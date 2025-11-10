ข่าวต่างประเทศ

เช็กสิสต์ปลาที่ควรเลิกกิน แม้โอเมก้าสูง แต่เสี่ยงพิษสะสม แนะวิธีเลือกซื้อให้ปลอดภัย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 16:37 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 16:40 น.
50
เดือนปลา 4 แบบอาจเป็นพิษต่อร่างกาย

รู้ก่อนกิน! เตือนภัย ปลา 4 ชนิดที่ควรเลิกกิน อาจเป็นพิษต่อร่างกาย แม้มีโอเมก้า 3 สูง แต่เสี่ยงสะสมโลหะหนัก-สารก่อมะเร็ง แนะวิธีเลือกซื้อปลาให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ

ถึงปลาจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมทั่วโลก และได้รับการยืนยันจากงานวิจัยหลายชิ้นว่า การบริโภคปลาเป็นประจำนั้นช่วยให้ผู้ที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลมีอายุยืนยาวขึ้น ด้วยคุณค่าของกรดไขมัน Omega-3, DHA, และ EPA ที่มีส่วนช่วยในการปกป้องหัวใจ สมอง และชะลอความเสื่อมของร่างกาย

แต่สิ่งที่หลายคนไม่เคยรู้คือ ปลาบางชนิดหรือปลาที่ถูกจัดเก็บและแปรรูปอย่างไม่ถูกต้อง กลับเป็นภัยต่อสุขภาพ มากกว่าที่คุณคิด

รู้ก่อนทาน เตือนภัยร้ายที่อาจมาพร้อมกับปลา

ก่อนจะรับประทานปลาควรทราบความเสี่ยงและข้อควรระวังในการเลือกบริโภคปลา ทานอย่างไรให้ปลอดภัยแถมได้สารอาหารครบ

1. ปลาไม่สด เสี่ยงต่อสารพิษฮีสตามีน อาจเกิดอาการแพ้รุนแรง

ต่อมาคือ ปลาทะเลบางชนิด เช่น ปลาซาบะหรือปลาทูญี่ปุ่น หากเก็บไว้นานหรือแช่เย็นไม่ถูกวิธี เนื้อปลาจะเกิดการออกซิเดชันและผลิตสารพิษ ฮีสตามีน (Histamine) ทำให้เกิดอาการหน้าแดง ใจสั่น หรือรุนแรงถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลได้

วิธีสังเกต คือ ปลาสดที่ดีควรมีตาใส นูน เนื้อแน่นยืดหยุ่น

2. ปลาขนาดใหญ่สะสมโลหะหนักสูง อันตรายต่อระบบประสาท

สำหรับปลาที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหาร เช่น ปลากระโทง, ปลาฉลาม, หรือปลาทูน่าขนาดใหญ่ มักจะสะสม ปรอท ในร่างกายในปริมาณมาก ซึ่งบางตัวมีค่าเกินมาตรฐานหลายสิบเท่า อาจมีสารปรอทเป็นพิษต่อระบบประสาทอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคปลาขนาดใหญ่เหล่านี้

3. ปลาที่เลี้ยงด้วยสารเร่งและยาปฏิชีวนะ ส่งผลต่อสุขภาพระยะยาว

ปลาชนิดต่อมาคือ ปลาน้ำจืดที่ถูกเลี้ยงในบ่อที่มีความหนาแน่นมากมักจะได้รับยาปฏิชีวนะหรืออาหารเร่งโต มีลักษณะโตเร็วผิดปกติ เนื้อยุ่ย และอวัยวะภายในติดแน่นกับช่องท้อง ฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงปลาที่มีลักษณะอ้วน บวม หรือพุงพองผิดธรรมชาติ เช่น ปลาบึก, ปลาสวาย

4. ปลาที่ผ่านการแปรรูป

ปิดท้ายด้วย ปลาที่ผ่านการแปรรูป เช่น ปลาตากแห้งหรือปลาดองเกลือแบบโบราณ เมื่อเก็บไว้นานอาจเกิดสารไนโตรซามีน (Nitrosamine) ถูกจัดเป็นสารก่อมะเร็ง แนะนำให้เลือกปลาที่ผ่านกระบวนการอบลมแทน ไม่เพียงเท่านั้น ปลาทูน่าซาชิมิ หรือ ส่วนที่มีไขมันมากอย่าง ท้องปลาจะสะสมโลหะหนักมากกว่า ฉะนั้นควรเลือกกินเฉพาะเนื้อแดงที่มีไขมันน้อย

เคล็ดลับเลือกปลาที่ดีต่อสุขภาพ แถมราคาคุ้มค่า

การบริโภคปลาเป็นประจำนั้นดีต่อสุขภาพ แต่การเลือกปลาที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์จากกรดไขมันโอเมก้า 3 อย่างเต็มที่ โดยไม่ได้รับสารพิษหรือโลหะหนักเข้าร่างกาย

