สว.อังคณา เคลื่อนไหว ซัดเขมรผิดข้อตกลง ปฏิญญาสันติภาพ ปมลอบวางทุ่นระเบิดใหม่
“สว.อังคณา” เคลื่อนไหวแล้ว หลังทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิด ชี้ลักลอบวางทุ่นระเบิดใหม่ เป็นการละเมิดปฏิญญาร่วม 26 ตุลา และขัดต่ออนุสัญญาออตตาวา
11 พฤศจิกายน 2568 นางอังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังจากเกิดเหตุการณ์ทหารไทย 2 นาย เหยียบทุ่นระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัส ขณะลาดตระเวนบริเวณชายแดน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
โดยนางอังคณา ได้แชร์ภาพข่าวจากเพจ กรรมกรข่าว ซึ่งเป็นภาพเจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจสอบทุ่นระเบิด พร้อมกับข่าวที่มีการระบุว่า “ชัดเจน! กองทัพบก ยืนยันเหตุระเบิด ‘ห้วยตามาเรีย’ เป็นการลักลอบรื้อถอนลวดหนามเข้ามาวางทุ่นระเบิดใหม่ในเขตไทย มีเป้าหมายคือกำลังพลที่ลาดตระเวนเส้นทางเป็นประจำ ถือเป็นการละเมิด ‘ปฏิญญาร่วม’ แสดงความเป็นปรปักษ์ ส่งผลให้ข้อตกลงต้องยุติลงอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง”
นางอังคณา โพสต์ว่า “การลักลอบรื้อลวดหนามเพื่อเข้ามาฝังทุ่นระเบิดใหม่ถือเป็นการผิดข้อตกลง #ปฏิญญาร่วม 26 ตุลา และขัด #อนุสัญญาออตนาวา #ขอแสดงความเสียใจต่อผู้เสียหายและครอบครัวค่ะ”
การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ สว.อังคณา เพิ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา กรณีออกมาแสดงความคิดเห็นต่ออินฟลูเอนเซอร์รายหนึ่ง ที่นำรถเครื่องเสียงไปเปิดเสียงดังเพื่อกดดันชาวกัมพูชาในพื้นที่พิพาทบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว
