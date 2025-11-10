หญิงผู้ดีอ้างตัวเป็น “มนุษย์ต่างดาว” ชี้มีหลักฐานสุดสยอง ถูกลบความทรงจำก่อนมาโลก
ไม่รู้จะมีใครเชื่อหรือไม่ เมื่อล่าสุดหญิงสาวคนหนึ่งบอกว่าเธอคือ “มนุษย์ต่างดาว” พร้อมเผยว่าตนถูกลบความทรงจำก่อนมายังโลก
หญิงสาวคนหนึ่งออกมาอ้างว่า เธอมีหลักฐานที่น่าสะพรึงกลัวที่พิสูจน์ได้ว่าเธอเกิดมาจาก “มนุษย์ต่างดาว” โดยกล่าวว่าเธอค้นพบความจริงนี้หลังจากมีอาการความกระจ่างแจ้งฉับพลัน ที่เปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอรู้
โรซานนา แฮนเนส อาศัยอยู่ในไบรท์ตัน ถูกกล่าวหาว่ากุเรื่องการเป็น “Starseed” (วิญญาณจากดวงดาว) ของมนุษย์ต่างดาวขึ้นมา แต่เธอยืนยันว่าไม่ได้มาจากโลกนี้ และได้ยื่นหลักฐานที่พิสูจน์ว่ามีสิ่งมีชีวิตนอกโลกอยู่บนโลก และอยู่ในตัวเธอเอง
โรซานนาเล่าว่า ตั้งแต่เด็ก เธอมีความใกล้ชิดกับด้านมืดของการมีอยู่และสิ่งลึกลับต่างๆ เธอมีความฝันที่ชัดเจนมาก รวมถึงการทำนายว่าลุงของเธอจะเสียชีวิต เมื่อย้อนนึกถึงความทรงจำในวัยเยาว์ โรซานนาอธิบายว่า
“ฉันจะฝันเห็นตัวเองกำลังทะยานสูงเหนืออาคาร, ท้องทุ่ง, และมหาสมุทร มันชัดเจนมากจนรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องจริง ความฝันนั้นไม่ได้ทำให้ฉันกลัว ตรงกันข้าม ฉันรักมัน แต่เมื่อฉันเล่าให้เพื่อนฟัง พวกเขาดูสับสน”
ความรู้สึกสับสนนี้ดำเนินต่อไป จนกระทั่งเธอได้รับการแนะนำให้รู้จักกับครูทางจิตวิญญาณเมื่อครั้งเป็นวัยรุ่น และรู้สึกเหมือนได้ “เกิดใหม่” เธอเชื่อมั่นว่าเธอคือ “Starseed” หรือดวงวิญญาณของมนุษย์ต่างดาวที่มาอาศัยอยู่ในร่างมนุษย์ และภารกิจของเธอคือการช่วยสิ่งมีชีวิตนอกโลกค้นพบความเป็นมนุษย์
เมื่อถูกถามถึงโลกบ้านเกิดของเธอ โรซานนาเชื่อว่าเธอมาจากกลุ่มดาว Pleiades ซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ 440 ปีแสง โดยสิ่งมีชีวิตที่นั่นเป็นผู้คนรักสงบและเต็มไปด้วยความรัก แต่เธอยอมรับว่าความทรงจำเหล่านี้ยังคงคลุมเครือ
โรซานนาอธิบายถึงเหตุผลที่ความทรงจำของเธอคลุมเครือว่า “ความทรงจำของฉันถูกลบไปก่อนเดินทางมายังโลก เพื่อช่วยให้ฉันปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ง่ายขึ้น”
“งานของฉันคือการช่วยให้ผู้อื่นเข้าถึงตัวตนที่สูงที่สุดและเติมเต็มจุดมุ่งหมายของจิตวิญญาณ เมื่ออารมณ์และความคิดของลูกค้าสร้างอุปสรรค ฉันจะช่วยพวกเขาระบุและปลดปล่อยอารมณ์และความเชื่อที่ติดค้างอยู่ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในชีวิตของพวกเขา”
อ้างอิง : www.dailystar.co.uk
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: