคณะรวม 18 นาย เข้าหารือที่สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำพื้นที่ช่องจอม เพื่อร่วมกันคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าว

พลโท บุญสิน บิ๊กกุ้ง แม่ทัพภาคที่ 2
ภาพจาก @army2pr

ล่าสุด (18 มิ.ย.) บิ๊กกุ้ง ถูกพาดพิงในคลิปเสียงระหว่าง แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐตรี และ ฮุนเซน นายกฯ กัมพูชา โดยมีสาระสำคัญคือ แพทองธาร กล่าวว่า “แม่ทัพภาค 2” เป็นคนของฝ่ายตรงข้ามพวกตน และไม่อยากให้ท่านลุง (ฮุนเซน) ไปฟัง เนื่องจากไม่ต้องให้ท่านรู้สึกโกรธ และสิ่งที่ทางนั้น (กองทัพ) ทำไปก็เพราะต้องการดูเท่ พูดอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

“แม่ทัพกุ้ง” กลับลำ บอกไม่มีใครสั่งให้หยุดยิง ชี้เป็นแค่การหารือ

“แม่ทัพกุ้ง” กลับลำ ยัน “ไม่มีใครสั่งหยุดยิง” ชี้เป็นแค่การหารือ

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (11 พ.ย. 68) พลโท บุญสิน พาดกลาง หรือ “แม่ทัพกุ้ง” อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 และที่ปรึกษา ผบ.ทบ. ได้ออกมาชี้แจงประเด็นร้อน กรณีการปะทะบริเวณชายแดน โดย พล.ท.บุญสิน ได้ “กลับลำ” คำให้สัมภาษณ์เดิม ยืนยันว่า “ไม่มีผู้บังคับบัญชาคนใดสั่งให้หยุดยิง”

การชี้แจงครั้งนี้เกิดขึ้น หลังจากที่ “แม่ทัพกุ้ง” เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ในทำนองว่า “มีการขอให้หยุดในหกชั่วโมงแรก” ซึ่งถูกสังคมตีความไปว่า เป็น “คำสั่งหยุดยิง” จากผู้มีอำนาจ

ล่าสุด พล.ท.บุญสิน ยืนยันว่า บทสนทนาดังกล่าวเป็นเพียง “การหารือและประเมินสถานการณ์” ระหว่างการปะทะ เพื่อห่วงใยสวัสดิภาพของกำลังพล ไม่ใช่ “คำสั่งหยุดยิง” ตามที่สังคมเข้าใจ

แม่ทัพกุ้ง ย้ำว่า คำสั่งหยุดยิงที่เป็นทางการ มีเพียงฉบับเดียวคือในวันที่ 28 กรกฎาคม เท่านั้น เขายังระบุด้วยว่า ขอไม่ขยายความประเด็นนี้ให้กลายเป็นเรื่องการเมือง และขอเป็นกำลังใจให้ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2

ทั้งนี้ พล.ท.บุญสิน ระบุว่า พร้อมที่จะเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคง วุฒิสภา หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในช่วงนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เพจ &quot;เสียงจากทหารเรือ&quot; รายงาน นาวิกโยธินประกาศใช้กฎอัยการศึก สั่งปิดชายแดนตราดทุกช่องทาง สกัดกลุ่มหาผลประโยชน์ช่วงคนไทย-เขมรข้ามแดน ข่าว

ด่วน! นาวิกโยธินตราด ใช้กฎอัยการศึก ปิดชายแดน 100% ทุกช่องทาง

2 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด น้องเพชรกล้า เด็กชายนำโชค งวด 16 พ.ย. 68 เลขเด็ด

เลขเด็ด น้องเพชรกล้า งวด 16 พ.ย. 68 ให้โชคครั้งที่ 135 ชนเลยท้ายตรงเป๊ะ

12 นาที ที่แล้ว
&quot;ชัชชาติ&quot; ยันเอาอยู่ กทม.คุมสถานการณ์น้ำได้ เตือน 11 ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ ยกของด่วน ข่าว

“ชัชชาติ” ยันเอาอยู่ กทม.คุมสถานการณ์น้ำได้ เตือน 11 ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ ยกของด่วน

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลญี่ปุ่นสั่งจำคุก 16 ปี เสี่ยแทงไอดอล เปย์จนหมดตัว สาวไม่ยอมไปเที่ยวด้วย

27 นาที ที่แล้ว
เพจ ท่านเปา แชร์คลิป หญิงสาวนั่งยองปัสสาวะริมทางด่วน ชาวเน็ตเสียงแตก มุมหนึ่งเข้าใจคนปวดจนทนไม่ไหว แต่อีกมุมจี้ถามคนถ่ายคลิป เอามาลงประจานทำไม? ข่าว

ไวรัลคลิป สาวนั่งยองฉี่ ข้างมอเตอร์เวย์ ชาวเน็ตจี้ถามคนถ่าย เกินไปไหม?