เริ่มสังเกตความสดใหม่เป็นหลัก โดยตาปลาควรมีตาใสและนูน, เนื้อปลาควรแน่นและมีความยืดหยุ่นและไม่มีกลิ่นคาวแรง ควรหลีกเลี่ยงปลาที่มีขนาดใหญ่มาก หรือ ดูอ้วน, บวม หรือพุงพองผิดธรรมชาติอาจมีโอกาสสะสมปรอทสูงกว่าปกติ รวมทั้งอย่าหลงเชื่อสีหรือรูปลักษณ์สวยงามจากการแปรรูปที่อาจปนเปื้อนสารเคมี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

เสียงปืนแตก! ตาเมือนธม ทหารเขมร ยิงยั่วยุไทย สองฝ่ายประจันหน้า ตึงเครียดหนัก

1 นาที ที่แล้ว
เดือนปลา 4 แบบอาจเป็นพิษต่อร่างกาย ข่าวต่างประเทศ

เช็กสิสต์ปลาที่ควรเลิกกิน แม้โอเมก้าสูง แต่เสี่ยงพิษสะสม แนะวิธีเลือกซื้อให้ปลอดภัย

3 นาที ที่แล้ว
เปิดกรุ 10 เรื่องลับ &quot;แฟรงเกนสไตน์&quot; อสุรกายสุดคลาสสิก ก่อนดูฉบับ Netflix 2025 บันเทิง

เปิดกรุ 10 เรื่องลับ “แฟรงเกนสไตน์” อสุรกายสุดคลาสสิก ก่อนดูฉบับ Netflix 2025

14 นาที ที่แล้ว
แบรนด์ Mace Milk ออกแถลงการณ์ ย้ำจุดยืนสนับสนุนเกษตรกรโคนมไทย ด้าน เชฟทักษ์ โพสต์ขอโทษสังคม ยันไม่มีเจตนาโจมตีอุตสาหกรรมนมไทย รับเป็นบทเรียนจะระวังการสื่อสารมากขึ้น ข่าว

Mace milk แถลง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดราม่า ย้ำจุดยืน หนุนโคนมไทย

19 นาที ที่แล้ว
แบงก์ชาติ ยืนยัน AI สร้างวิดีโอหน้าปลอม หลอกระบบธนาคารไทยไม่ได้ เศรษฐกิจ

แบงก์ชาติ ยืนยัน AI แก๊งจีนเทา หลอกระบบธนาคารไทยไม่ได้

22 นาที ที่แล้ว
ข่าว

นายกฯ สั่งระงับส่ง 18 เชลยศึกเขมร หยุดปฏิญญาสันติภาพ ไทย-กัมพูชา ไม่มีกำหนด

26 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! เช็ก 4 จังหวัดเสี่ยง หลังเขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มระบาย 2,900 ลบ.ม. 4 โมงเย็นวันนี้

37 นาที ที่แล้ว
สถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ 10 พฤศจิกายน ข่าว

เขื่อนเจ้าพระยา ระบายน้ำเพิ่ม 2,900 ลบ.ม./วินาที อัปเดตสถานการณ์น้ำล่าสุด

39 นาที ที่แล้ว
รู้จัก Mace Milk นมน้องใหม่ มาแรงมาก ขายล้านขวด ใน 1 ปี เศรษฐกิจ

รู้จัก Mace Milk นมน้องใหม่ มาแรงมาก ขายล้านขวด ใน 1 ปี

56 นาที ที่แล้ว
โซเชียลขุดวาทะเดือด พล.อ.มนัส จันดี เคยประกาศลั่นชายแดน &quot;ต้องไม่มีขาที่ 7&quot; หากทหารไทยเหยียบระเบิดอีก จะใช้มาตรการตอบโต้ทางทหารทันที หลังล่าสุดเกิดเหตุซ้ำรอยที่ศรีสะเกษ ข่าว

ย้อนคำพูด กองทัพไทย เคยลั่นวาจา “อย่าให้มีขาที่ 7” ถ้ามี ก็พร้อมรบเขมร

58 นาที ที่แล้ว
ศาลยกฟ้อง &quot;สว.นันทนา&quot; คดีหมิ่น &quot;สว.แดง&quot; คนขายหมู ชี้ ไม่หมิ่นประมาท-ด้อยค่า ข่าว

ศาลยกฟ้อง “สว.นันทนา” คดีหมิ่น “สว.แดง” คนขายหมู ชี้ ไม่หมิ่นประมาท-ด้อยค่า

60 นาที ที่แล้ว
แม่เด็ก 12 ร้านนวดญี่ปุ่น ข่าวอาชญากรรม

สิ้นท่า แม่ขายลูกสาว 12 ปี ค้ากามร้านนวดญี่ปุ่น ถูกจับ หนีกบดานไต้หวัน ก่อนสิ้นท่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใหม่ ดาวิกา เปิดใจถึง เต๋อ ฉันทวิชช์ ในงานแต่ง บันเทิง

เต๋อ เปิดใจถึง ใหม่ ในงานวิวาห์ ดีใจที่ได้เป็นคู่ชีวิต ความหมายซึ้งทุกประโยค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

