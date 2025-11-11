เครื่องบินเล็กตกในฟลอริดา เสียชีวิต 2 ศพ ขณะเดินทางช่วยผู้ประสบภัยเฮอริเคน
เครื่องบินเล็กตกในฟลอริดา เสียชีวิต 2 ศพ ขณะเดินทางช่วยผู้ประสบภัยเฮอริเคนเมลิสซา ในประเทศจาเมกา เร่งสอบหาสาเหตุสลด
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน สำนักข่าว AP รายงานว่า เครื่องบินเล็กที่จะเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุในประเทศจาเมกา ประสบอุบัติเหตุตกในรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ศพ
จากถ้อยคำของเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า เครื่องบินลำดังกล่าวพลัดตกหลังจากที่เทคออฟ และดิ่งตกใส่บ่อน้ำในชุมชมชนฟอร์ตลอเดอร์เดล โดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีประชาชนภาคพื้นดินเสียชีวิต รวมไปถึงไม่มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดของผู้เสียชีวิตว่าเป็นใครและใช่เจ้าของเครื่องบินหรือไม่
เบื้องต้นยังไม่มีรายงานถึงสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ และทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการสอบสวนเพื่อความชัดเจนต่อไป
สำหรับเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นจะเดินทางไปประเทศจาเมกา หลังได้รับผลกระทบถูกเฮอริเคนเมลิสซาพัดถล่ม เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 30 ศพ กระทบกว่า 90,000 ครัวเรือน โดยในปัจจุบันยังมีประชาชนกว่า 2,000 คนที่ยังจำเป็นต้องพำนักในสถานพักพิง