32 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ป.ป.ช. สั่งยึดทรัพย์ “คณิต ชินวงศ์” ร่ำรวยผิดปกติ แจงที่มาเงิน 14 ล้าน ไม่ได้

47 นาที ที่แล้ว
ประวัติ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ข่าว

ประวัติ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้ปกป้องอธิปไตยชายแดนไทย-กัมพูชา

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม เผยรื้อคดีเก่านักการเมือง ช. ไม่ได้ แต่สามารถฟ้องใหม่ได้

51 นาที ที่แล้ว
Bar B Q Plaza ขอโทษลูกค้า หลังส่งข้อความ ทำไมไม่รับสายคะ ข่าว

Bar B Q Plaza ออกโรงขอโทษ หลังส่งข้อความไลน์ ทำลูกค้าตกใจ-เสี่ยงบ้านแตก

55 นาที ที่แล้ว
มวลอากาศเย็นจากจีนปะทะไทย 13 พ.ย. 68 ยอดดอยแตะ 10°C ขณะเดียวกัน มรสุมที่ถูกอัดกำลัง โดยอ้อมจากพายุฟงวอง จะทำให้ภาคใต้ฝนชุก และคลื่นลมในอ่าวไทยสูงถึง 2-4 เมตร ข่าว

นับถอยหลัง 2 วัน! หนาวจริง 13 พ.ย. 68 ยอดดอย 10-15 องศา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ประกาศยุติทุกข้อตกลงกับเขมร ยังมีท่าทีเป็นปรปักษ์อยู่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สว.อังคณา เคลื่อนไหว ซัดเขมรผิดข้อตกลง ปฏิญญาสันติภาพ ปมลอบวางทุ่นระเบิดใหม่ ข่าว

สว.อังคณา เคลื่อนไหว ซัดเขมรผิดข้อตกลง ปฏิญญาสันติภาพ ปมลอบวางทุ่นระเบิดใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แม่ทัพกุ้ง” ไม่มาคุย กมธ.ทหาร ปมใครสั่งหยุดยิง ชี้ติดภารกิจยาวถึงเดือนธันวา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คัลแลน-พี่จองถูกแม่ค้าตลาดน้ำใช้ตะขอเกี่ยวเรือบังคับจอดซื้อของ บันเทิง

ดราม่า พี่จอง-คัลแลน ถูกแม่ค้าใช้ตะขอเกี่ยวเรือ ขายเสื้อ 500 บาท ถกสนั่นอายแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินเล็กตกในฟลอริดา เสียชีวิต 2 ศพ ขณะเดินทางช่วยผู้ประสบภัยเฮอริเคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โสดแล้ว! นิวเคลียร์ หรรษา เลิกแฟนหนุ่ม ด้าน อุ้ม ลักขณา เผยน้องเฮิร์ตหนัก ยันไร้มือที่ 3

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” นำประชุม สมช. หลังทหารขาขาดเพิ่ม จับตาปฏิญญาสันติภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกฯ อนุทิน สั่งกวาดล้าง แก๊งสแกมเมอร์ ย้ำ ไทยไม่ใช่ที่พักพิงอาชญากร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา โต้เดือด ปัดวางทุ่นระเบิดใหม่ ชี้ ไทยใช้เป็นข้ออ้าง ล้มดีลสันติภาพ ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา โต้เดือด ปัดวางทุ่นระเบิดใหม่ ชี้ ไทยใช้เป็นข้ออ้าง ล้มดีลสันติภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แผ่นดินไหวลำพูน ระดับ 2.0 ลึก 5 กิโลเมตรฯ ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ทบทวนดีแล้ว! แม่ตั๊ก กรกนก โพสต์เศร้า 2 ทางเลือกสุดท้าย แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บก.ลายจุด ซัดรัฐใช้คำ &quot;เสียสละ&quot; ปิดปากคนทุ่งรับน้ำ ให้จมบาดาลทุกปีไม่แฟร์ ข่าว

บก.ลายจุด ซัดรัฐใช้คำ “เสียสละ” ปิดปากคนทุ่งรับน้ำ ให้จมบาดาลทุกปีไม่แฟร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยน! ปู่ฝรั่งเศสไปหาหมอ โผล่อีกทีอยู่ที่โครเอเชีย ห่างพันกิโลฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมบัญชีกลางโอนเงินเบี้ยผู้สูงอายุ 10 พ.ย. 68 ตามอัตราเดิม 600-1,000 บาท เศรษฐกิจ

เงินเข้าแล้ว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พฤศจิกายน 2568 ตามเกณฑ์อายุ สูงสุด 1,000 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ติดคุกจริงแค่ 20 วัน! ปล่อยตัว “นิโกลาส์ ซาร์โกซี” อดีตผู้นำฝรั่งเศส ข้อหารับเงินต่างชาติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 11:12 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 11:08 น.
4,248
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด น้องเพชรกล้า เด็กชายนำโชค งวด 16 พ.ย. 68

เลขเด็ด น้องเพชรกล้า งวด 16 พ.ย. 68 ให้โชคครั้งที่ 135 ชนเลยท้ายตรงเป๊ะ

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568

ศาลญี่ปุ่นสั่งจำคุก 16 ปี เสี่ยแทงไอดอล เปย์จนหมดตัว สาวไม่ยอมไปเที่ยวด้วย

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568

รมว.ยุติธรรม เผยรื้อคดีเก่านักการเมือง ช. ไม่ได้ แต่สามารถฟ้องใหม่ได้

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568
Bar B Q Plaza ขอโทษลูกค้า หลังส่งข้อความ ทำไมไม่รับสายคะ

Bar B Q Plaza ออกโรงขอโทษ หลังส่งข้อความไลน์ ทำลูกค้าตกใจ-เสี่ยงบ้านแตก

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568
Back to top button