“แม่ทัพกุ้ง” ไม่มาคุย กมธ.ทหาร ปมใครสั่งหยุดยิง ชี้ติดภารกิจยาวถึงเดือนธันวา
แม่ทัพกุ้ง ไม่มาหารือกับ กมธ.ทหาร ปมใครสั่งหยุดยิงปะทะเขมร ชี้ติดภารกิจยาวถึงเดือนธันวาคมเลื่อนไม่ได้ ยันจะพยายามเข้าร่วมรอบหน้า
จากกรณีที่ คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา หรือ กมธ.ทหาร ที่มี พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา สมาชิกวุฒิสภา (สว.) เป็นประธาน กมธ. ออกแถลงการณ์เชิญ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เข้าให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หลังจากให้สัมภาษณ์ว่า “6 ชั่วโมงแรกให้หยุดเลยครับ ตั้งแต่เริ่มปะทะกันปุ๊บ ให้หยุดเลย 6 ทุ่ม วันแรกที่ปะทะกัน เขาบอก ขอร้องให้หยุดเลย เพราะเขาอยากให้หยุด แต่ผมขอไม่หยุดครับ เพราะผมสตาร์ทแล้ว” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา ให้สัมภาษณ์ว่า พล.ท.บุญสินได้โทรศัพท์มาแจ้งว่าไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจล่วงหน้ายาวต่อเนื่องจนถึงเดือน ธ.ค. ไม่สามารถขยับเวลาได้ โดยระบุว่าได้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนไปก่อนหน้านี้แล้วว่าที่ท่านพูดไปเป็นการหารือและความห่วงใย ไม่ได้บอกว่าเป็นใคร ดังนั้น คงต้องเป็นไปตามที่ท่านบอกว่าเป็นความห่วงใยของผู้ใหญ่ อาจเป็นเรื่องของการดูความพร้อมเรื่องการหยุดยิง อย่างไรก็ตาม หากมีช่วงเวลาที่เหมาะสมตรงกัน พล.ท.บุญสินจะเข้ามาให้ข้อมูลต่อ กมธ.ในโอกาสถัดไป พร้อมยืนยันว่าจะพยายามเข้าร่วมประชุมกับ กมธ.ในครั้งหน้า
เมื่อถามว่า จากที่ พล.ท.บุญสินให้สัมภาษณ์ว่าเป็นการหารือกัน เชื่อว่าเป็นแบบนั้นหรือไม่ พล.อ.สวัสดิ์กล่าวว่า ต้องเชื่อตามที่ พล.ท.บุญสินให้ข่าวมา เราคงไปมโนอย่างอื่นไม่ได้ ต้องเชื่อตามที่ชี้แจง ส่วนจะเชิญ พล.ท.บุญสินมาชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่คงต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าสถานการณ์ต่อไปเป็นอย่างไร เพราะช่วงนี้สถานการณ์พัฒนาไปเร็วมาก มองว่าสิ่งที่ พล.ท.บุญสินดำเนินการอยู่ในขณะนี้เป็นการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย โดยเฉพาะเยาวชน โอกาสที่จะได้มาเห็นสถานการณ์แบบนี้มีไม่บ่อยและไม่ควรจะมี แต่เมื่อมีแล้วก็ควรจะใช้ประโยชน์ ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส ให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญของการปกป้องประเทศและบ้านเมือง รวมถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
เมื่อถามว่า หากเรื่องดังกล่าวเป็นจริง มีคนโทรไปสั่งให้หยุดยิงจริง ถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนหรือไม่ พล.อ.สวัสดิ์กล่าวว่า หากเป็นเรื่องจริงก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ กระทบกับปฏิบัติการทางทหาร เรื่องอธิปไตยและศักดิ์ศรีของชาติ แต่ขอให้เป็นเพียงการหารือและความห่วงใยตามที่ พล.ท.บุญสินได้ชี้แจง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “แม่ทัพกุ้ง” กลับลำ บอกไม่มีใครสั่งให้หยุดยิง ชี้เป็นแค่การหารือ
- “แม่ทัพกุ้ง” พูดเอง “ภูมิธรรม” ไม่ใช่คนสั่งให้หยุดยิง วอนอย่าถามว่าใครพูด
- เพจดัง สงสัย “แม่ทัพกุ้ง” พูดทำไม มีคนสั่งหยุดยิงเขมร แต่ไม่บอกชื่อ ทำกองทัพปั่นป่วน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: