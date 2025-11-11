นับถอยหลัง 2 วัน! หนาวจริง 13 พ.ย. 68 ยอดดอย 10-15 องศา
มวลอากาศเย็นจากจีนปะทะไทย 13 พ.ย. 68 ยอดดอยแตะ 10°C ขณะเดียวกัน มรสุมที่ถูกอัดกำลัง โดยอ้อมจากพายุฟงวอง จะทำให้ภาคใต้ฝนชุก และคลื่นลมในอ่าวไทยสูงถึง 2-4 เมตร
ลมหายใจแห่ง ฤดูหนาว ที่แท้จริงกำลังจะมาถึง กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ นับถอยหลังสู่ความเย็นระลอกใหม่ โดยระบุว่าตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป ประเทศไทยตอนบนจะสัมผัสกับ อากาศหนาวจริง ๆ กันแล้วนะ
ปรากฏการณ์นี้เกิดจากมวลอากาศเย็นกำลังสูงจากประเทศจีน ที่จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสาน ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดมามีอุณหภูมิลดลง
สำหรับผู้คนที่รอคอยความเย็นในภาคเหนือและภาคอีสาน นี่คือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดของฤดูหนาว อุณหภูมิในช่วงเช้าและค่ำจะลดลงอย่างรู้สึกได้ โดยเฉพาะบนยอดดอยและยอดภู ที่คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดอาจแตะระดับ 10–15 องศาเซลเซียส ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะเริ่มสัมผัสอากาศเย็นในตอนเช้าเช่นกัน
ในขณะที่ภาคเหนือกำลังเตรียมเสื้อกันหนาว ภาคใต้กลับต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
การแผ่ลงมาของมวลอากาศเย็นครั้งนี้ ได้ไป “อัดกำลัง” ให้กับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ให้ทวีความรุนแรงขึ้น
กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนชุกหนาแน่นและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ แต่สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือคลื่นลมในทะเล โดยเฉพาะในอ่าวไทยตอนล่าง ที่คาดว่าจะมี คลื่นสูงประมาณ 2–4 เมตร ในช่วงที่ลมแรงจัด
แม้ว่าพายุไต้ฝุ่น “ฟงวอง” (FUNG-WONG) ที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ใกล้ไต้หวัน จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อไทย แต่พลังงานจากพายุก็ช่วยเสริมให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงขึ้นไปอีก
