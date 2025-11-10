สลด! ทหารไทย เหยียบกับระเบิด รายที่ 7 พื้นที่กองทัพภาคที่ 2 “ห้วยตามาเรีย”
เพจกองทัพบกรายงานด่วน กำลังพลประสบเหตุเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 2 บริเวณห้วยตามาเรีย นับเป็นรายที่ 7 แล้ว
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก เรื่องเล่าเช้านี้ ได้รายงานข่าวโดยอ้างอิงข้อมูลจากเพจ “กองทัพบก ทันกระแส” ระบุว่า เกิดเหตุการณ์กำลังพลทหารไทยประสบเหตุเหยียบกับระเบิด
รายงานระบุว่า พื้นที่เกิดเหตุอยู่ในเขตรับผิดชอบของ กองทัพภาคที่ 2 บริเวณห้วยตามาเรีย
เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บ ซึ่งนับเป็น รายที่ 7 แล้ว ที่ประสบเหตุเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ปฏิบัติการดังกล่าว
ทางด้านของ เพจ กองทัพบก ทันกระแส ยังได้เขียนแคปชั่น ระบุว่า “ครั้งแล้วครั้งเล่า สันติภาพไม่มีอยู่จริง !” พร้อมกับแฮชแท็กปลุกใจว่า #ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด
จากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม พบว่า ห้วยตามาเรีย คาดว่าคือบริเวณลำห้วยและหุบเขาที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา
พื้นที่นี้จัดเป็นแนวปฏิบัติการและลาดตระเวนที่สำคัญของ กองทัพภาคที่ 2 (ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด) และมักถูกอ้างอิงถึงในข่าวสารด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาอยู่บ่อยครั้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แผ่นเสียงตกร่อง! “ฮุนเซน” ลั่นไม่เคยขอให้ไทยเปิดด่าน ลั่นประเทศไม่ล่มสลาย
- จับตา! “สม รังสี” กลับกัมพูชา หลังตั้งรัฐบาลอิสระ สะพัด “ทรัมป์” คุ้มครอง
- สั่งปิดตาย ชายแดนบ้านหาดเล็ก จ.ตราด ห้ามไทยเข้า-เขมรออก ทุกกรณีไม่มียกเว้น
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: