ข่าวต่างประเทศ

ฮือฮา สาวญี่ปุ่นหาคู่มา 10 ปี เจอผู้ชายมาแล้ว 300 คน ยังไม่เจอคนที่ถูกใจ พร้อมเผยเงื่อนไขสำคัญ

Photo of Bas Basเผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 13:45 น.
64

ทำเอาฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์ เมื่อสาวออฟฟิศชาวญี่ปุ่น หาคู่มามากกว่า 10 ปี เจอผู้ชายมาแล้วกว่า 300 คน แต่ยังไม่เจอคนที่ถูกใจ เพราะเงื่อนไขสำคัญคือชายคนนั้นต้องมีรายได้ 10 ล้านเยนต่อปี

เรื่องของเรื่องเริ่มมาจากบัญชีโซเชียลมีเดียประเภท “Konkatsu-Aka” หรือ “บัญชีตามหาคู่” ที่เผยแพร่เรื่องราวการหาคู่ของตัวเองกำลังเป็นที่นิยมในญี่ปุ่น ราวนจิ โนะ นุชิ-ซัง (@healthy359) หญิงสาววัย 30 กลาง ๆ เป็นหนึ่งในนั้น เธอเริ่มหาคู่ตั้งแต่อายุ 22 ปี และยังไม่เคยแต่งงานเลย เธอพบผู้ชายจากการหาคู่มาแล้วกว่า 300 คน แต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จ โดยเธอตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนคือ “แต่งงานกับผู้ชายที่มีรายได้ 10 ล้านเยน (ราว 2.1 ล้านบาท) ขึ้นไป”

ราวนจิ โนะ นุชิ-ซัง เล่าว่าเดิมทีเธอไม่ได้สนใจเรื่องรายได้ แต่เมื่อเธอเดตกับผู้ชายหลายประเภท “อุดมคติของฉันก็สูงขึ้นเรื่อยๆ”

Credit : X @healthy359

เธอเริ่มหาคู่ตั้งแต่อายุ 22 ปี โดยใช้บริการหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่แอปหาคู่ (Yahoo! Partner, Matching Apps) ไปจนถึงบริษัทจัดหาคู่ (Kekkon Sodanjo) ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความต้องการของเธอก็เปลี่ยนไป โดยในช่วงแรกๆ เธอเน้นคนที่คุยด้วยรู้เรื่อง และเคยฝันว่าอยากได้คู่ครองเป็นผู้ชายที่อายุมากกว่า เหมือนกับพ่อแม่ของเธอ

แต่กลายเป็นว่าในปัจจุบันที่เธออายุเข้าสู่ช่วง 30 ปีกลางๆ เธอรู้สึกชอบผู้ชายที่อายุน้อยกว่า หรือไม่ก็ต่ำกว่า 35 ปี โดยบอกว่า “ผู้ชายอายุน้อยส่วนใหญ่มักจะมองหาผู้หญิงอายุ 20 กว่าๆ ทำให้ฉันถูกปฏิเสธอยู่บ่อยครั้ง”

ปัจจุบันสนามรบหลักของเธอคือบริษัทจัดหาคู่ ซึ่งมีข้อดีตรงที่ต้องยื่นเอกสารรับรองรายได้และเอกสารรับรองความเป็นโสด ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ชายมีสถานะที่ชัดเจน แต่เธอก็พบช่องโหว่ เพระาเคยผู้ชายที่เขียนว่าตัวเองมีรายได้ 10 ล้านเยน แต่เมื่อเจอจริงๆ กลับสารภาพว่าเป็นคนว่างงาน อีกทั้งบางครั้งก็เจอกับคนที่ใส่ส่วนสูงเกินจริง โดยเธอมองหาคนที่สูงประมาณ 175 ซม. แต่พบว่าที่ผ่านมาหลายคนกลับมีส่วนสูงที่สงสัย

Credit : X @healthy359

แม้จะเจอเรื่องแย่ๆ แต่เธอก็ยังยิ้มและปฏิเสธว่าไม่เคยหมดกำลังใจ “มันสนุกนะคะ การได้พบปะและพูดคุยกับคนที่ไม่เคยได้เจอมาก่อน ไม่ว่าจะได้ผลลัพธ์แบบไหน มันก็เป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยม”

เธอยอมรับว่าเคยถูกผู้ชายคนหนึ่งพูดใส่หน้าว่า “คุณไม่ได้ต้องการแต่งงานจริงๆ หรอก แต่การหาคู่นี่แหละคืองานอดิเรกของคุณใช่ไหม?” ซึ่งเธอยอมรับว่าคำพูดนี้อาจจะถูก เพราะสำหรับเธอซึ่งมีรายได้ประมาณ 3 ล้านเยนต่อปี และชีวิตประจำวันวนเวียนอยู่แค่บ้านกับที่ทำงาน การหาคู่คือ “สิ่งที่เติมความสดชื่น” ให้กับชีวิต