2 ผู้บริหารสำนักข่าว BBC ลาออก หลังถูกแฉมีส่วนตัดต่อคำพูด “ทรัมป์” ทำคนดูเข้าใจผิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมนซิตี ลิเวอร์พูล คะแนนนักเตะ ข่าวกีฬา

หลังเกม แมนฯ ซิตี้ 3-0 ลิเวอร์พูล “เป๊ป” ฉลอง 1000 นัด สวนสถิติแย่แชมป์เก่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ็ต ลี 62 ปี ถอดเสื้อโชว์สยบข่าวลือปลูกถ่ายหัวใจจาก &quot;พระวัดเส้าหลิน&quot; ยันแข็งแรงดี เผยความจริงแค่ผ่าตัดเนื้องอกที่คอ บันเทิง

เจ็ต ลี ถอดเสื้อโชว์กล้าม 62 ปี สยบข่าวลือป่วยหนัก ปลูกถ่ายหัวใจ พระวัดเส้าหลิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
5 อันดับ อบต. รายได้สูงสุดปี 67 &quot;บางพลีใหญ่&quot; ยืนหนึ่ง 1,027 ล้านบาท เศรษฐกิจ

5 อันดับ อบต. รายได้สูงสุดปี 67 “บางพลีใหญ่” ยืนหนึ่ง 1,027 ล้านบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
JKN ออกแถลงการณ์โต้ แม่ปุ้ย TPN ปม แนท อนิพรณ์ ไม่ได้รับค่าจ้างพรีเซนเตอร์ บันเทิง

JKN แถลงแจงค่าจ้าง แนท อนิพรณ์ หลัง TNP อ้างปมเช็กเด้ง โชว์หลักฐานจ่ายครบ 100%

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ชื่นชมตร.ฮีโร่ “จ่าเปิ้ล กระทุ่มแบน” พุ่งชาร์จโจรชิงทอง 3 ล้าน-ชักปืนขู่พนง.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงการผลิตน้ำมันปาล์มจากกลุ่มธุรกิจสมอทองที่มีประสิทธิภาพสูง เศรษฐกิจ

เปิดอาณาจักรธุรกิจ “สมอทอง” หุ้นน้องใหม่ SMO ยักษ์ใหญ่ปาล์มน้ำมันใต้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขื่อนภูมิพล กักเก็บน้ำกว่า 99% กฟผ.ปรับแผน เร่งระบายด่วน 3 วันติด สูงสุด 55 ล้าน ลบ.ม. ข่าว

เขื่อนภูมิพล กักเก็บน้ำกว่า 99% กฟผ.ปรับแผน เร่งระบายด่วน 3 วันติด สูงสุด 55 ล้าน ลบ.ม.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปสะพรึง พายุทอร์นาโด เริ่มก่อตัว ก่อนกวาดบ้านราบเป็นหน้ากลอง ข่าว

คลิปสะพรึง พายุทอร์นาโด จังหวะก่อตัว ก่อนกวาดบ้านราบเป็นหน้ากลอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน แถลงปราบสแกมเมอร์ ข่าวอาชญากรรม

อนุทิน แถลงปราบสแกมเมอร์ 13 วัน จับ 7174 ผู้ต้องหา คืนเงินกว่า 318 ล้านฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นอท ลอตเตอรี่พลัส เตือน &quot;ซีเค&quot; Fastwork นิสัยเหมือนกันเป๊ะ หวั่นซ้ำรอยอดีต ข่าว

นอท ลอตเตอรี่พลัส เตือน “ซีเค” Fastwork นิสัยเหมือนกันเป๊ะ หวั่นซ้ำรอยอดีต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เปิดพอร์ต SMO เทรดวันแรกคึกคัก “ด.ช.หฤษฎ์ พิริเยศยางกูร” ถือหุ้นใหญ่สุดกว่า 520 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 16:37 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 16:40 น.
50
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เสียงปืนแตก! ตาเมือนธม ทหารเขมร ยิงยั่วยุไทย สองฝ่ายประจันหน้า ตึงเครียดหนัก

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568
เปิดกรุ 10 เรื่องลับ &quot;แฟรงเกนสไตน์&quot; อสุรกายสุดคลาสสิก ก่อนดูฉบับ Netflix 2025

เปิดกรุ 10 เรื่องลับ “แฟรงเกนสไตน์” อสุรกายสุดคลาสสิก ก่อนดูฉบับ Netflix 2025

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568
แบรนด์ Mace Milk ออกแถลงการณ์ ย้ำจุดยืนสนับสนุนเกษตรกรโคนมไทย ด้าน เชฟทักษ์ โพสต์ขอโทษสังคม ยันไม่มีเจตนาโจมตีอุตสาหกรรมนมไทย รับเป็นบทเรียนจะระวังการสื่อสารมากขึ้น

Mace milk แถลง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดราม่า ย้ำจุดยืน หนุนโคนมไทย

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568
แบงก์ชาติ ยืนยัน AI สร้างวิดีโอหน้าปลอม หลอกระบบธนาคารไทยไม่ได้

แบงก์ชาติ ยืนยัน AI แก๊งจีนเทา หลอกระบบธนาคารไทยไม่ได้

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568
Back to top button