ฮือฮา สาวญี่ปุ่นหาคู่มา 10 ปี เจอผู้ชายมาแล้ว 300 คน ยังไม่เจอคนที่ถูกใจ พร้อมเผยเงื่อนไขสำคัญ
ทำเอาฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์ เมื่อสาวออฟฟิศชาวญี่ปุ่น หาคู่มามากกว่า 10 ปี เจอผู้ชายมาแล้วกว่า 300 คน แต่ยังไม่เจอคนที่ถูกใจ เพราะเงื่อนไขสำคัญคือชายคนนั้นต้องมีรายได้ 10 ล้านเยนต่อปี
เรื่องของเรื่องเริ่มมาจากบัญชีโซเชียลมีเดียประเภท “Konkatsu-Aka” หรือ “บัญชีตามหาคู่” ที่เผยแพร่เรื่องราวการหาคู่ของตัวเองกำลังเป็นที่นิยมในญี่ปุ่น ราวนจิ โนะ นุชิ-ซัง (@healthy359) หญิงสาววัย 30 กลาง ๆ เป็นหนึ่งในนั้น เธอเริ่มหาคู่ตั้งแต่อายุ 22 ปี และยังไม่เคยแต่งงานเลย เธอพบผู้ชายจากการหาคู่มาแล้วกว่า 300 คน แต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จ โดยเธอตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนคือ “แต่งงานกับผู้ชายที่มีรายได้ 10 ล้านเยน (ราว 2.1 ล้านบาท) ขึ้นไป”
ราวนจิ โนะ นุชิ-ซัง เล่าว่าเดิมทีเธอไม่ได้สนใจเรื่องรายได้ แต่เมื่อเธอเดตกับผู้ชายหลายประเภท “อุดมคติของฉันก็สูงขึ้นเรื่อยๆ”
เธอเริ่มหาคู่ตั้งแต่อายุ 22 ปี โดยใช้บริการหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่แอปหาคู่ (Yahoo! Partner, Matching Apps) ไปจนถึงบริษัทจัดหาคู่ (Kekkon Sodanjo) ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความต้องการของเธอก็เปลี่ยนไป โดยในช่วงแรกๆ เธอเน้นคนที่คุยด้วยรู้เรื่อง และเคยฝันว่าอยากได้คู่ครองเป็นผู้ชายที่อายุมากกว่า เหมือนกับพ่อแม่ของเธอ
แต่กลายเป็นว่าในปัจจุบันที่เธออายุเข้าสู่ช่วง 30 ปีกลางๆ เธอรู้สึกชอบผู้ชายที่อายุน้อยกว่า หรือไม่ก็ต่ำกว่า 35 ปี โดยบอกว่า “ผู้ชายอายุน้อยส่วนใหญ่มักจะมองหาผู้หญิงอายุ 20 กว่าๆ ทำให้ฉันถูกปฏิเสธอยู่บ่อยครั้ง”
ปัจจุบันสนามรบหลักของเธอคือบริษัทจัดหาคู่ ซึ่งมีข้อดีตรงที่ต้องยื่นเอกสารรับรองรายได้และเอกสารรับรองความเป็นโสด ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ชายมีสถานะที่ชัดเจน แต่เธอก็พบช่องโหว่ เพระาเคยผู้ชายที่เขียนว่าตัวเองมีรายได้ 10 ล้านเยน แต่เมื่อเจอจริงๆ กลับสารภาพว่าเป็นคนว่างงาน อีกทั้งบางครั้งก็เจอกับคนที่ใส่ส่วนสูงเกินจริง โดยเธอมองหาคนที่สูงประมาณ 175 ซม. แต่พบว่าที่ผ่านมาหลายคนกลับมีส่วนสูงที่สงสัย
แม้จะเจอเรื่องแย่ๆ แต่เธอก็ยังยิ้มและปฏิเสธว่าไม่เคยหมดกำลังใจ “มันสนุกนะคะ การได้พบปะและพูดคุยกับคนที่ไม่เคยได้เจอมาก่อน ไม่ว่าจะได้ผลลัพธ์แบบไหน มันก็เป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยม”
เธอยอมรับว่าเคยถูกผู้ชายคนหนึ่งพูดใส่หน้าว่า “คุณไม่ได้ต้องการแต่งงานจริงๆ หรอก แต่การหาคู่นี่แหละคืองานอดิเรกของคุณใช่ไหม?” ซึ่งเธอยอมรับว่าคำพูดนี้อาจจะถูก เพราะสำหรับเธอซึ่งมีรายได้ประมาณ 3 ล้านเยนต่อปี และชีวิตประจำวันวนเวียนอยู่แค่บ้านกับที่ทำงาน การหาคู่คือ “สิ่งที่เติมความสดชื่น” ให้กับชีวิต
แม้ว่าเธอจะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีและดูแลรูปลักษณ์ตัวเอง แต่สาเหตุสำคัญที่ทำให้เธอยังขายไม่ออก เป็นเพราะเงื่อนไขสำคัญที่เธอเก็บไว้บอกตอนท้ายว่า “ฉันต้องการให้ผู้ชายเข้ามา เป็นลูกเขย (婿入り – Mukoiri) ในบ้านของฉันค่ะ”
โดยเธอบอกว่าได้แรงบันดาลใจจากครอบครัวของตัวเองที่พ่อของเธอเข้ามาเป็นลูกเขยและทำให้ครอบครัวมีความสุข ซึ่งตัวเธอเองก็ต้องการสร้างครอบครัวที่ประสบความสำเร็จแบบนั้นบ้าง แต่เมื่อเธอเอ่ยคำว่า “เข้าเป็นลูกเขย” ผู้ชายทุกคนที่รายได้ใกล้เคียง 10 ล้านเยนและอายุเหมาะสม ก็จะเปลี่ยนสีหน้าทันทีและบอกว่า “พ่อแม่ของผมคงไม่ยอม”
เธอยังไม่เห็นจุดหมายปลายทางของการหาคู่ แต่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะ “พบผู้ชายให้ครบ 500 คน” การหาคู่จึงกลายเป็นสิ่งที่ให้ความตื่นเต้นกับชีวิตที่เรียบง่ายของเธอ และอาจทำให้เธอได้สนุกกับ “ความเป็นหนุ่มเป็นสาวที่ไม่มีวันสิ้นสุด” ณ รอยต่อระหว่างการหาคู่กับการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่สงบสุข