แม้ว่าเธอจะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีและดูแลรูปลักษณ์ตัวเอง แต่สาเหตุสำคัญที่ทำให้เธอยังขายไม่ออก เป็นเพราะเงื่อนไขสำคัญที่เธอเก็บไว้บอกตอนท้ายว่า “ฉันต้องการให้ผู้ชายเข้ามา เป็นลูกเขย (婿入り – Mukoiri) ในบ้านของฉันค่ะ”

โดยเธอบอกว่าได้แรงบันดาลใจจากครอบครัวของตัวเองที่พ่อของเธอเข้ามาเป็นลูกเขยและทำให้ครอบครัวมีความสุข ซึ่งตัวเธอเองก็ต้องการสร้างครอบครัวที่ประสบความสำเร็จแบบนั้นบ้าง แต่เมื่อเธอเอ่ยคำว่า “เข้าเป็นลูกเขย” ผู้ชายทุกคนที่รายได้ใกล้เคียง 10 ล้านเยนและอายุเหมาะสม ก็จะเปลี่ยนสีหน้าทันทีและบอกว่า “พ่อแม่ของผมคงไม่ยอม”

เธอยังไม่เห็นจุดหมายปลายทางของการหาคู่ แต่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะ “พบผู้ชายให้ครบ 500 คน” การหาคู่จึงกลายเป็นสิ่งที่ให้ความตื่นเต้นกับชีวิตที่เรียบง่ายของเธอ และอาจทำให้เธอได้สนุกกับ “ความเป็นหนุ่มเป็นสาวที่ไม่มีวันสิ้นสุด” ณ รอยต่อระหว่างการหาคู่กับการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่สงบสุข

อ้างอิง : news.yahoo.co.jp

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

หญิงผู้ดีอ้างตัวเป็น “มนุษย์ต่างดาว” ชี้มีหลักฐานสุดสยอง ถูกลบความทรงจำก่อนมาโลก

33 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฮือฮา สาวญี่ปุ่นหาคู่มา 10 ปี เจอผู้ชายมาแล้ว 300 คน ยังไม่เจอคนที่ถูกใจ พร้อมเผยเงื่อนไขสำคัญ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้จัก 7 กลิ่นงูเกลียดที่สุด คนไทยหาได้ง่าย ข่าวต่างประเทศ

เปิดลิสต์ 7 กลิ่น “งู” เกลียดที่สุด วางไว้รอบบ้าน ไม่กล้าเข้าใกล้ คนไทยหาง่าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูญี่ปุ่น โลลิคอน ข่าวต่างประเทศ

ดูชัดๆ โฉมหน้า 7 ครูญี่ปุ่นใคร่เด็ก ช็อกคำสารภาพ! เสียดายต้องทิ้งสมบัติโลลิคอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิประทึก! พายุ &quot;ฟงวอง&quot; ซัดฟิลิปปินส์ สะพานแขวนแกว่งราวกับกระดาษ คลื่นยักษ์ถล่มชายฝั่ง หลังขึ้นฝั่งแล้วที่ออโรรา ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีหนี! พายุฟงวอง ถล่มฟิลิปปินส์ คลื่นยักษ์ซัดฝั่ง สะพานแขวนไกวเป็นกระดาษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ระวังให้ดี เพจดังโพสต์ภาพ ที่ประคบตาไฟฟ้าแบตไหม้ เผยสินค้ามาจากจีน ไม่มีมอก.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตร.อังกฤษจับหนุ่มเมาแล้วขับ ขโมยรถดันดินขับกลางเมือง ชนกระหน่ำกลางเมือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานการณ์น้ำ ล่าสุด เขื่อนใหญ่หลายแห่ง รับน้ำเกิน 90% อยุธยาท่วมหนัก ดับ 14 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ทัพกุ้งยืนยันว่าภูมิธรรมไม่ได้สั่งให้หยุดยิงในเหตุการณ์ปะทะ ข่าว

“แม่ทัพกุ้ง” พูดเอง “ภูมิธรรม” ไม่ใช่คนสั่งให้หยุดยิง วอนอย่าถามว่าใครพูด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายจ้างจีนไล่พนักงานออก หลังลาป่วยแต่แอบเดิน 16,000 ก้าวในวัยหยุด สุดท้ายศาลให้พนักงานชนะคดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนท อนิพรณ์ เปิดใจ ปมค่าจ้างพรีเซนเตอร์ บันเทิง

สาเหตุ แนท อนิพรณ์ โพสต์เรื่องค่าจ้าง ทั้งที่ผ่านมา 1 ปี คุยกับ ‘แม่ปุ้ย’ แล้ว จบลงด้วยดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุญสิน ใครสั่งหยุดยิง ข่าวการเมือง

