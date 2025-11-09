ข่าวการเมือง

นิด้าโพล เผยแบบสำรวจ 17 จังหวัด มองตอนนี้ยังหาคนเหมาะเป็นนายกไม่ได้

เผยแพร่: 09 พ.ย. 2568 12:11 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2568 12:11 น.
นิด้าโพล เผยแบบสำรวจ 17 จังหวัด มองตอนนี้ยังหาคนเหมาะเป็นนายกไม่ได้ ส่วนอันดับสองเป็น เท้ง ณัฐพงษ์ และอันดับสาม อนุทิน

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” เปิดเผยผลการสำรวจ เรื่อง “กระแสการเมือง ภาคเหนือ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 ต.ค. – 4 พ.ย.68 จากประชาชนที่มี อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนเหนือจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 36.60 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 2 ร้อยละ 21.50 ระบุว่าเป็น นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (พรรคประชาชน) อันดับ 3 ร้อยละ 13.90 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) อันดับ 4 ร้อยละ 5.90 ระบุว่าเป็น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 5 ร้อยละ 4.15 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) อันดับ 6 ร้อยละ 3.25 ระบุว่าเป็น นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพื่อไทย)

อันดับ 7 ร้อยละ 2.50 ระบุว่าเป็น พลเอกรังษี กิติญาณทรัพย์ (พรรคเศรษฐกิจ) อันดับ 8 ร้อยละ 1.95 ระบุว่าเป็น นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 9 ร้อยละ 1.85 ระบุว่าเป็น นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 10 ร้อยละ 1.70 ระบุว่าเป็น นายจาตุรนต์ ฉายแสง (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 11 ร้อยละ 1.25 ระบุว่าเป็น นายชัยเกษม นิติสิริ (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 12 ร้อยละ 1.00 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคไทยก้าวใหม่)

เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่คนเหนือจะสนับสนุนในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 28.40 ระบุว่า ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 2 ร้อยละ 28.10 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชน อันดับ 3 ร้อยละ 16.60 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 4 ร้อยละ 10.40 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 5 ร้อยละ 5.15 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์

อันดับ 6 ร้อยละ 3.25 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 7 ร้อยละ 2.90 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 8 ร้อยละ 2.00 ระบุว่าเป็น พรรคเศรษฐกิจ อันดับ 9 ร้อยละ 1.15 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 1.85 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคกล้าธรรม พรรคไทยก้าวใหม่ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคประชาชาติ พรรคเสรีรวมไทย ไม่ออกไปใช้สิทธิ (No Vote) และไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No) และร้อยละ 0.20 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เผยแพร่: 09 พ.ย. 2568 12:11 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2568 12:11 น.
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ไผ่ ลิกค์ ประกาศเตรียมจัดแข่งกีฬาฟุตบอลเจ็ดคนกำแพงเพชร สนับสนุนเยาวชน

เผยแพร่: 9 พฤศจิกายน 2568

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเส้นทาง ไต้ฝุ่นฟงวอง เช้าวันที่ 9 พ.ย. 68

เผยแพร่: 9 พฤศจิกายน 2568
โรงเรียนหมอนทองวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา

แชมป์ฟุตบอล 7 สี สร้างปรากฏการณ์ ยอดคนดูทะลุ 45 ล้านวิว

เผยแพร่: 9 พฤศจิกายน 2568

เพจดังยกเคสจากญี่ปุ่น พบก้อนเชื้อที่ลิ้นหัวใจในเด็ก 4 ขวบ จุดเริ่มต้นมาจากฟันผุ

เผยแพร่: 9 พฤศจิกายน 2568
