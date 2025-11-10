ข่าวต่างประเทศ

หญิงผู้ดีอ้างตัวเป็น “มนุษย์ต่างดาว” ชี้มีหลักฐานสุดสยอง ถูกลบความทรงจำก่อนมาโลก

เผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 14:12 น.
51

ไม่รู้จะมีใครเชื่อหรือไม่ เมื่อล่าสุดหญิงสาวคนหนึ่งบอกว่าเธอคือ “มนุษย์ต่างดาว” พร้อมเผยว่าตนถูกลบความทรงจำก่อนมายังโลก

หญิงสาวคนหนึ่งออกมาอ้างว่า เธอมีหลักฐานที่น่าสะพรึงกลัวที่พิสูจน์ได้ว่าเธอเกิดมาจาก “มนุษย์ต่างดาว” โดยกล่าวว่าเธอค้นพบความจริงนี้หลังจากมีอาการความกระจ่างแจ้งฉับพลัน ที่เปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอรู้

โรซานนา แฮนเนส อาศัยอยู่ในไบรท์ตัน ถูกกล่าวหาว่ากุเรื่องการเป็น “Starseed” (วิญญาณจากดวงดาว) ของมนุษย์ต่างดาวขึ้นมา แต่เธอยืนยันว่าไม่ได้มาจากโลกนี้ และได้ยื่นหลักฐานที่พิสูจน์ว่ามีสิ่งมีชีวิตนอกโลกอยู่บนโลก และอยู่ในตัวเธอเอง

โรซานนาเล่าว่า ตั้งแต่เด็ก เธอมีความใกล้ชิดกับด้านมืดของการมีอยู่และสิ่งลึกลับต่างๆ เธอมีความฝันที่ชัดเจนมาก รวมถึงการทำนายว่าลุงของเธอจะเสียชีวิต เมื่อย้อนนึกถึงความทรงจำในวัยเยาว์ โรซานนาอธิบายว่า

“ฉันจะฝันเห็นตัวเองกำลังทะยานสูงเหนืออาคาร, ท้องทุ่ง, และมหาสมุทร มันชัดเจนมากจนรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องจริง ความฝันนั้นไม่ได้ทำให้ฉันกลัว ตรงกันข้าม ฉันรักมัน แต่เมื่อฉันเล่าให้เพื่อนฟัง พวกเขาดูสับสน”

ความรู้สึกสับสนนี้ดำเนินต่อไป จนกระทั่งเธอได้รับการแนะนำให้รู้จักกับครูทางจิตวิญญาณเมื่อครั้งเป็นวัยรุ่น และรู้สึกเหมือนได้ “เกิดใหม่” เธอเชื่อมั่นว่าเธอคือ “Starseed” หรือดวงวิญญาณของมนุษย์ต่างดาวที่มาอาศัยอยู่ในร่างมนุษย์ และภารกิจของเธอคือการช่วยสิ่งมีชีวิตนอกโลกค้นพบความเป็นมนุษย์

เมื่อถูกถามถึงโลกบ้านเกิดของเธอ โรซานนาเชื่อว่าเธอมาจากกลุ่มดาว Pleiades ซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ 440 ปีแสง โดยสิ่งมีชีวิตที่นั่นเป็นผู้คนรักสงบและเต็มไปด้วยความรัก แต่เธอยอมรับว่าความทรงจำเหล่านี้ยังคงคลุมเครือ

โรซานนาอธิบายถึงเหตุผลที่ความทรงจำของเธอคลุมเครือว่า “ความทรงจำของฉันถูกลบไปก่อนเดินทางมายังโลก เพื่อช่วยให้ฉันปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ง่ายขึ้น”

“งานของฉันคือการช่วยให้ผู้อื่นเข้าถึงตัวตนที่สูงที่สุดและเติมเต็มจุดมุ่งหมายของจิตวิญญาณ เมื่ออารมณ์และความคิดของลูกค้าสร้างอุปสรรค ฉันจะช่วยพวกเขาระบุและปลดปล่อยอารมณ์และความเชื่อที่ติดค้างอยู่ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในชีวิตของพวกเขา”

อ้างอิง : www.dailystar.co.uk

 

เผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 14:12 น.
51
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