“บิ๊กกุ้ง” พูดแล้วปมสั่งหยุดยิง เสียใจทหาร 2 นายเหยียบทุ่นระเบิดใหม่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทัพอากาศไทย ประกาศยุติทุกข้อตกลงกัมพูชา จนกว่าจะเลิกเป็นปฏิปักษ์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจผลหวยลาวพัฒนา จันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เริ่มถ่ายทอดสด 20:00 น. เช็กผลเลข 6 ตัว 5 ตัว 4 ตัว 3 ตัว และ 2 ตัว ที่นี่ หวยลาว

ถ่ายทอดสดหวยลาว วันนี้ 10 พ.ย. 68 ตรวจผลสลากพัฒนา ทุกรางวัล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพทยศาสตร์ศิริราช เตือนห้ามฉีดสารกระตุ้นคอลลาเจนที่เต้านม เสี่ยงเกิดก้อนแข็งอักเสบเรื้อรัง ข่าว

หยุดทำ! ฉีดสารกระตุ้นคอลลาเจน ที่เต้านม วินิจฉัยมะเร็งยาก-เกิดก้อนแข็งอักเสบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ม.ดังเกาหลีใต้ ไม่รับนักศึกษาเรียนดี 45 คน เพราะมีประวัติ “บูลลี่” ในโรงเรียน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน ส่ง &quot;แส จี้นเจียง&quot; เจ้าพ่อกาสิโนเมียวดี กลับไปรับโทษที่จีน ข่าว

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน “แส จี้นเจียง” เจ้าพ่อกาสิโนเมียวดี กลับไปรับโทษที่จีน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เสียงปืนแตก! ตาเมือนธม ทหารเขมร ยิงยั่วยุไทย สองฝ่ายประจันหน้า ตึงเครียดหนัก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดือนปลา 4 แบบอาจเป็นพิษต่อร่างกาย ข่าวต่างประเทศ

ปลาที่ควรเลิกกิน แม้โอเมก้าสูง แต่เสี่ยงพิษสะสม แนะวิธีเลือกซื้อให้ปลอดภัย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดกรุ 10 เรื่องลับ &quot;แฟรงเกนสไตน์&quot; อสุรกายสุดคลาสสิก ก่อนดูฉบับ Netflix 2025 บันเทิง

เปิดกรุ 10 เรื่องลับ “แฟรงเกนสไตน์” อสุรกายสุดคลาสสิก ก่อนดูฉบับ Netflix 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบรนด์ Mace Milk ออกแถลงการณ์ ย้ำจุดยืนสนับสนุนเกษตรกรโคนมไทย ด้าน เชฟทักษ์ โพสต์ขอโทษสังคม ยันไม่มีเจตนาโจมตีอุตสาหกรรมนมไทย รับเป็นบทเรียนจะระวังการสื่อสารมากขึ้น ข่าว

Mace milk แถลง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดราม่า ย้ำจุดยืน หนุนโคนมไทย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบงก์ชาติ ยืนยัน AI สร้างวิดีโอหน้าปลอม หลอกระบบธนาคารไทยไม่ได้ เศรษฐกิจ

แบงก์ชาติ ยืนยัน AI แก๊งจีนเทา หลอกระบบธนาคารไทยไม่ได้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกฯ สั่งระงับส่ง 18 เชลยศึกเขมร หยุดปฏิญญาสันติภาพ ไทย-กัมพูชา ไม่มีกำหนด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! เช็ก 4 จังหวัดเสี่ยง หลังเขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มระบาย 2,900 ลบ.ม. 4 โมงเย็นวันนี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ 10 พฤศจิกายน ข่าว

เขื่อนเจ้าพระยา ระบายน้ำเพิ่ม 2,900 ลบ.ม./วินาที อัปเดตสถานการณ์น้ำล่าสุด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 13:45 น.
64
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ระวังให้ดี เพจดังโพสต์ภาพ ที่ประคบตาไฟฟ้าแบตไหม้ เผยสินค้ามาจากจีน ไม่มีมอก.

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568

ตร.อังกฤษจับหนุ่มเมาแล้วขับ ขโมยรถดันดินขับกลางเมือง ชนกระหน่ำกลางเมือง

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568

สถานการณ์น้ำ ล่าสุด เขื่อนใหญ่หลายแห่ง รับน้ำเกิน 90% อยุธยาท่วมหนัก ดับ 14 ศพ

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568
แม่ทัพกุ้งยืนยันว่าภูมิธรรมไม่ได้สั่งให้หยุดยิงในเหตุการณ์ปะทะ

“แม่ทัพกุ้ง” พูดเอง “ภูมิธรรม” ไม่ใช่คนสั่งให้หยุดยิง วอนอย่าถามว่าใครพูด

เผยแพร่: 10 พฤศจิกายน 2568
Back to top button