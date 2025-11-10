เช็กสิสต์ปลาที่ควรเลิกกิน แม้โอเมก้าสูง แต่เสี่ยงพิษสะสม แนะวิธีเลือกซื้อให้ปลอดภัย
รู้ก่อนกิน! เตือนภัย ปลา 4 ชนิดที่ควรเลิกกิน อาจเป็นพิษต่อร่างกาย แม้มีโอเมก้า 3 สูง แต่เสี่ยงสะสมโลหะหนัก-สารก่อมะเร็ง แนะวิธีเลือกซื้อปลาให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ
ถึงปลาจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมทั่วโลก และได้รับการยืนยันจากงานวิจัยหลายชิ้นว่า การบริโภคปลาเป็นประจำนั้นช่วยให้ผู้ที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลมีอายุยืนยาวขึ้น ด้วยคุณค่าของกรดไขมัน Omega-3, DHA, และ EPA ที่มีส่วนช่วยในการปกป้องหัวใจ สมอง และชะลอความเสื่อมของร่างกาย
แต่สิ่งที่หลายคนไม่เคยรู้คือ ปลาบางชนิดหรือปลาที่ถูกจัดเก็บและแปรรูปอย่างไม่ถูกต้อง กลับเป็นภัยต่อสุขภาพ มากกว่าที่คุณคิด
รู้ก่อนทาน เตือนภัยร้ายที่อาจมาพร้อมกับปลา
ก่อนจะรับประทานปลาควรทราบความเสี่ยงและข้อควรระวังในการเลือกบริโภคปลา ทานอย่างไรให้ปลอดภัยแถมได้สารอาหารครบ
1. ปลาไม่สด เสี่ยงต่อสารพิษฮีสตามีน อาจเกิดอาการแพ้รุนแรง
ต่อมาคือ ปลาทะเลบางชนิด เช่น ปลาซาบะหรือปลาทูญี่ปุ่น หากเก็บไว้นานหรือแช่เย็นไม่ถูกวิธี เนื้อปลาจะเกิดการออกซิเดชันและผลิตสารพิษ ฮีสตามีน (Histamine) ทำให้เกิดอาการหน้าแดง ใจสั่น หรือรุนแรงถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลได้
วิธีสังเกต คือ ปลาสดที่ดีควรมีตาใส นูน เนื้อแน่นยืดหยุ่น
2. ปลาขนาดใหญ่สะสมโลหะหนักสูง อันตรายต่อระบบประสาท
สำหรับปลาที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหาร เช่น ปลากระโทง, ปลาฉลาม, หรือปลาทูน่าขนาดใหญ่ มักจะสะสม ปรอท ในร่างกายในปริมาณมาก ซึ่งบางตัวมีค่าเกินมาตรฐานหลายสิบเท่า อาจมีสารปรอทเป็นพิษต่อระบบประสาทอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคปลาขนาดใหญ่เหล่านี้
3. ปลาที่เลี้ยงด้วยสารเร่งและยาปฏิชีวนะ ส่งผลต่อสุขภาพระยะยาว
ปลาชนิดต่อมาคือ ปลาน้ำจืดที่ถูกเลี้ยงในบ่อที่มีความหนาแน่นมากมักจะได้รับยาปฏิชีวนะหรืออาหารเร่งโต มีลักษณะโตเร็วผิดปกติ เนื้อยุ่ย และอวัยวะภายในติดแน่นกับช่องท้อง ฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงปลาที่มีลักษณะอ้วน บวม หรือพุงพองผิดธรรมชาติ เช่น ปลาบึก, ปลาสวาย
4. ปลาที่ผ่านการแปรรูป
ปิดท้ายด้วย ปลาที่ผ่านการแปรรูป เช่น ปลาตากแห้งหรือปลาดองเกลือแบบโบราณ เมื่อเก็บไว้นานอาจเกิดสารไนโตรซามีน (Nitrosamine) ถูกจัดเป็นสารก่อมะเร็ง แนะนำให้เลือกปลาที่ผ่านกระบวนการอบลมแทน ไม่เพียงเท่านั้น ปลาทูน่าซาชิมิ หรือ ส่วนที่มีไขมันมากอย่าง ท้องปลาจะสะสมโลหะหนักมากกว่า ฉะนั้นควรเลือกกินเฉพาะเนื้อแดงที่มีไขมันน้อย
เคล็ดลับเลือกปลาที่ดีต่อสุขภาพ แถมราคาคุ้มค่า
การบริโภคปลาเป็นประจำนั้นดีต่อสุขภาพ แต่การเลือกปลาที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์จากกรดไขมันโอเมก้า 3 อย่างเต็มที่ โดยไม่ได้รับสารพิษหรือโลหะหนักเข้าร่างกาย
เริ่มสังเกตความสดใหม่เป็นหลัก โดยตาปลาควรมีตาใสและนูน, เนื้อปลาควรแน่นและมีความยืดหยุ่นและไม่มีกลิ่นคาวแรง ควรหลีกเลี่ยงปลาที่มีขนาดใหญ่มาก หรือ ดูอ้วน, บวม หรือพุงพองผิดธรรมชาติอาจมีโอกาสสะสมปรอทสูงกว่าปกติ รวมทั้งอย่าหลงเชื่อสีหรือรูปลักษณ์สวยงามจากการแปรรูปที่อาจปนเปื้อนสารเคมี
