ไต้ฝุ่นคัลแมกี ถล่มฟิลิปปินส์ ยอดตายพุ่ง 52 ศพ เคลื่อนตัวเข้าเวียดนาม
ไต้ฝุ่นคัลแมกี ถล่มฟิลิปปินส์ ยอดตายพุ่ง 52 ศพ สูญหายอีก 13 ราย ขณะนี้กำลังเคลื่อนตัวเข้าเวียดนาม และไทยจะเจอฝนช่วง 7-9 พ.ย.
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน สำนักข่าว BBC รายงานว่ามีประชาชน 52 ศพ เสียชีวิตจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นคัลแมกี ซึ่งเป็นพายุที่แรงที่สุดลูกหนึ่งในปีนี้ เคลื่อนตัวผ่านเกาะเซบูตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายอีก 13 ราย รายงานเบื้องต้นระบุว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการจมน้ำ
โดยยอดผู้เสียชีวิตนี้ไม่ได้รวมผู้เสียชีวิต 6 ศพ จากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศฟิลิปปินส์ที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตก
อย่างไรก็ตามพายุลูกดังกล่าวได้อ่อนตัวลงแล้ว และทำให้ฝนตกน้อยลง ทว่าพายุลูกดังกล่าวยังทำให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากลมที่รุนแรงด้วยความเร็ว 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ขณะนี้พายุคัลแมกี กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศเวียดนาม ที่ขณะนี้เผชิญกับฝนตกหนัก
โดยอ้างอิงจากกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยระบุว่า จากอิทธิพลของพายุ “คัลแมกี” ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 7-9 พ.ย. 68 ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยจะเริ่มจากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตามลำดับ
